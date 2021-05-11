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Lincoln Continental 1961-1969: один из самых красивых автомобилей в мире

Lincoln Continental 1961-1969: один из самых красивых автомобилей в мире (12 фото)

Автор:
11 мая 2021 09:33
Сообщество : Автомир
Метки: Continental   Lincoln Continental   lincoln   авто   автодизайн   автомир   автомобили   олдтаймер   
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В конце 1950-х дела у Lincoln — люксового подразделения корпорации Ford, шли не очень удачно. Досрочно, ввиду низкого спроса пришлось снять с производства роскошный и сверхдорогой Continental Mark II. Пришедший ему на смену, спорного внешнего вида — Continental Mark III, также публикой особо не полюбился, хотя и стоил почти в половину дешевле.
К 1960 году компания Lincoln имела 60 миллионов убытков и находилась на грани закрытия. У фирмы остался последний и единственный шанс создать успешный в коммерческом плане автомобиль, и компания бросила все усилия, чтобы его не упустить. Так родился один из лучших американских автомобилей всех времен — Lincoln Continental четвертого поколения.
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Метки: Continental   Lincoln Continental   lincoln   авто   автодизайн   автомир   автомобили   олдтаймер   
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2  комментария
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105k
БрОдЯгА 2 часа назад
С куяли он один из самых красивых автомобилей в мире???
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66k
Холодненький 2 часа назад
Мне нравится что у пассажиров сзади есть место для ног..
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