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Грузовик, которому повезло: старый фермерский самосвал отремонтирован до идеала

Грузовик, которому повезло: старый фермерский самосвал отремонтирован до идеала (18 фото)

Автор:
15 июня 2021 09:10
Сообщество : Автомир
Метки: ford   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   реставрация   ретро авто   
179
18
Истории жизни грузовиков в основном типичны – покинул ворота сборочного цеха, куплен заказчиком и работает по назначению, ломается, ремонтируется и так, пока полностью не устанет. Затем списание, забвение, металлоприемка. Но история этой «полуторки» Ford F5 получилась совсем другой.
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Метки: ford   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   реставрация   ретро авто   
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390
Будьте крепенькими и здоровенькими! Час назад
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6k
B0n 21 минуту назад
Красиво.
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