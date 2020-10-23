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26 летняя капсула времени: на продажу выставили новую «инвалидку»

26 летняя капсула времени: на продажу выставили новую «инвалидку» (6 фото)

Автор:
23 октября 2020 13:46
Сообщество : Автомир
Метки: СМЗ С-3Д   авто   автомир   автомобили   инвалидка   капсула времени   мотоколяска   найдено на ebay   
1140
6
В подмосковье выставили на продажу двухместную мотоколяску СМЗ С-3Д 1994 года выпуска. По словам владельца, на автомобиле никогда не ездили, а за годы простоя его только несколько раз перекатывали из гаража в гараж.
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Метки: СМЗ С-3Д   авто   автомир   автомобили   инвалидка   капсула времени   мотоколяска   найдено на ebay   
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7  комментариев
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12k
Ligov 2 часа назад
*просит за неё 300 000 рублей*
С ума сошел...)
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3k
Владимир 2 минуты назад
На дискотеку на такой восьмером ездили....
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13k
ВОВЧЕГ 55 минут назад
И ведь найдется дебил, который купит.
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52
чокнутый 2 часа назад
300 тыщ? побойся бога!
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11k
Yasen_Perec 2 часа назад
26 летняя капсула времени: на продажу выставили новую «инвалидку»
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4k
Иван 2 часа назад
Ей цена три цены металлолома.
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