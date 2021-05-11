Женщины за рулем делятся на две категории: те, кто действительно классно водит, и те, кого на дорогу выпускать совсем нельзя. Однако есть и третья категория, они считают, что им все обязаны уступать.

0 Разве водитель-мужчина должен уступать водителю-женщине?