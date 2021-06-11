Старый бензовоз в необычном амплуа. Пожарный КРАЗ в аэропорту Черкасс

В то же время этот, сделанный из чугуна и стали мастодонт отличался большой выносливостью. Сделанные пол века назад машины до сих пор трудятся в разных уголках планеты, и на пенсию пока не собираются.



Про один из таких мой сегодняшний пост. Когда-то этот тягач КРАЗ – 258, еще ранних выпусков судя по крыльям с надстройками для фар, работал в паре с тяжелым топливозаправщиком ТЗ-22.



Такие заправщики работали в основном в аэропортах и на аэродромах, но встречались они и в качестве бензовозов, помню их, неторопливые такие, грузные, ползут медленно но уверенно. Если не изменяет память, общий объем цистерны там 22 кубометра или около того. Выпускались, кстати, в Мариуполе на том же заводе, где делали железнодорожные цистерны.