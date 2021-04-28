Женская логика и новые правила дорожного движения

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Автомобилистка из этого видео стукнула припаркованный автомобиль, однако, свою вину признавать отказалась. Она подробно рассказала, как в нее врезался автомобиль без водителя.
Авторский пост
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Метки: Юмор авто автоприколы видео дтп женщина за рулем пдд прикол
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Это что должно быть в голове, чтобы до такого допереть. Это даже не пустота, это черная дыра. И самое главное сраться начать, мне все должны, я самая лучшая. все вокруг козлы.
Пи..лины ей не хватает.
И когда наступает прозрение, после их походов в разные инстанции, то они просто офигевают. Надо же, оказывается всё было совсем по другому и их не предупредили! Иногда даже жалко становится вот таких "недоучек".
Из всей группы только я ответил - уступить должен легковой автомобиль. Потому что автобус во первых справа, во вторых судя по рисунку длинномер, а потому может отступать от правил дорожной разметки. А еще потому, что он блин огромный и с заносом, а мне жить хочется.
Все остальные были уверены, что уступить должен был автобус((( Причем обосновать это никто не смог...