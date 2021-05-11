Помог случай. В 1958 году Роберт Макнамара посещал дизайнерский центр Форд, где велась разработка перспективных моделей. Там же над будущим Ford Thunderbird 1961 года корпел талантливый дизайнер Элвуд Энджел. Макнамару заинтересовал макет будущей персоналки своим лаконичным и эффектным в своей простоте дизайном. Причем выглядел он не как Thunderbird, коему положена спортивная стилистика, а как почти готовый Continental, разве что двухдверный. Вице-президент тут же распорядился переработать дизайн макета под четырехдверку, не потеряв при этом пропорций и общей стилистики. Новый прототип создали уже через две недели. Дабы не заморачиваться с установкой полноценной стойки под навеску дверей, задние двери установили против хода движения. В то время решение для американского автопрома нетипичное, но в плане удобства посадки весьма полезное. Будущий Lincoln Continental оформили сразу в двух кузовах: кабриолет и седан.