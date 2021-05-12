Автохам не пропустил «скорую» и показал средний палец

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В Костроме мужчина за рулем автомобиля скорой медицинской помощи, заезжая на мост через Волгу, включил звуковой спецсигнал, но водитель впереди идущей «Шеви Нивы» не захотел сразу уступить дорогу, а лишь показал в окно палец.
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Водитель шнивы показывает не средний палец, как считает ТС. Он показывает водителю скорой, что для получения преимущества в движении ему надо включить спецсигнал (показывает на люстру). После включения сирены шнивовод, согласно тех же ПДД, уступает.
Надеюсь понятно объяснил.
1. Штраф за непропуск скорой помощи надо тысяч 15 сделать, тогда у особо "умных" не будет никакого желания чего-нибудь показывать в окно
2. Если скорая спешит на вызов, то она должна ехать весь путь со включенными мигалками и сиреной. В противном случае это блажь и барство, за которое надо водил карать. А то СЦКА, строят из себя не пойми кого. Никуда не спешит и давай сирену врубать когда ему вздумается
"если маяки включены - водители обязаны пропустить." - подучите ПДД.
Кучу раз видел никуда не спешащую скорую, которая строила из себя депутата, разгоняя пробкц перед собой.
Я сам ратую за пропуск скорых, но откровенно говоря, водилы скорой помощи периодически ох.у.е.вают не по детски.