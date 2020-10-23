26 летняя капсула времени: на продажу выставили новую «инвалидку»

СМЗ С-3Д выпущена в 1994 году и, судя по всему, никогда не ездила. Кузов, не отличающийся высокой стойкостью к коррозии, находится в неплохом состоянии. Из минусов указаны разряженный аккумулятор и нюансы с документами, которыми продавец сейчас занимается.



Владелец из подмос­ковной Балашихи просит за неё 300 000 рублей.