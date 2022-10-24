Редкий Lincoln Continental Mark V Givenchy Edition 1979 года — голубая мечта наизнанку

В конце 70-х годов были выпущены одни из величайших американских автомобилей из когда-либо произведенных. Несколько десятилетий назад считалось, что чем больше, тем лучше.



На то время, американская одержимость мощностью исчезла и в автомобилях премиум-класса. Конечно всем хотелось иметь хорошее ускорение и крутящий момент, но все это перешло на второй план и гораздо важнее были такие характеристики, как комфорт, бесшумность, удобство и оснащение.