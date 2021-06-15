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Истории жизни грузовиков в основном типичны – покинул ворота сборочного цеха, куплен заказчиком и работает по назначению, ломается, ремонтируется и так, пока полностью не устанет. Затем списание, забвение, металлоприемка. Но история этой «полуторки» Ford F5 получилась совсем другой.
Изначально это был бортовой грузовик, работавший в фермерском хозяйстве, затем, там же, был переделан в самосвал. В таком виде машина верой и правдой проработала до конца восьмидесятых.
Несколько лет простоя, и старому грузовику улыбнулась удача. Рядом с фермой проезжал Джозеф Чен, увлекавшийся поиском разных «амбарных находок».
Несколько лет простоя, и старому грузовику улыбнулась удача. Рядом с фермой проезжал Джозеф Чен, увлекавшийся поиском разных «амбарных находок».
Находкой этот грузовик едва ли можно было назвать, но он был комплектный, в неплохом для своих лет состоянии. Джо поинтересовался, не продается ли машина.
Семья фермеров вообще не раздумывала над продажей. Думали – кому нужен такой старый хлам, и увидев интерес Джо к старому грузовику охотно согласились продать машину за какие-то смешные деньги.
Семья фермеров вообще не раздумывала над продажей. Думали – кому нужен такой старый хлам, и увидев интерес Джо к старому грузовику охотно согласились продать машину за какие-то смешные деньги.
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На этом моменте я грустно вздыхаю, ведь у нас, как водится, стоит себе десятилетиями кузов, вростая в землю, но только начнешь интересоваться на предмет его покупки, как сразу цена в пол мульёна. Потому что «это же ретро».
Ладно, вернемся от лирики к старому Форду. Несмотря на хорошую комплектность, и в целом приличное состояние, реставрация грузовика заняла много времени и средств. Машину разобрали до болтика, восстановили и покрасили раму, кабине вернули её родной красный цвет.
Ладно, вернемся от лирики к старому Форду. Несмотря на хорошую комплектность, и в целом приличное состояние, реставрация грузовика заняла много времени и средств. Машину разобрали до болтика, восстановили и покрасили раму, кабине вернули её родной красный цвет.
Красным стал заодно и кузов. Хоть он и не родной, с завода этот грузовик самосвалом не был, Джо решил оставить доработку прежних владельцев, ведь именно в таком виде машина проработала большую часть своей жизни, да и сам кузов не был кустарной поделкой, он сделан фирмой, занимавшейся переделкой грузовиков в самосвалы.
Ford F5 выпускался как в капотной так и в бескапотной версиях, а так же в виде шасси для автобусов. Грузоподъемность 1.5 тонны, производство длилось с 1948 по 1952 год.
Ремонт, разумеется, коснулся и технической части. Был перебран двигатель. Карбюраторный нижнеклапанный V8 (239ci) мощностью 100 лошадиных сил переоборудован под современный бензин. Бортовую электросеть вернули в первозданный, 6-вольтовый вариант. Слабо себе представляю, каково было стартеру крутить V8 от шестивольтового аккумулятора, но так было с завода.
Коробка передач четырёхступенчатая, балка заднего моста еще из двух половин, есть коробка отбора мощности для гидронасоса подъема кузова.
Труды по реставрации были высоко оценены Национальной премией Американского клуба ретро-автомобилей в 1998 году и еще несколькими кубками на разных выставках.
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