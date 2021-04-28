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Женская логика и новые правила дорожного движения

Женская логика и новые правила дорожного движения (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 апреля 2021 10:17
Сообщество : Автомир
Метки: Юмор   авто   автоприколы   видео   дтп   женщина за рулем   пдд   прикол   
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Автомобилистка из этого видео стукнула припаркованный автомобиль, однако, свою вину признавать отказалась. Она подробно рассказала, как в нее врезался автомобиль без водителя.

Авторский пост

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Метки: Юмор   авто   автоприколы   видео   дтп   женщина за рулем   пдд   прикол   
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16  комментариев
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7k
Majul 52 минуты назад
Мозгов нет, считай калека.
Это что должно быть в голове, чтобы до такого допереть. Это даже не пустота, это черная дыра. И самое главное сраться начать, мне все должны, я самая лучшая. все вокруг козлы.
Пи..лины ей не хватает.
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61k
Viktor 40 секунд назад
Такая же чушка мне въехала со второстепенной в том году, ну въехала и въехала, с кем не бывает. Так эта лярва (по-другому не могу её назвать) ментам начала втирать, что она была на главной, а я её подрезал! Хорошо был регистратор, а так бы мог оказаться виновным или обоюдка, так сказали в полиции при разборе полётов.

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112k
zubrilov Минуту назад
Домашнее задание в ТЮЗ задали?
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1k
LastWin 2 минуты назад
Таких [мат] как много и хватает им денег на машину
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243
Николай 2 минуты назад
ну надо же смотреть кому права продаете, нельзя же так
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6k
Психологическая поддержка 6 минут назад
Да не смешно вообще, дурость а не шутка
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42k
Цыц тут у меня 7 минут назад
Действительно, парадокс - говорящий мешок с го..ом.
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1k
карлсон 11 минут назад
пипец она тупая... И ведь кто то же ей дал права??? Она просто напросто не знает ПДД даже...
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1k
Lovels Travel 37 минут назад
Лишить прав с последующим обучением и пересдачей экзаменов.
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3k
Горожанин 40 минут назад
Судя по искренней эмоциональной реакции, не осознания собственного бреда, у человека нарушены восприятие и мышление. Здесь признаки тяжелой психической патологии. Нет, но вот как таким людям права выдают?
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856
Сергей Горожанин 7 минут назад
Не за дорого.
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9k
harlamov 42 минуты назад
Из серии "мама меня фура убила"... Сестра ее наверное))
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6k
JACKAL 44 минуты назад
Бабы - весьма еб* ну*тый предмет. Правильно??? Правильно!!!
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1k
AndreyOnovamnado 46 минут назад
К сожалению подобных водителей(льниц) стало слишком много. Не только в группе разбора, но и в суде пытаются убедить что они правы, а остальные - нет.
И когда наступает прозрение, после их походов в разные инстанции, то они просто офигевают. Надо же, оказывается всё было совсем по другому и их не предупредили! Иногда даже жалко становится вот таких "недоучек".
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1k
карлсон AndreyOnovamnado 4 минуты назад
Когда то давно, когда я еще учился в автошколе задали нам какой то вопрос про одновременный разворот с автобусом. Точно не помню как обрисована ситуация была, да это и не важно. Был задан вопрос - кто должен уступить? При этом вы водитель легкового автомобиля.
Из всей группы только я ответил - уступить должен легковой автомобиль. Потому что автобус во первых справа, во вторых судя по рисунку длинномер, а потому может отступать от правил дорожной разметки. А еще потому, что он блин огромный и с заносом, а мне жить хочется.
Все остальные были уверены, что уступить должен был автобус((( Причем обосновать это никто не смог...
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2k
Egoro 48 минут назад
Шедевр
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