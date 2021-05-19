Думаете это гопники-отморозки?

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Хрен в стакане... Это будущая полицейская элита!
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После мелкого ДТП пацанчики выскакивают на разбор, выбивают битой боковое зеркало и зовут тереть по-понятиям. Поле приезда полиции:
- Друг, давай я тебе деньги за зеркало отдам и ты забираешь заяву? Ну, пожалуйста! Мне на днях на работу в полицию выходить...
- Друг, давай я тебе деньги за зеркало отдам и ты забираешь заяву? Ну, пожалуйста! Мне на днях на работу в полицию выходить...
Авторский пост
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Надеюсь, заявление не заберут и будет уголовка по факту повреждения чужого имущества, а может и хулиганка. Не место таким в полиции.
От каждого зависит, от каждого поступка, как мы все будем жить.
и вот нах. ты нужен такой в полиции?
Написали бы , мол автор,исправь ошибку,глядишь и за умных бы сошли!