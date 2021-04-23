Подарок любящей жены: Toyota Celica 1976 года за 62 000 долларов

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В конце марта 2021 года в Пенсильвании (США) на аукционе Bring-A-Trailer была продана Toyota Celica 1976 года выпуска. Сумма сделки составила 62 000 долларов, и это максимум для данной модели на сегодняшний день, а самое интересное здесь история, стоящая за покупкой автомобиля!
Автомобиль приобрела женщина для своего мужа. Много лет назад точно такая-же Celica Liftback была в их семье, но, когда родились дети, автомобиль пришлось продать. Это было «совместное решение» пары и муж никогда не злился и не упрекал жену по этому поводу. Но ему было очень грустно расставаться с машиной.
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И что сделала хорошая жена, когда получила наследство?! Правильно, она купила мужу аналогичный автомобиль. Это своего рода благодарность за всё что мужик сделал для своей семьи и в явном виде никогда не припоминал жене продажу любимой машины. Может, конечно, он каждый раз вздыхал при виде красных машин, но это уже нюансы ;)
Автомобиль приобретался в секрете и был вручен счастливчику оригинальным способом. Целику закатили в местный автомобильный музей и когда пара в нем находилась, мужику вручили футляр с ключами. Челюсть отвалилась… Женщина призналась, что некоторое время сомневалась в целесообразности траты 62 000 долларов (4,7 миллионов рублей), плюс всякие комиссии и налоги, за старый автомобиль, но, когда увидела глаза мужа поняла, что сделала правильный выбор. Деньги на банковском счете не сделают человека счастливым, правда? А материализованные в форме автомобиля воспоминания юности могут!
Помимо этого, не стоит забывать, что автомобиль приобретался на онлайн-аукционе и был еще хотя-бы один участник, готовый отдать за Toyota Celica немалые деньги. А вдруг, это был тот самый муж?! Звучит тревожная музыка…
Минимум информации о самой машине. Это Celica с 2,2-литровой «четверкой» и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Внешний вид и техническое состояние хорошие, но не без изъянов. Пробег около 85 000 километров, возможно, даже не смотан! Колеса не родные – от более престижной Celica Supra, но оригинальные стальные диски тоже отдали, как и массу других артефактов, вроде сервисных книжек и оригинальных аксессуаров, очень ценных для коллекционеров.
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Метки: Celica toyota toyota celica авто автомир автомобили
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