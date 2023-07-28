В центре Екатеринбурга на таксиста напали пьяные пассажиры и разбили ему машину

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Всё началось с замечания водителя не хлопать дверьми.
Пассажирам это не понравилось и они стали покрывать матом таксиста. После этого водитель попросил буйных пассажиров выйти из машины и начал уезжать. Однако один из парней и побежал за машиной и разбил ногой заднюю фару.
Тогда водитель достал газовый баллончик, чтобы успокоить дебоширов, но им не воспользовался. Часть конфликта попала на видео. После случившегося таксист обратился в полицию, там обещали проверить информацию и провести проверку инцидента.
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Как обычно таксюгу ещё не приехал, а счётчик уже включён. Остановился подальше, чтобы ты ещё время потерял. И как обычно он звонил своей семье нон стоп. Вот и получил
где это все на видео?
автора на вилы и в печь.
или лучше самого привлечь за дачу ложных показаний.
где фото разбитой машины?
где "не хлопайте дверью"?
на видосе видно только то, что водила обещает что все присядут, и "куда вы пошли"?
да тебя е.Б.ё.т куда пошли?
нужно было остаться с водятлом?
______________
а вообще заказывайте яндекс такси официальную брендированную машину с фиксированным ценником и без вот таких подобных ситуаций, какой-то обиженный ноет.