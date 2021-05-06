В сообщении в Facebook мужчина, который, по всей видимости, является владельцем 350Z, загрузил несколько фотографий последствий, сообщив, что с ним и пассажиром все в порядке.



«Не сегодня, сатана, не сегодня. Придется подождать еще немного, чтобы забрать меня. Кувыркался примерно 3-4 раза. Только что выписался. Марти и я в порядке. Рентген и сканирование оказались чистыми. Просто немного болит».