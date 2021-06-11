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Model S Plaid, по словам, основателя компании "Tesla", всего за две секунды разгоняется до скорости 96,5 км/ч, а максимальная скорость авто составляет 320 километров в час.
Глава компании Tesla Илон Маск в минувший четверг провел презентацию нового электромобиля Model S Plaid, который, по его словам, является более быстрым, чем спортивные машины и более безопасным, чем те же Volvo.
Максимальная скорость усовершенствованной версии Model S превышает 320 км в час. Без подзарядки электромобиль способен проехать более 620 км. Чтобы обеспечить половину этого расстояния, авто нужно заряжать всего 15 минут.
До выпуска обновленной версии критики скептически высказывались относительно целесообразности выхода новой модели, поэтому Маск подчеркнул, что разработка усовершенствованного электрокара чрезвычайно важна «для будущего устойчивой энергетики».
В обновленной версии установлено два сенсорных экрана для управления системами автомобиля, кроме этого появились несколько модулей зарядки для смартфонов и других устройств.
Дисплей диагональю 17 дюймов и разрешением 2200x1300, в том числе, подходит для фильмов и игр. В салоне инженеры Tesla установили 22 динамика для более полного и объемного звука.
Стоимость мощного электрического седана составляет около $130 тыс, однако Маск заметил, что заказчики уже получили 25 новых авто, а в течение недели ожидается поставка еще несколько сотен машин.
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Метки: Elon Musk Model S Plaid mask tesla авто презентация
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