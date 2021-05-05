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Женщина на Range Rover заблокировала проезд машинам скорой помощи у больницы в Калужской области

Женщина на Range Rover заблокировала проезд машинам скорой помощи у больницы в Калужской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 мая 2021 10:01
Сообщество : Автомир
Метки: range rover   Скорая   авто   видео   женщина за рулем   парковка   скорая помощь   
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В Обнинске автомобилистка на внедорожнике Range Rover перегородила путь на территорию клинической больницы. Машинам скорой помощи пришлось ехать в объезд по встречной полосе.

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Метки: range rover   Скорая   авто   видео   женщина за рулем   парковка   скорая помощь   
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8k
Шурум-бурум Час назад
скотина а@уевшая
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14k
KOSTELLO 45 минут назад
Безнаказанность рождает вседозволенность.
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55k
Парагвайский шпион Час назад
[мат] с ушами. Когда-нибудь ее тоже повезёт скорая, которая застрянет.
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Alex 2 часа назад
ТП
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