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Старый бензовоз в необычном амплуа. Пожарный КРАЗ в аэропорту Черкасс

Старый бензовоз в необычном амплуа. Пожарный КРАЗ в аэропорту Черкасс (4 фото)

Автор:
11 июня 2021 18:28
Сообщество : Автомир
Метки: Черкасс   аэропорт   бензовоз   краз   пожарный   
386
4
Советский грузовик КРАЗ, с деревянной, как её называют в шоферской среде кабиной, грузовик легендарный во многих смыслах. Бывалые знают, что машина эта в управлении – не самая простая, а тем более в ремонте, ведь в одиночку там мало что можно починить.

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Метки: Черкасс   аэропорт   бензовоз   краз   пожарный   
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Алексей Полчаса назад
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