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Автомобилистка из Красноярска, которая считает что ей все должны уступать дорогу

Автомобилистка из Красноярска, которая считает что ей все должны уступать дорогу (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 мая 2021 14:40
Сообщество : Автомир
Метки: volkswagen   авто   автомобилистка   видео   женщина за рулем   конфликт на дороге   
1386
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Женщины за рулем делятся на две категории: те, кто действительно классно водит, и те, кого на дорогу выпускать совсем нельзя. Однако есть и третья категория, они считают, что им все обязаны уступать.

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Метки: volkswagen   авто   автомобилистка   видео   женщина за рулем   конфликт на дороге   
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27  комментариев
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29
Alex9070 Час назад
За рулем все равны перед ПДД.
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2k
Mellivora 8 минут назад
Не умеет задом сдавать, а показать это боится.
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3k
ImNIK 9 минут назад
Хз на чем конфликт, на этом повороте и 3 машины разъедутся. Просто два барана.
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1k
Любушка 13 минут назад
А чем всё закончилось? Или еще бодаются?
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6k
Сгусток позитива 19 минут назад
и вот такие бабёнки на дорогах.... пипец...
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27k
Кот Баюн 20 минут назад
говорит звезда Ютюба, а выкладывает в ВК...
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27k
Кот Баюн 21 минуту назад
вот зря этот баран за правила что-то начал вякать, завязку тоже мы не видим... просто бред какой-то
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4k
Алексей Куликов Полчаса назад
Немного не понял. По видео, у мужика помеха справа. Должен уступить.
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18k
kamanch Час назад
Всё хорошо, есть лишь одно замечание.
Действие происходит на придомовой территории, на которые ПДД не распространяются.
В этой ситуации водители сами регулируют правило разъезда.
Ни помех справа, ни помех на полосе движения тут нет.
И, фактически, девушка права - чувак не мужик, решил сцепиться с бабой.
Пусть придет домой и расскажет своему сыну, как он геройски победил на улице телку.
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57
Fisher1979 Час назад
Когда фиминистка купила прова.
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25k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
ТП в Volkswagen Polo а понтов словно она в Volkswagen Passat B8 Рестайлинг
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−43
Владимир Час назад
Хуже только когда баба еще и в гаи работает
я проехал перекрёсток, где главная под 90 градусов поворачивает

тормозит экипаж ДПС...
водитель номер такой то остановитесь!
(я сначала ехал зная что я ничего не нарушаю, ну мало ли куда они едут со своей мигалкой)

остановился, подходит баба-капитан (целый капитан)
- Вы проехали перекресток не уступив помехе справа
- Какая помеха? сфетофор не работал! у меня знак Главная, кому я должен уступать?
-Светофор работал!
-Нет не работал
-Не спорьте со мной
-Пойдем те посмотрим сфетофор не работает!

ну как не работает. .... мигает желтым постоянно
думаете так не бывает? я то же так думал...
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3k
Денис Колосов Час назад
У меня так же было, двор заставлен я пробираюсь впритык, по узкому S образному проезду, выезжаю на прямую и тут она, КОРОЛЕВА, я еду, сдавай назад.. Все бы хорошо, но ей ПРЯМО отъехать задом метров 5 и я спокойно проеду, мне же задом гораздо дальше сдавать по сложной траектории заезда во двор, потом задом на проезжую часть.. Кричала что ДПС будет вызывать, меня прав лишат, куда то звонило, потом вышел молодой человек, сел к ней за руль, отъехал задом и проблема разрешилась.
Я бы и сдал назад, если бы на меня не начали орать, несмотря на трудность маневра.. если девушка просто сказала бы, что я не уверенно чувствую габариты авто, помогите мне разъехаться или сдайте назад.. все, я бы ей помог.. а она сразу кричать, ну я тоже в бычку)
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53k
pynh Час назад
У одного помеха справа, другая едет не по своей полосе не пропуская. Оба друг друга стоят.
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49k
Нанук Паналык Час назад
Не умеет в зад давать - значит недоженщина!
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−43
Владимир Час назад
сначала нужно выяснить она вообще проходила курс обучения на вождение авто
и если нет, то посадить того кто ей права выдал
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9k
Александр Час назад
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10k
ГородДомов Час назад
есть видео где он показывает ей что он недомужик
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