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Женщины за рулем делятся на две категории: те, кто действительно классно водит, и те, кого на дорогу выпускать совсем нельзя. Однако есть и третья категория, они считают, что им все обязаны уступать.
Авторский пост
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Помехи справа тут нет. "полоса" у этой курицы была занята припаркованными авто. По пдд - уступает всем по встречной полосе и объезжает препятствие т.е припаркованные авто.
Действие происходит на придомовой территории, на которые ПДД не распространяются.
В этой ситуации водители сами регулируют правило разъезда.
Ни помех справа, ни помех на полосе движения тут нет.
И, фактически, девушка права - чувак не мужик, решил сцепиться с бабой.
Пусть придет домой и расскажет своему сыну, как он геройски победил на улице телку.
А есть понятия жилая зона и дворовая территория. Вот для них требования ПДД есть.
я проехал перекрёсток, где главная под 90 градусов поворачивает
тормозит экипаж ДПС...
водитель номер такой то остановитесь!
(я сначала ехал зная что я ничего не нарушаю, ну мало ли куда они едут со своей мигалкой)
остановился, подходит баба-капитан (целый капитан)
- Вы проехали перекресток не уступив помехе справа
- Какая помеха? сфетофор не работал! у меня знак Главная, кому я должен уступать?
-Светофор работал!
-Нет не работал
-Не спорьте со мной
-Пойдем те посмотрим сфетофор не работает!
ну как не работает. .... мигает желтым постоянно думаете так не бывает? я то же так думал...
Я бы и сдал назад, если бы на меня не начали орать, несмотря на трудность маневра.. если девушка просто сказала бы, что я не уверенно чувствую габариты авто, помогите мне разъехаться или сдайте назад.. все, я бы ей помог.. а она сразу кричать, ну я тоже в бычку)
и если нет, то посадить того кто ей права выдал