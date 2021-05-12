Автохам не пропустил «скорую» и показал средний палец

В Костроме мужчина за рулем автомобиля скорой медицинской помощи, заезжая на мост через Волгу, включил звуковой спецсигнал, но водитель впереди идущей «Шеви Нивы» не захотел сразу уступить дорогу, а лишь показал в окно палец.

0 Только большие штрафы и арест на 15 суток научат таких водителей пропускать «скорую» помощь.