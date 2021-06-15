На этом моменте я грустно вздыхаю, ведь у нас, как водится, стоит себе десятилетиями кузов, вростая в землю, но только начнешь интересоваться на предмет его покупки, как сразу цена в пол мульёна. Потому что «это же ретро».



Ладно, вернемся от лирики к старому Форду. Несмотря на хорошую комплектность, и в целом приличное состояние, реставрация грузовика заняла много времени и средств. Машину разобрали до болтика, восстановили и покрасили раму, кабине вернули её родной красный цвет.