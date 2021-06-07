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Пожилой водитель решил развернуться с обочины и устроил серьезное ДТП

Пожилой водитель решил развернуться с обочины и устроил серьезное ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 июня 2021 11:08
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   пожилой водитель   
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В Могилеве на проспекте Мира 71-летний водитель за рулем автомобиля Ford Fusion решил развернуться и столкнулся с Renault Laguna.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   пожилой водитель   
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17  комментариев
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52k
Нанук Паналык 6 часов назад
Пожилой водитель и старый мудак,это разные люди!
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10k
ЕвгенийДончак Час назад
"Дедужго старый - ему всё равно..." (С)
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375
Sasha_gt 3 часа назад
Старый понятно олень, но реакции у регика как мне показалось никакой, даже не тормозила
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6k
mbr 4 часа назад
Баба на ренаульте и счастливый регистратор два идиота на дороге. Одна не смотрит, другой привык не смотреть в окно и ездить по правилам, ожидая что другие их будут выполнять.
Встретились два одиночества.
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14k
speaktr-st 4 часа назад
В такую погоду я бы никогда не стал так разворачиваться. С учетом того, что половина мудаков ездит без ближнего света - экономят на лампочках, такой разворот, это игра в русскую рулетку.
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81
Андрей Шпак Андрей 18 минут назад
С 25 мая по 5 июня в Беларуси проходит акция ГАИ «Внимание – дети!» Но да сегодня уже 7 ))
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21k
Михаил Сметанкин 4 часа назад
Не понятно... Там что, что-то взорвалось на 8-ой секунде?
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14k
KOSTELLO 4 часа назад
Ты смотри, 71 год, а резкий аки понос
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15k
Денис 5 часов назад
Никогда не понимал, зачем в описание видео добавляют субъективные признаки человека, типа "пожилой" или "девушка" или "кавказец" и так далее.
За рулём сидят водители и всё.
Водители бывают хорошие и плохие.
И те и те могут быть и девушками и пожилыми и кем угодно ещё, но это неважно абсолютно.
Водила или мудак, вот как на видео, или нет. А возраст/пол/вес/религиозные воззрения/знак зодиака роли никакой не играет
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268
Елена Букреева Денис 5 часов назад
А как же еще самоутвердиться над девушками и пожилыми кавказцами? )
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