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Илон Маск представил самый быстрый электромобиль серийного производства

Илон Маск представил самый быстрый электромобиль серийного производства (7 фото + 1 видео)

Автор:
11 июня 2021 16:43
Сообщество : Автомир
Метки: Elon Musk   Model S Plaid   mask   tesla   авто   презентация   
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Model S Plaid, по словам, основателя компании "Tesla", всего за две секунды разгоняется до скорости 96,5 км/ч, а максимальная скорость авто составляет 320 километров в час.

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Метки: Elon Musk   Model S Plaid   mask   tesla   авто   презентация   
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10  комментариев
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90
Netroj 2 часа назад
Молодец , это десятилетие можно назвать десяткой Маска.
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238
Сигизмунд Лазаревич 15 минут назад
Люто. Владельцы суперкаров грустят.
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227
Funny Полчаса назад
Ну для такой машины 130К адекватная цена, если бы не наш рубль который своими взлетами пробивает очередное дно
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1k
zenon Час назад
Теперь понятно. Эта машина самостоятельно полетела на Марс и кажется это она вернулась.
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−106
цска под Зенитом 2 часа назад
Была Тесла модель С. Продал, купил порш тайкан. Тесла после нескольких лаунч стартов перегревается и теряет динамику. Порш все норм.
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100
Андреевич цска под Зенитом 40 минут назад
Я тебя конечно лайкнул, но это врядли тебе поможет, да и мне по всей видимости)
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1k
satra 2 часа назад
15 минут зарядка... На кабеле можно будет стейки жарить?
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20k
pssst 2 часа назад
Вроде самый быстрый всегда считалось по максимальной скорости.
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7k
vit 3 часа назад
Мне кажется, это слишком большой экран для авто, будет отвлекать водителя.
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