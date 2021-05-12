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Автохам не пропустил «скорую» и показал средний палец

Автохам не пропустил «скорую» и показал средний палец (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 мая 2021 14:40
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   видео   не уступил дорогу   реанимобиль   скорая помощь   спецсигнал   
608
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В Костроме мужчина за рулем автомобиля скорой медицинской помощи, заезжая на мост через Волгу, включил звуковой спецсигнал, но водитель впереди идущей «Шеви Нивы» не захотел сразу уступить дорогу, а лишь показал в окно палец.

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Метки: авто   автохам   видео   не уступил дорогу   реанимобиль   скорая помощь   спецсигнал   
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354
SerGoGo 47 минут назад
Мдя... Лемминги минусят. Объясню для альтернативно одарённых.
Водитель шнивы показывает не средний палец, как считает ТС. Он показывает водителю скорой, что для получения преимущества в движении ему надо включить спецсигнал (показывает на люстру). После включения сирены шнивовод, согласно тех же ПДД, уступает.
Надеюсь понятно объяснил.
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14k
KOSTELLO 19 минут назад
Мое личное мнение:
1. Штраф за непропуск скорой помощи надо тысяч 15 сделать, тогда у особо "умных" не будет никакого желания чего-нибудь показывать в окно
2. Если скорая спешит на вызов, то она должна ехать весь путь со включенными мигалками и сиреной. В противном случае это блажь и барство, за которое надо водил карать. А то СЦКА, строят из себя не пойми кого. Никуда не спешит и давай сирену врубать когда ему вздумается
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2k
Гражданин России 19 минут назад
Клоун водитель скорой. Без звукового и светового сигнала никто ему уступать не обязан. Если реально едешь на вызов - включи все как положено и тебя пропустят.
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10k
Михалыч Час назад
Всё просто. Если есть видеофиксация такого нарушения, как: специальная помеха проезда спецтранспорта, особо опасные манёвры (типа выезда на встречку в лоб), неподчинение полиции (требование остановиться), езда в пьяном виде, должна караться конфискацией авто и реальным сроком заключения.
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21k
Inter Час назад
он на сигнал нажал,а не сирену включил,да и с самого начала ехал как и весь поток никуда не спеша.. я не оправдываю водилу нивы, хотя он и перестроился после включепния сирены,но и водитель скорой никакого уважения не вызывает..
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3k
Том Сойер Час назад
Ну, какой это водитель - это П.И.Д.О.Р, да к тому же пи.дор-леворядник, для них в аду специальный котёл есть. (Епало за такое надо бить - причём ногами)
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354
SerGoGo Час назад
Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу.
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537
kuka Час назад
Я думаю, на вызов должны всегда ехать со звуковым сигналом и маяками, с вызова - в зависимости от ситуации. И тем не менее, если маяки включены - водители обязаны пропустить.
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14
dpitirimov Час назад
Всё правильно, согласно ПДД крякалка не является включенным специсигналом.
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8k
MakDag Час назад
Прям картина представляется, где этот олух лежит раздавленный Камазом и скорая к нему не успевает...
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3k
Mimik Час назад
Ну карма ему вернется
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3k
ImNIK Час назад
"Только большие штрафы и арест" Думается автор хотел сказать - только сломанные пальцы таких научат.
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12k
Konstantin 2 часа назад
Это все хорошо, но почему сразу сирену не включил?
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