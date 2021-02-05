Уберите за своей собакой!

Оригинальный метод приучения особо наглых хозяев собак убирать за своим питомцами. Видео нужно смотреть со звуком.
Есть подозрение, что после такой внезапной звуковой атаки придется убирать и за хозяином.
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Метки: видео животные конфликт неожиданно собака
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