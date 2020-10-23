26 летняя капсула времени: на продажу выставили новую «инвалидку»

В подмосковье выставили на продажу двухместную мотоколяску СМЗ С-3Д 1994 года выпуска. По словам владельца, на автомобиле никогда не ездили, а за годы простоя его только несколько раз перекатывали из гаража в гараж.
На одном из опубликованных снимков виден одометр, отсчитавший всего 16 километров пробега. Автор объявления добавляет, что за годы простоя машину не раз перекатывали из гаража в гараж.
СМЗ С-3Д выпущена в 1994 году и, судя по всему, никогда не ездила. Кузов, не отличающийся высокой стойкостью к коррозии, находится в неплохом состоянии. Из минусов указаны разряженный аккумулятор и нюансы с документами, которыми продавец сейчас занимается.
Владелец из подмосковной Балашихи просит за неё 300 000 рублей.
Владелец из подмосковной Балашихи просит за неё 300 000 рублей.
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Мотоколяска СМЗ С-3Д пришла полвека назад на смену модели С-3А. Кузов превратился из кабриолета в купе. Агрегаты остались мотоциклетными: одноцилиндровый мотор от мотоциклов Иж Планета-2 или Иж Планета-3 с 4-ступенчатой механической коробкой. С 346 кубических сантиметров рабочего объёма снимали 12–14 л.с. Машину делали до 1997 года, а выставленный на продажу экземпляр относится к поздним.
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