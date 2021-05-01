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Заслуженный грузовик СССР — ретротест ЗИС-150

Заслуженный грузовик СССР — ретротест ЗИС-150 (17 фото)

Автор:
01 мая 2021 20:48
Метки: СССР   Фотографии.   авто   автопром   интересно   история   
393
17
А ведь уже три поколения назад (людей, а не автомобилей!) привычные тогда, неприметные ЗИСы, а потом и их преемники с маркой ЗИЛ ездили по дорогам нашей огромной страны.
Сегодня, даже имея немалый шоферский опыт, невольно начинаешь думать: как же на них работали? Обыкновенно, нормально работали!
Но слово «Шофер» невольно хочется написать с большой буквы.
Тем более что тогда, в 1950‑е, ­профессия вызывала уважение куда большее, чем сейчас.
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Метки: СССР   Фотографии.   авто   автопром   интересно   история   
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1k
просто программист 3 часа назад
Отличный пост, спасибо!
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Михаил Час назад
А разве такой кузов был у 585?
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