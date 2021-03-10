В 1936 году новенький автомобиль Toyoda AA в натуральную величину стоил именно 3350 йен. Toyota искусственно занизила стоимость масштабной модели из уважения к оригиналу. Согласно информации Toyota, когда модель AA появилась на рынке миска лапши в Японии стоила 13 йен, а пачка сигарет - всего 7 йен. Сегодня съесть миску лапши можно где-то за 600 йен, внести посильный вклад в разрушение своего здоровья - за 450 йен, а Toyoda AA с учетом инфляции стоила бы 11 миллионов йен (7,6 миллионов рублей) - автомобиль был крайне не дешевый!