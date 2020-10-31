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Летающий автомобиль - уже реальность!

Летающий автомобиль - уже реальность! (6 фото + 1 видео)

Автор:
31 октября 2020 11:30
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомобили   автоновости   изобретения   интересно   машина-самолет   познавательно   технологии   
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Эта машина за три минуты способна превратиться из автомобиля в самолет и взмыть в воздух!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авто   автомобили   автоновости   изобретения   интересно   машина-самолет   познавательно   технологии   
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19  комментариев
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31k
kalinser 3 часа назад
Мало идиотов на дорогах,теперь они еще в небо полезут...
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1k
Mellivora 17 минут назад
Какой смысл городить гибрид самолета и авто? Именно в таком порядке. Вертолет не проще?
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252
palkatootaja Полчаса назад
Выгледит так словна эту херамантию соберали из говна и палок, всё шатается как фанера! Очень много всего даже в обычной машине что может отказать, а тут так подавно! Темболее и вместимость топлевного бака смехатворна на столько что законьчится топливо и улетишь в низ, а ещё нужна полоса разгона и что более важно приземления! Пока не изобретут акумуляторы с большой ёмкастью и маленьким размером - это всё развод для лохов, чтобы рубить деньги на дураках!
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470
Ivan palkatootaja Полчаса назад
Там вроде топлива на 900км хватает для вас это смехотворно? Или там где вы живете на 1000км нет заправок?
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252
palkatootaja Ivan 20 минут назад
Ну и что? Невсегда в обычной машине заправляеш бак до отказа, а тут случись малейшая поломка или нехватка топлива, а ты над лесом летиш или морем, и зал"упа!
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470
Ivan palkatootaja 5 минут назад
Я не могу понять почему топлива должно не хватить то? Я думаю все просто и есть датчик показывающий уровень топлива (как и в любом современном автомобиле) и совсем несложно рассчитать свое путешествие так чтобы не рухнуть или не стоять на обочине


P.S Всегда заправляю бак до отказа т.к не вижу смысла ездить на заправку каждый день и заливать по 3лтр
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202
Вася Час назад
Нужен вертикальный взлет, чтобы облетать пробки. И вообще, без антигравитации, все это будет не то.
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7k
Mauritanien Час назад
Я это видел пару лет тому. Интересно, но не применимо в наших реалиях. А за пост плюс)
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252
palkatootaja Mauritanien Полчаса назад
Применимо только для богатых людей, но не безопасно! Если сделают такое для всех, а не только избраных с бальшими бабками тогда соглашусь, и так на такой штуке разбится раз плюнуть, так ещё будут рядом летать миллионы других людей! Как писали ниже, нужно типо верталёта чтобы заточить для массовых нужд, но он медленно летает, зато очень манёвренный!
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1k
And Vans 2 часа назад
Одно но, никто в городе не разрешит взлетать, вне города тоже сомневаюсь, ибо нужен и план полета и разрешение и тд и тп. Чисто как игрушка на острове своем полетать.
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25k
Acu900 And Vans 47 минут назад
Игрушка для богатых. План и разрешение на полет у кого есть деньги не проблема,за деньги можно получить все что угодно, но это опять же больше для развлечения чем простое перемещение на обычном транспортном средстве с пункта А в пункт Б. Иначе поездка с Москвы до Питера например обойдется как облететь на Боинге весь земной шар. Во всяком случае пока.Так что до реальности описанном в фильме "Назад в будущее 2" пока еще не очень скоро, но надо признать что кое какие шаги уже сделаны...
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22k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
музыка всратая какая то
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8k
ss ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
Да это πиздец какой-то!
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1k
Outcast 2 часа назад
Летающий автомобиль - уже реальность!
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1k
Outcast 2 часа назад
Летающий автомобиль - уже реальность!
Летающий автомобиль - уже реальность!
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35k
Вепс 2 часа назад

Летающий автомобиль - уже реальность!
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1k
ПавлиноУткоЁж 3 часа назад
Идея, конечно, интересная, но... Учитывая то, как у нас ездят по земле, пустить таких товарищей в воздух?
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199
.. 3 часа назад
Летающий автомобиль - уже реальность!
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