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В конце 1950-х дела у Lincoln — люксового подразделения корпорации Ford, шли не очень удачно. Досрочно, ввиду низкого спроса пришлось снять с производства роскошный и сверхдорогой Continental Mark II. Пришедший ему на смену, спорного внешнего вида — Continental Mark III, также публикой особо не полюбился, хотя и стоил почти в половину дешевле.
К 1960 году компания Lincoln имела 60 миллионов убытков и находилась на грани закрытия. У фирмы остался последний и единственный шанс создать успешный в коммерческом плане автомобиль, и компания бросила все усилия, чтобы его не упустить. Так родился один из лучших американских автомобилей всех времен — Lincoln Continental четвертого поколения.
К 1960 году компания Lincoln имела 60 миллионов убытков и находилась на грани закрытия. У фирмы остался последний и единственный шанс создать успешный в коммерческом плане автомобиль, и компания бросила все усилия, чтобы его не упустить. Так родился один из лучших американских автомобилей всех времен — Lincoln Continental четвертого поколения.
Американская автомобильная мода тех лет менялась особенно стремительно. Внешний вид автомобилей обновлялся ежегодно, причем порой очень значительно. В ходе этой безумной гонки сжигались миллионы долларов на огромный штат дизайнеров и регулярную переналадку производства. Ситуация усложнилась в конце 1950-х, когда автопроизводители начали переходить на несущие кузова, постоянный рестайлинг которых был особенно затруднителен. В таких обстоятельствах вице-президент корпорации Форд — Роберт Макнамара принял единственно верное, как покажет время решение: сократить модельный ряд Lincoln строго до одной модели — Continental.
В 1958 году в Линкольн приступили к разработке единственной машины. Если в техническом плане проблем не возникало, создателям предоставили возможность использовать любые наработки корпорации Ford, то с внешним видом будущего флагмана определиться было не просто. Ввиду резко ограниченного бюджета и невозможности ежегодного рестайлинга, требовалось создать дизайн, который будет актуален как минимум ближайшие пять, а лучше десять лет.
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Помог случай. В 1958 году Роберт Макнамара посещал дизайнерский центр Форд, где велась разработка перспективных моделей. Там же над будущим Ford Thunderbird 1961 года корпел талантливый дизайнер Элвуд Энджел. Макнамару заинтересовал макет будущей персоналки своим лаконичным и эффектным в своей простоте дизайном. Причем выглядел он не как Thunderbird, коему положена спортивная стилистика, а как почти готовый Continental, разве что двухдверный. Вице-президент тут же распорядился переработать дизайн макета под четырехдверку, не потеряв при этом пропорций и общей стилистики. Новый прототип создали уже через две недели. Дабы не заморачиваться с установкой полноценной стойки под навеску дверей, задние двери установили против хода движения. В то время решение для американского автопрома нетипичное, но в плане удобства посадки весьма полезное. Будущий Lincoln Continental оформили сразу в двух кузовах: кабриолет и седан.
Параллельно шла разработка технического наполнения. За основу взяли платформу будущего Thunderbird 1961 года, разве что нарастили до 123 дюймов (3124 мм) ее колесную базу. Трехсотсильный 7-литровый двигатель V8 позаимствовали у предыдущей модели Continental, от нее же достались гидравлические барабанные тормоза всех колес. В пару к мотору подобрали трехскоростную усиленную автоматическую коробку Turbo-Drive MX.
Continental в кузове кабриолет
Дебют Lincoln Continental четвертого поколения состоялся в 1960 году. На фоне других премиальных американских автомобилей, он выделялся подчеркнуто простым и элегантным дизайном, с минимальным внешним декором. В глаза бросалась заостренная верхняя кромка боковин, скругленный к переднему фасаду капот и мелкоячеистая фальшардиаторная решетка с вписанными в нее приборами головного света. Корма была оформлена в сходной стилистике. На оконцовке крыльев располагались вертикальные фонари, а посередине декоративная решетка.
Lincoln Continental 1967 года в кузове двухдверный хардтоп-купе
Маркетологи фирмы расстарались на славу. В рекламных проспектах дизайн автомобиля описывался не иначе как европейский. Невозможность регулярного фейслифтинга определили в достоинство, дескать в Европе предпочитают машины сдержанные и консервативные. Кроме того компания объявила, что гарантия на Continental, действует в течение двух лет или 24 тыс. миль пробега (впервые среди американских автопроизводителей). Такая щедрость появилась не на пустом месте. Перед отправкой к дилеру все машины проходили тщательную проверку. Двигатель и КПП обкатывались на стенде, а собранный автомобиль проходил 12-мильный тестовый полигон. Надо ли говорить, что желающих обладать такой машиной нашлось довольно много. Хотя стоил Lincoln Continental недешево, за седан просили 6067$, а за кабриолет 6713$. В 1961 году автомобиль разошелся тиражом в 25160 единиц, что для машины такого класса можно считать отличным показателем.
Внутреннее убранство Continental 1964 года
На зависть конкурентам «европейский подход» Lincoln сработал успешно. Автомобиль с косметическими изменениями выпускался вплоть до 1969 года. Ежегодно меняли оформление решетки радиатора, подновляли салон, да в 1964 году на 3 дюйма удлинили колесную базу и изменили линию крыши. В 1966 году в модельный ряд добавили двухдверный хардтоп. Но у него уже был совершенно другой кузов, схожий с седаном лишь внешним оформлением. В том же 66-м Continental получил расточенный до 462 куб. дюймов (7,6 л) мотор мощностью 340 л.с.
За восемь лет производства было выпущено 335235 Континенталей. Многими специалистами он считается самым красивым американским автомобилем в истории. Можно соглашаться с этим или нет, но невозможно отрицать, что Continental — это выдающаяся машина, с индивидуальным стилем и особым обаянием.
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