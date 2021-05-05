"Разворачиваться пришлось в том числе и бригаде СМП Калужской областной клинической больницы, которая приехала за маленьким пациентом в роддом клинической больницы №8. Областная скорая вынуждена была двигаться через выезд из медгородка по встречке, чтобы эвакуировать новорожденного малыша в тяжелом состоянии в одно из московских медучреждений", – сообщает ФГБУЗ "Клиническая больница №8" ФМБА России.