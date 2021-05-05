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В Обнинске автомобилистка на внедорожнике Range Rover перегородила путь на территорию клинической больницы. Машинам скорой помощи пришлось ехать в объезд по встречной полосе.
"Разворачиваться пришлось в том числе и бригаде СМП Калужской областной клинической больницы, которая приехала за маленьким пациентом в роддом клинической больницы №8. Областная скорая вынуждена была двигаться через выезд из медгородка по встречке, чтобы эвакуировать новорожденного малыша в тяжелом состоянии в одно из московских медучреждений", – сообщает ФГБУЗ "Клиническая больница №8" ФМБА России.
На место происшествия вызвали сотрудников ГИБДД. Однако до их приезда автомобилистка успела уехать.
Происшествие подробно зафиксировано на видео сотрудниками больницы. Материалы будут переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.
Происшествие подробно зафиксировано на видео сотрудниками больницы. Материалы будут переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.
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