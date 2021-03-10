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В сувенирной лавке музея Toyota любители классики могут прикупить модель первого автомобиля японского гиганта в масштабе 1:43. Toyoda AA (именно Toyoda) образца 1936 года предлагается в двух цветах и стоит 3350 йен, что на наши деньги составляет примерно 2300 рублей. Дёшево по нынешним временам, особенно учитывая, что дело обстоит в крайне дорогой Японии!
Так по какой причине Toyota позволяет прикоснуться к своей истории за сравнительно небольшие деньги?! А причина очень интересная!
В 1936 году новенький автомобиль Toyoda AA в натуральную величину стоил именно 3350 йен. Toyota искусственно занизила стоимость масштабной модели из уважения к оригиналу. Согласно информации Toyota, когда модель AA появилась на рынке миска лапши в Японии стоила 13 йен, а пачка сигарет - всего 7 йен. Сегодня съесть миску лапши можно где-то за 600 йен, внести посильный вклад в разрушение своего здоровья - за 450 йен, а Toyoda AA с учетом инфляции стоила бы 11 миллионов йен (7,6 миллионов рублей) - автомобиль был крайне не дешевый!
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... и американский DeSoto Airflow, вдохновивший японских инженеров
Модель можно купить в двух цветах: Black и Haizakura (на фото), что переводится как цвет серой сакуры - некая смесь розового с серым. Автомобили соответствуют оригинальной палитре AA и паре реплик, представленных в музее Toyota.
Название компании на Toyota Motor Corp. было изменено в 1937 году. Дело в том, что для большего коммерческого успеха господин Тойода решил назвать свою компанию более благозвучным названием Toyota, к тому же для написания иероглифа Тойота требуется 8 черточек, а в Японии 8 является счастливым числом.
Модель поставляется с миниатюрной версией оригинальной рекламной брошюры - для фанатов весьма ценный артефакт.
Всё-таки крайне интересно осознавать, насколько снизили покупательскую способность денег 85 лет инфляции и прочих экономических потрясений - от роскошного автомобиля до его копии, умещаемой на ладони. И здорово, что Toyota продает модель AA по той-же цене, что и в 1936 году! ;)
Более подробно ознакомиться с историей Toyoda AA, а также узнать, что старейший автомобиль японской компании был найден не где-нибудь, а в России, можно по ссылке.
Более подробно ознакомиться с историей Toyoda AA, а также узнать, что старейший автомобиль японской компании был найден не где-нибудь, а в России, можно по ссылке.
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