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Уберите за своей собакой!

Уберите за своей собакой! (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 февраля 2021 09:52
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   конфликт   неожиданно   собака   
2192
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Оригинальный метод приучения особо наглых хозяев собак убирать за своим питомцами. Видео нужно смотреть со звуком.

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Метки: видео   животные   конфликт   неожиданно   собака   
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44  комментария
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14k
Егор Час назад
Обратная сторона медали - без гудка собака не срет теперь.
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756
Довер Иванович 2 минуты назад
[мат]. Я бы сам обосрался после такого гудка.
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−54
Александр 4 минуты назад
Это вам не московия
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175
Роман 11 минут назад
я ничего не говорил раскидал отраву по газону и все дела.
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3k
Ok_Google Роман Минуту назад
у нас такого поймали, уверен, что до конца жизни кровью ссыт
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10k
Artem 17 минут назад
Вот соседи ему рады, наверное.
Вот соседи ему рады, наверное.Посмотреть
Вот соседи ему рады, наверное.
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8k
Михаил 20 минут назад
собаки у них какают. У нас по парку на лошадках детишек катают, так хозяева за своими лошадками хрен убирают. В лучшем случае на газон какахи сметут. Летом запах стоит просто великолепный.
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25k
Aqueronte 20 минут назад
Хоть не выстрелил прежде чем попросить убрать
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5
Виталий Шаров 24 минуты назад
Вчера слушал музыку (на хорошей громкости) и не отключил колонки.. пойду теперь убирать..за собой)))) Предупреждайте,что видео ОЧЕНЬ громкое!
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7k
Kim Martynov Полчаса назад
есть ещё метод(осторожно мат)
Ссылка youtu.be
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50k
pynh Kim Martynov 20 минут назад
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7k
Kim Martynov pynh 3 минуты назад
Уберите за своей собакой!Посмотреть
Уберите за своей собакой!
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356
beshh Полчаса назад
Меня недавно попросили посидеть с собакеном. Ближе к полудню пошёл с ним прогуляться. Благо, рядом есть для этого отличный путь. Собакен естественно пометил все соответствующие точки, а вот большую нужду справил аккурат рядом со специальной для этого урной (естественно я подобрал и выкинул). До сих пор недоумеваю – приучен он так, инстинкт или просто совпадение. Надо будет у хозяина спросить.
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5k
Дмитрий Полчаса назад
Есть много собачников которые даже не думают об этом(( Я за своей убираю всегда. Любая прогулка у меня начинается с проверки наличия пакетов. Детей тоже научил. Все зависит от человека. Если человек - дерьмо без собаки то он и с собакой останется дерьмом. Ну и наоборот соответственно)
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246
iKrek Полчаса назад
Да потому что задолбали эти собачники, 99% из них не понимают, что собака это прежде всего ответственность, а потом уже всё остальное!
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6k
DenOFF 37 минут назад
Смотреть со звуком, смотреть со звуком. Блин, я сам чуть не наложил.
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2k
Mellivora 38 минут назад
Из 100 встреченных мною собачников г убирал только один. Такая вот статистика.
В принципе, если есть свободное время и здоровье,можно так же патрулировать свой двор с "матюгальником" и дрючить собачников. И через какое-то время они или начнут убирать за собой или гулять в других местах. Или......
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1k
Ян Баян 50 минут назад
Вежливый пиндос. Мог бы и просто, демократично застрелить.
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50k
pynh Ян Баян 46 минут назад
Не мог, она белая.
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19k
BillyBonzz Час назад
Потому что собачники, особенно в нашей стране - это каста людей, которые е.б.а.л.и всех остальных в рот и срали вместе со своими собаками на всех остальных, им главное песика выгулять, чтобы он высрался и выссался на газон или клумбу, потому что не дай бог он это у них дома сделает. У нас по весне такой п...дец на газонах у дома предстает, когда снег сойдет. Засрано старательно собачим гавном все так, что ужас берет. Летом еще не видно, трава закрывает, но я часто бывает влажу в это гавно туфлями, когда подхожу открыть багажник машины припаркованной задом к этому газону и бывает заступлю на этот газон, а там все в гавнище собачьем. Нет у нас культуры выгула собак. Я в Испании лично видел как полицейский штрафанул чувака в парке на 200 евро за то что тот не убрал гавно за своей собакой. Так все собачники, гуляя с со своими собаками, носят совок и пакеты и нейтрализующий мочу аэрозоль, куда складывают гавно после того как их питомец посрет или побрызгают то место где он поссал.
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395
Dk BillyBonzz 19 минут назад
А в Италии( в Риме)собаки ссут и срут где хотят...У нас хоть убирают улицы, у них это говнище лежит на асфальте до сезона дождей. Хотят прям на машину нассут, а хозяин стоит спокойно и ждёт.. А вчера недалеко от Ватикана видел как собака нассала прямо на стенд с магнитиками.. И хозяин тупо стоял и ждал когда псина закончит..В Европе тоже полно минусов..
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5
Виталий Шаров BillyBonzz 19 минут назад
Та же фигня(( Все клумбы и газоны загажены..кошмар! Только вот большую часть "мин" оставляют бродячие собаки,так как сердобольные бабки с балконов кидают им косточки и они постоянно пасутся перед домом.
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20
Fishki Net BillyBonzz 6 минут назад
Меня другое удивляет :) То что эти же собачники гуляют по тому же гавну которое они же и оставили изо дня в день. Или это какой-то фетишизм? :)
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19k
BillyBonzz Dk 41 секунду назад
В Риме много бродячих собак, живущих в развалинах и являющихся символом города. Это как в Индии коровы священные животные, ходят по улицам где хотят и срут везде где хотят.
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1k
Виталий Касандров Час назад
Ну да девочка с милой собакчой. Посмотрел бы я этого крикуна если бы там мужик пару питбулей выгуливал .
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1k
Виталий Касандров Vazari Полчаса назад
Да вот хрен вы такое замечание сделаете .На девчонку с болонкой может и наорете а мимо мужика с овчаркой пройдете по стеночки .Ибо такова ваша сущность "писаки" . В Спортлото еще жалобу напиши боксер по переписки .
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21k
Vazari Виталий Касандров Полчаса назад
по стеночкИ, по перепискИ... Ну теперь все встало на свои места) П.и.з.д.у.й. в школу возгря.
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1k
Виталий Касандров pynh Полчаса назад
Да классные собачки боевые ,,нравятся мне и характер милый . Достаточно сказать фас и гопота и диванные воины с телефонами тут же линяют , только пятки сверкают .
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50k
pynh Виталий Касандров Полчаса назад
Тебя в детстве кто-то покусал? Или НТВ пересмотрел? Нормальные собаки, не хуже и не лучше остальных.
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25k
Aqueronte Виталий Касандров 19 минут назад
И что бы было?
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810
AGold Час назад
соседям-то как свезло с этим мужиком...
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30k
Alex AGold Час назад
Наоборот повезло. Мужик явно сказал, что собака срет тут каждый день, что у него есть видео и что у него дети (видимо гуляют во дворе, где насрано)
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2k
Nitroglicerin 2 часа назад
после такого гудка видимо и за хозяйкой убирать придётся)
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