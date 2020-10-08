Безумные автомобили, созданные шведским дизайнером в 70-80-е годы

Говорят, первым автомобилем, «пострадавшим» от рук молодого и горячего шведа, стал Opel Kapitan, которому Мельберг «пересадил» головную оптику. Дальше парня было уже попросту не остановить.



Выкладывая начистоту, Лейфу повезло творить во второй половине прошлого века. Если сегодня авторов подобных «поделок» принято обзывать «колхозниками» и скармливать крокодилам, в семидесятых и восьмидесятых работы Мельберга выглядели актуально, смело и предельно свежо. В 1974 году скандинавский Xzibit открывает кузовную мастерскую в городе Нючепинг, мгновенно обрастая восхищенной клиентурой. Спустя еще какое-то время на Лейфа выходят фирмачи из Saab, предлагая немного поколдовать над их машинами.