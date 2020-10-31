Летающий автомобиль - уже реальность!

Эта машина за три минуты способна превратиться из автомобиля в самолет и взмыть в воздух!
Летающий спортивный автомобиль, способный за три минуты превратиться из машины в самолет, пролетел над Словакией около 700 метров в ходе тестового испытания. Сенсационную видеозапись опубликовала словацкая компания KleinVision, разработавшая новаторское транспортное средство. Это уже пятый прототип, созданный инженерами компании. По их словам, она подойдет и индивидуальным любителям путешествий, и в качестве коммерческого такси.
Машина способна преодолеть без дозаправки около 900 километров. Создатели обещают уже в будущем году запустить ее в производство. Цена на машину пока не объявлена.
Как сообщают создатели, они провели уже два тестовых полета длиной около 700 метров каждый в словацком аэропорту Пистани. Разработчик транспортного средства, профессор Стефан Клейн, сам сел за штурвал и поднялся в воздух. Полеты прошли успешно.
По словам Клейна, главной задачей для его команды было подобрать оптимальный вес транспортного средства, поскольку автомобиль должен быть достаточно тяжелым, а самолет, наоборот, - достаточно легким. В результате двухместная машина весит около тонны и может дополнительно нести около 200 килограммов груза. Машина, оборудованная двигателем BMW объемом 1,6 литра, может преодолеть около 900 километров без дозаправки.
По словам Клейна, главной задачей для его команды было подобрать оптимальный вес транспортного средства, поскольку автомобиль должен быть достаточно тяжелым, а самолет, наоборот, - достаточно легким. В результате двухместная машина весит около тонны и может дополнительно нести около 200 килограммов груза. Машина, оборудованная двигателем BMW объемом 1,6 литра, может преодолеть около 900 километров без дозаправки.
Чтобы подняться в воздух, машине нужна взлетная полоса длиной не менее 500 метров. Ее максимальная скорость - около 180 км/ч. Машина оборудована складными крыльями и задним пропеллером. По словам бывшего эксперта компании "Боинг" Бранко Сара, механизм разворачивания/сворачивания хвоста и крыльев, созданный словацкими инженерами, "производит сильное впечатление". "В кокпите водителю и пассажиру будет просторно, он выглядит стильно, как и машина в целом", - говорит Сар.
По словам разработчика, управлять машиной несложно, и за ее руль может сесть любой, кто умеет водить самолет, без специалной подготовки. "Ключевые параметры полета полностью подтвердили наши теоретические расчеты", - говорит профессор Клейн. После окончания тестов разработчики собираются снабдить машину более мощным двигателем и выпустить в продажу примерно через полгода.
Продавцы уже заинтересовались новой моделью. По словам разработчиков, число потенциальных покупателей огромно. "На этой машине вы точно не опоздаете в аэропорт, - говорит совладелец компании Антон Заяц. - Вы можете поехать на поле для гольфа, в офис, или отправиться погулять в парк, оставив ее на обычной парковке".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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P.S Всегда заправляю бак до отказа т.к не вижу смысла ездить на заправку каждый день и заливать по 3лтр