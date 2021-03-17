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Авария дня. У внедорожника оторвало колесо в Новосибирске

Авария дня. У внедорожника оторвало колесо в Новосибирске (4 фото + 2 видео)

Автор:
17 марта 2021 11:30
Сообщество : Аварии
Метки: range rover   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   
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Авария произошла в Октябрьском районе Новосибирска на пересечении улиц Бориса Богаткова и Ленинградской. Столкнулись седан Volkswagen Polo и внедорожник Range Rover. Посрадал один человек.
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Метки: range rover   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   
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8  комментариев
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10k
Антон Семёныч 2 часа назад
Буду брать фольксваген. У него колеса не отрываются.
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7k
kaboza 4 секунды назад
рэндж не убедился в безопастности маневра
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−52
С миру по нитке Полчаса назад
водила фольца встрял на деньги по ходу.
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10k
Хью́берт Час назад
Вспомнился мне Мумусик Лебедева, у того тоже отвалилось всё, что могло.
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2k
Enotko Ytko 2 часа назад
рейндж похоже конструктор был
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13k
Сергей 2 часа назад
Чудо на Поло пошёл на принцип? Или тупо профтыкал?
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13k
Габит Калыков Сергей 55 минут назад
Скорее всего. Не думаю, что пошел на принцип.
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36k
dima423 2 часа назад
ну виновным наверное рендж признают но по моему по человечески фолькс виноват... место объехать было, время для маневра было...как так уепаться можно было?
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