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Безумные автомобили, созданные шведским дизайнером в 70-80-е годы

Безумные автомобили, созданные шведским дизайнером в 70-80-е годы (7 фото)

Автор:
08 октября 2020 13:43
Сообщество : Автомир
Метки: volvo   авто   автодизайн   автомир   автомобили   необычные автомобили   тюнинг   
982
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Для того, чтобы получить признание и известность, вовсе необязательно выворачиваться наизнанку, играть в подковерные игры или ударяться в черный пиар. Герой нашей сегодняшней колонки – обыкновенный парень из пригорода Стокгольма – добился популярности и славы… просто занимаясь любимым делом.
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Метки: volvo   авто   автодизайн   автомир   автомобили   необычные автомобили   тюнинг   
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9k
Serg2001 56 минут назад
Надо было ему нашу копейку тогда подсунуть... или ушастого. Было бы любопытно посмотреть, что бы у него получилось... )
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4k
sivanov1079 38 минут назад
Рак кожи? В Швеции? Вот это да...
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