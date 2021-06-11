Старый бензовоз в необычном амплуа. Пожарный КРАЗ в аэропорту Черкасс

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Советский грузовик КРАЗ, с деревянной, как её называют в шоферской среде кабиной, грузовик легендарный во многих смыслах. Бывалые знают, что машина эта в управлении – не самая простая, а тем более в ремонте, ведь в одиночку там мало что можно починить.
В то же время этот, сделанный из чугуна и стали мастодонт отличался большой выносливостью. Сделанные пол века назад машины до сих пор трудятся в разных уголках планеты, и на пенсию пока не собираются.
Про один из таких мой сегодняшний пост. Когда-то этот тягач КРАЗ – 258, еще ранних выпусков судя по крыльям с надстройками для фар, работал в паре с тяжелым топливозаправщиком ТЗ-22.
Такие заправщики работали в основном в аэропортах и на аэродромах, но встречались они и в качестве бензовозов, помню их, неторопливые такие, грузные, ползут медленно но уверенно. Если не изменяет память, общий объем цистерны там 22 кубометра или около того. Выпускались, кстати, в Мариуполе на том же заводе, где делали железнодорожные цистерны.
Про один из таких мой сегодняшний пост. Когда-то этот тягач КРАЗ – 258, еще ранних выпусков судя по крыльям с надстройками для фар, работал в паре с тяжелым топливозаправщиком ТЗ-22.
Такие заправщики работали в основном в аэропортах и на аэродромах, но встречались они и в качестве бензовозов, помню их, неторопливые такие, грузные, ползут медленно но уверенно. Если не изменяет память, общий объем цистерны там 22 кубометра или около того. Выпускались, кстати, в Мариуполе на том же заводе, где делали железнодорожные цистерны.
В наши дни такой бензовоз уже не встретишь, давно их списали и отправили в чермет. Их сменили более современные и производительные цистерны, поэтому каждый уцелевший экземпляр вызывает интерес. Особенно – вот этот, работающий в аэропорту города Черкассы (Украина) в качестве … пожарной машины.
Поначалу такое перевоплощение мне показалось странным – неторопливый, тяжелый автопоезд на роль пожарной машины слабый претендент, но вспомнив про 22 куба жидкости, теперь уже – воды, которую он может перевезти, подумал – а почему нет? В качестве дополнительной ёмкости к которым пожарные машины могут подключаться для подпитки водой – вполне отличная идея, ведь штатный насос цистерны прокачивает 2160 литров жидкости в минуту.
Поначалу такое перевоплощение мне показалось странным – неторопливый, тяжелый автопоезд на роль пожарной машины слабый претендент, но вспомнив про 22 куба жидкости, теперь уже – воды, которую он может перевезти, подумал – а почему нет? В качестве дополнительной ёмкости к которым пожарные машины могут подключаться для подпитки водой – вполне отличная идея, ведь штатный насос цистерны прокачивает 2160 литров жидкости в минуту.
Хочется надеяться, что по назначению этот автопоезд не будет применяться, сами понимаете ведь, в каких случаях он нужен, но мне приятно было узнать, что спустя много лет со дня выпуска этот механических старикан еще бодр и прекрасно выглядит.
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