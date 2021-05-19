Думаете это гопники-отморозки?

После мелкого ДТП пацанчики выскакивают на разбор, выбивают битой боковое зеркало и зовут тереть по-понятиям. Поле приезда полиции:



- Друг, давай я тебе деньги за зеркало отдам и ты забираешь заяву? Ну, пожалуйста! Мне на днях на работу в полицию выходить...