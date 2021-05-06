FISHKINET
Сообщество Аварии 4365 постов • 459 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Аварийный пилотаж: водитель и пассажир выжили в этой ужасной аварии на Nissan 350Z

Аварийный пилотаж: водитель и пассажир выжили в этой ужасной аварии на Nissan 350Z (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 мая 2021 13:40
Сообщество : Аварии
Метки: nissan   nissan 350z   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   
159
2
1
Водитель грузовика на американском шоссе спокойно ехал, когда в объективе его видеорегистратора появился Nissan 350Z. Водитель спортивного купе слишком поздно заметил, что дорога сузилась с двух полос до одной, и не успел затормозить. К счастью, водитель отделался синяками.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: nissan   nissan 350z   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
dima423 Полчаса назад
говорит - не сегодня сатана, не сегодня... ну если так ездить будет то не сегодня так завтра)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Андрина 23 минуты назад
"Не сегодня сатана",это значит что он своей вины в этом не видит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Фельдъегерь Полчаса назад
не знаю кто этот чудак, но отношение к жизни у него интересное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело" Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело" Авария дня. Момент смертельного ДТП в Ивановской области Авария дня. Момент смертельного ДТП в Ивановской области Авария дня. ДТП с участием двух грузовых и легкового автомобиля в Ленобласти Авария дня. ДТП с участием двух грузовых и легкового автомобиля в Ленобласти Проскакун и второрядник: ДТП на перекрестке в Петербурге Проскакун и второрядник: ДТП на перекрестке в Петербурге Авария дня. Пенсионер неудачно проскочил на красный свет Авария дня. Пенсионер неудачно проскочил на красный свет Техничная подсечка: в Витебске столкнулись Micra и Terrano Техничная подсечка: в Витебске столкнулись Micra и Terrano
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

676093



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Майские праздники: ожидание и реальность
0
85
Майские праздники: ожидание и реальность
Свежая подборка черного юмора, которая многим очень не понравится
1
35
Свежая подборка черного юмора, которая многим очень не понравится
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как солнечная энергия сделала учителей богаче
0
2
Как солнечная энергия сделала учителей богаче
Исторические фильмы – гордость страны и кинематографа
1
23
Исторические фильмы – гордость страны и кинематографа
Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело"
Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Чем Чехов не угодил?
0
13

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#картинки#красота#новости#прикольные#кино#путешествия#приколы
#Юмор#прикол#Россия#СССР#природа#дтп#аварии#комментарии#автомир#смешные
#интересно#факты#животные#подборка#люди#авто аварии#ВОВ#позитив#Реакция#ynews

На что жалуетесь?

Вернуться