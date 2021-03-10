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Есть очень веская причина, по которой эта модель Toyoda AA из автомобильного музея стоит именно 3350 йен

Есть очень веская причина, по которой эта модель Toyoda AA из автомобильного музея стоит именно 3350 йен (10 фото)

Автор:
10 марта 2021 08:54
Сообщество : Автомир
Метки: Toyoda   toyota   авто   автоистория   автомир   автомобили   модель автомобиля   
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В сувенирной лавке музея Toyota любители классики могут прикупить модель первого автомобиля японского гиганта в масштабе 1:43. Toyoda AA (именно Toyoda) образца 1936 года предлагается в двух цветах и стоит 3350 йен, что на наши деньги составляет примерно 2300 рублей. Дёшево по нынешним временам, особенно учитывая, что дело обстоит в крайне дорогой Японии!
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Метки: Toyoda   toyota   авто   автоистория   автомир   автомобили   модель автомобиля   
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