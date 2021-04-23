Подарок любящей жены: Toyota Celica 1976 года за 62 000 долларов

Автомобиль приобрела женщина для своего мужа. Много лет назад точно такая-же Celica Liftback была в их семье, но, когда родились дети, автомобиль пришлось продать. Это было «совместное решение» пары и муж никогда не злился и не упрекал жену по этому поводу. Но ему было очень грустно расставаться с машиной.