Безумные автомобили, созданные шведским дизайнером в 70-80-е годы

Для того, чтобы получить признание и известность, вовсе необязательно выворачиваться наизнанку, играть в подковерные игры или ударяться в черный пиар. Герой нашей сегодняшней колонки – обыкновенный парень из пригорода Стокгольма – добился популярности и славы… просто занимаясь любимым делом.
Если бы родителям маленького Лейфа сказали, что к тридцати годам их небезразличный к технике сын станет сотрудничать с ведущими автопроизводителями страны, они наверняка покрутили бы у виска пальцем.
Стремление улучшать преследовало Мельберга с раннего детства. Еще будучи учеником младших классов, Лейф оголтело «тюнинговал» велосипеды – как собственный, так и друзей. Чуть позже закономерно добрался до мопедов и мотоциклов. А ближе к совершеннолетию переключился на четырехколесную технику.
Стремление улучшать преследовало Мельберга с раннего детства. Еще будучи учеником младших классов, Лейф оголтело «тюнинговал» велосипеды – как собственный, так и друзей. Чуть позже закономерно добрался до мопедов и мотоциклов. А ближе к совершеннолетию переключился на четырехколесную технику.
Сегодня шестиколесный Citroen CX Break авторства Лейфа Мельберга догнивает в одном из шведских сараев
Говорят, первым автомобилем, «пострадавшим» от рук молодого и горячего шведа, стал Opel Kapitan, которому Мельберг «пересадил» головную оптику. Дальше парня было уже попросту не остановить.
Выкладывая начистоту, Лейфу повезло творить во второй половине прошлого века. Если сегодня авторов подобных «поделок» принято обзывать «колхозниками» и скармливать крокодилам, в семидесятых и восьмидесятых работы Мельберга выглядели актуально, смело и предельно свежо. В 1974 году скандинавский Xzibit открывает кузовную мастерскую в городе Нючепинг, мгновенно обрастая восхищенной клиентурой. Спустя еще какое-то время на Лейфа выходят фирмачи из Saab, предлагая немного поколдовать над их машинами.
Выкладывая начистоту, Лейфу повезло творить во второй половине прошлого века. Если сегодня авторов подобных «поделок» принято обзывать «колхозниками» и скармливать крокодилам, в семидесятых и восьмидесятых работы Мельберга выглядели актуально, смело и предельно свежо. В 1974 году скандинавский Xzibit открывает кузовную мастерскую в городе Нючепинг, мгновенно обрастая восхищенной клиентурой. Спустя еще какое-то время на Лейфа выходят фирмачи из Saab, предлагая немного поколдовать над их машинами.
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Работа над Saab 99 Blue Spirit заняла у Лейфа 1700 часов чистого времени
Оглядываясь на портфолио Мельберга, в одночасье ставшего заметной фигурой в индустрии и успевшего поработать также с Mercedes-Benz, Citroen и Alfa Romeo, можно уверенно говорить: одной из наиболее знаковых моделей маэстро стал Saab 99 Blue Spirit (на фото выше и ниже), созданный в 1976-м. Несмотря на визуальную схожесть с исходником, практически все кузовные элементы двухдверки (включая бамперы) были изготовлены заново – строго из металла. Вишенкой же на торте стали двери типа «крыло чайки». Но знаете, что?
Немного обидно, что в тени «Синего духа», отмеченного множеством наград и положительных отзывов на автомобильных смотринах того времени, частенько остается другая не менее интересная работа Лейфа. В 1985 году Мельберг выкатил на суд общественности уникальное купе Volvo 242 Gullwing. Пускай в глаза сведущих людей сразу бросаются не вполне уместные мерседесовские фонари, а расположенную в нижней части двери стандартную ручку хочется побыстрее развидеть, машина определенно заслуживает внимания.
Фонарями поделился S-класс в кузове W116
В отличие от схожего по концепции «Сааба», купе Volvo 242 Gullwing получило пластмассовые бамперы – что изрядно облегчило процесс создания и позволяло при наличии спроса оперативно поставить производство подобных машин на поток. Под капотом машины прописался 2,3-литровый 16-клапанник серии B23. И хотя найти достоверную информацию о версии мотора сегодня непросто, с высокой долей вероятности речь идет о топовой наддувной модификации мощностью 154 силы. Такое «сердце» позволяет набирать сотню быстрее 10 секунд и разгоняться до 180 км/ч.
Несмотря на теплый прием публики, Volvo 242 Gullwing так и осталась уникальной. И да – о нынешнем состоянии машины приходится только гадать. Уверены, если бы Лейф Мельберг не сгорел от рака кожи за несколько месяцев до собственного пятидесятилетия, мы наверняка увидели бы еще немало смелых творений. Однако и сделанного нетривиальным шведом оказалось вполне достаточно, чтобы по сей день называть его самым известным тюнером Скандинавии.
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