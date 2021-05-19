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Думаете это гопники-отморозки?

Думаете это гопники-отморозки? (1 видео)

Автор:
19 мая 2021 11:55
Метки: будующий   конфликт   полицай   
1191
1
Хрен в стакане... Это будущая полицейская элита!

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Метки: будующий   конфликт   полицай   
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22  комментария
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2k
Максим 3 часа назад
Реформа МВД в действии. Ребята поработали стажёрами, получили на руки распашонку и думают всё, короли жизни. Мне такой же дурачок в лицо тыкал листом бумаги, где было горделиво написано, что он стажёр в отделе))) Смешно конечно. Но они ведь "будуЮщее" полиции. Те кто будет охранять покой граждан и Закон.
Надеюсь, заявление не заберут и будет уголовка по факту повреждения чужого имущества, а может и хулиганка. Не место таким в полиции.
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1k
Алексей Заг Полчаса назад
Рег молодец! Потом этот мудак с ксивой может дел натворить.
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5k
Чётенький Полчаса назад
Тем более не забирать заявление.
От каждого зависит, от каждого поступка, как мы все будем жить.
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6k
Игорь Час назад
детский сад - трусы на лямках, а снято года три назад, что вспоминаю.
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369k
Алексей Час назад
и ты забираешь заяву? Ну, пожалуйста! Мне на днях на работу в полицию выходить..

и вот нах. ты нужен такой в полиции?
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1k
No pasaran 2 часа назад
Этому видео пару лет точно.

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7k
Дмитрий Данилов 2 часа назад
Сколько лет это видео? Лет 10?
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1k
💰красава💰 2 часа назад
Мусорята!
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27k
lem02 3 часа назад
Вседозволенность возведенная в ранг культа. И забздел он только потому, что ему "выходить" на службу. Был бы уже на службе разговор мог бы быть иным.
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13k
Booka1a 3 часа назад
будующая
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