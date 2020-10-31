Летающий автомобиль - уже реальность!

Как сообщают создатели, они провели уже два тестовых полета длиной около 700 метров каждый в словацком аэропорту Пистани. Разработчик транспортного средства, профессор Стефан Клейн, сам сел за штурвал и поднялся в воздух. Полеты прошли успешно.

По словам Клейна, главной задачей для его команды было подобрать оптимальный вес транспортного средства, поскольку автомобиль должен быть достаточно тяжелым, а самолет, наоборот, - достаточно легким. В результате двухместная машина весит около тонны и может дополнительно нести около 200 килограммов груза. Машина, оборудованная двигателем BMW объемом 1,6 литра, может преодолеть около 900 километров без дозаправки.