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Подарок любящей жены: Toyota Celica 1976 года за 62 000 долларов

Подарок любящей жены: Toyota Celica 1976 года за 62 000 долларов (11 фото)

Автор:
23 апреля 2021 08:34
Сообщество : Автомир
Метки: Celica   toyota   toyota celica   авто   автомир   автомобили   
379
11
В конце марта 2021 года в Пенсильвании (США) на аукционе Bring-A-Trailer была продана Toyota Celica 1976 года выпуска. Сумма сделки составила 62 000 долларов, и это максимум для данной модели на сегодняшний день, а самое интересное здесь история, стоящая за покупкой автомобиля!
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Метки: Celica   toyota   toyota celica   авто   автомир   автомобили   
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1  комментарий
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LEPA 45 минут назад
Вот почему то просто уверен,что мне жена не подарит мою первую BMW320 в кузове Е21,которую тоже вынуждены были продать в 96м году. И не то,что бы она ко мне плохо относится,а просто денег нету в отличии от этой американки.
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