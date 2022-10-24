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Редкий Lincoln Continental Mark V Givenchy Edition 1979 года — голубая мечта наизнанку

Редкий Lincoln Continental Mark V Givenchy Edition 1979 года — голубая мечта наизнанку

Автор:
24 октября 2022 08:54
Сообщество : Автомир
Метки: Continental   Lincoln   Lincoln Continental   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
812
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1970-е годы были полны излишеств и хвастовства, ультра-роскоши и максимального комфорта. Что касается автомобильной отрасли, обратите внимание на Ford Lincoln Continental Mark V, чтобы увидеть, как решается эта потребность в экстра-яркости.
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Источник:

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Метки: Continental   Lincoln   Lincoln Continental   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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9  комментариев
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201
Сергей 4 часа назад
Сколько он жрал топлива если не заглушить мотор на заправке то залить полный бак будит вовсе не возможно.
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11k
Максим 3 минуты назад
10 метров дороги не видно))
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9k
Сол Гудман Час назад
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20k
babuby 4 часа назад
Статья ни о чём. Ни особенностей, ни характеристик, ни описания того что нравилось людям в этой машине, и что им не нравилось. Просто фотки, и капля статистики.
"Фтопку" такие темы.
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35
Павел Морозов 4 часа назад
Чемодан!
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Лан не урчи

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