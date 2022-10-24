Редкий Lincoln Continental Mark V Givenchy Edition 1979 года — голубая мечта наизнанку

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1970-е годы были полны излишеств и хвастовства, ультра-роскоши и максимального комфорта. Что касается автомобильной отрасли, обратите внимание на Ford Lincoln Continental Mark V, чтобы увидеть, как решается эта потребность в экстра-яркости.
В конце 70-х годов были выпущены одни из величайших американских автомобилей из когда-либо произведенных. Несколько десятилетий назад считалось, что чем больше, тем лучше.
На то время, американская одержимость мощностью исчезла и в автомобилях премиум-класса. Конечно всем хотелось иметь хорошее ускорение и крутящий момент, но все это перешло на второй план и гораздо важнее были такие характеристики, как комфорт, бесшумность, удобство и оснащение.
На то время, американская одержимость мощностью исчезла и в автомобилях премиум-класса. Конечно всем хотелось иметь хорошее ускорение и крутящий момент, но все это перешло на второй план и гораздо важнее были такие характеристики, как комфорт, бесшумность, удобство и оснащение.
С такими данными представляю вам лучший американский автомобиль конца 70-х годов. Речь идет о модели Lincoln Comntinental Mark V, то есть о представителе крайне популярных роскошных купе, выпускаемых премиальным подразделением Ford.
Он производился с 1956 по 1960 года, а затем с 1969 по 1998 год. Было семь поколений, самым большим из которых было пятое (1977-1979), о котором вы сейчас читаете. Имея длину 5,9 метра, Mark V является самым большим купе Ford в истории и продавался очень успешно, за три года производства выпущено 228 862 экземпляров.
Он производился с 1956 по 1960 года, а затем с 1969 по 1998 год. Было семь поколений, самым большим из которых было пятое (1977-1979), о котором вы сейчас читаете. Имея длину 5,9 метра, Mark V является самым большим купе Ford в истории и продавался очень успешно, за три года производства выпущено 228 862 экземпляров.
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Линкольн также сотрудничал со многими модными домами, и каждый из них представлял свои версии. Были версии: Билл Бласс, Картье, Живанши и Пуччи, а модель из этой статьи — одна из 2262 экземпляров, выпущенных в 1979 году в сотрудничестве с компанией Живанши.
Большая часть проданных купе Mark V осталась на американском континенте из-за того, что остальной мир не особо воспринимал квадратные формы, в отличие от тех же европейских моделей. Но так было раньше. Теперь такие автомобили охотно покупаю и в Европе.
Под капотом прячется двигатель V8 объемом 6,6 литра. Он развивает всего 166 л.с. и максимальный крутящий момент 433 Нм.
Цифры конечно разочаровывают. Этот двигатель, названный Cleveland (по одноименному городу, где он производился), был фактически единственным вариантом в течение 1979 года, а годом ранее Mark V можно было заказать с еще большей «восьмеркой» рабочим объемом 7,5 литров с 208 л.с. и максимальным крутящим моментом 483 Нм. В обоих случаях мощность передавалась на задние колеса через трехступенчатую автоматическую коробку передач.
Mark V Givenchy стоил около 22 000 долларов США (79 600 на сегодня), и его можно было приобрести со всеми опциями, доступным в то время.
Но особенно сегодня за такое удовольствие "из прошлого" приходится платить, поскольку такие Линкольны достаточно редки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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