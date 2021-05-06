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Водитель грузовика на американском шоссе спокойно ехал, когда в объективе его видеорегистратора появился Nissan 350Z. Водитель спортивного купе слишком поздно заметил, что дорога сузилась с двух полос до одной, и не успел затормозить. К счастью, водитель отделался синяками.
Водитель Nissan ехал очень. Автомобиль улетел в дорожный знак и взлетел в воздух. В какой-то момент 350Z кувырком проскочил прямо перед грузовиком.
В сообщении в Facebook мужчина, который, по всей видимости, является владельцем 350Z, загрузил несколько фотографий последствий, сообщив, что с ним и пассажиром все в порядке.
«Не сегодня, сатана, не сегодня. Придется подождать еще немного, чтобы забрать меня. Кувыркался примерно 3-4 раза. Только что выписался. Марти и я в порядке. Рентген и сканирование оказались чистыми. Просто немного болит».
«Не сегодня, сатана, не сегодня. Придется подождать еще немного, чтобы забрать меня. Кувыркался примерно 3-4 раза. Только что выписался. Марти и я в порядке. Рентген и сканирование оказались чистыми. Просто немного болит».
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Метки: nissan nissan 350z аварии авто авто аварии видео дтп
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