В центре Екатеринбурга на таксиста напали пьяные пассажиры и разбили ему машину

Пассажирам это не понравилось и они стали покрывать матом таксиста. После этого водитель попросил буйных пассажиров выйти из машины и начал уезжать. Однако один из парней и побежал за машиной и разбил ногой заднюю фару.



Тогда водитель достал газовый баллончик, чтобы успокоить дебоширов, но им не воспользовался. Часть конфликта попала на видео. После случившегося таксист обратился в полицию, там обещали проверить информацию и провести проверку инцидента.