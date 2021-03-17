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Авария произошла в Октябрьском районе Новосибирска на пересечении улиц Бориса Богаткова и Ленинградской. Столкнулись седан Volkswagen Polo и внедорожник Range Rover. Посрадал один человек.
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