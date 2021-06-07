Пожилой водитель решил развернуться с обочины и устроил серьезное ДТП

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В Могилеве на проспекте Мира 71-летний водитель за рулем автомобиля Ford Fusion решил развернуться и столкнулся с Renault Laguna.
Авторский пост
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп зеркала пожилой водитель
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Встретились два одиночества.
"баба" то тут причём?
За рулём сидят водители и всё.
Водители бывают хорошие и плохие.
И те и те могут быть и девушками и пожилыми и кем угодно ещё, но это неважно абсолютно.
Водила или мудак, вот как на видео, или нет. А возраст/пол/вес/религиозные воззрения/знак зодиака роли никакой не играет
А если серьёзно, то если в тебя влетел какой-то дебил, то в общем пох кто там за рулём - вагиноводитель или тестикуловод. :)
Набор эти качеств формирует личность, а также поведение на дороге.
Старики плохо реагируют на быстрое изменение ситуации, малолетний задрот на четкой точиле, как правило агрессивный неадекват. Женщина за рулем, живет в своем мире и требует от этого мира выполнения её правил, для тех кто в бронепоезде повторю проще: большинство женщина за рулем (большинство это значит не все) ведут себя как-то по своем -- угадай как, остальные ведут себя как-то по другому.
Если вы этого не учитываете, то будете такой же счастливый как этот регистратор.
Это всё объективная реальность.
Если бы то, что вы написали выше было бы правдой - ни бабам, ни старикам прав бы не давали.
Хотя я вполне согласен, что все люди разные и у всех есть девиации от нормы.