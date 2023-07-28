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В центре Екатеринбурга на таксиста напали пьяные пассажиры и разбили ему машину

В центре Екатеринбурга на таксиста напали пьяные пассажиры и разбили ему машину

Автор:
28 июля 2023 08:25
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   драка   екатеринбург   люди   пассажир   разбили машину   такси   
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Всё началось с замечания водителя не хлопать дверьми.

Пассажирам это не понравилось и они стали покрывать матом таксиста. После этого водитель попросил буйных пассажиров выйти из машины и начал уезжать. Однако один из парней и побежал за машиной и разбил ногой заднюю фару.

Тогда водитель достал газовый баллончик, чтобы успокоить дебоширов, но им не воспользовался. Часть конфликта попала на видео. После случившегося таксист обратился в полицию, там обещали проверить информацию и провести проверку инцидента.

Источник:

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Метки: Видео   драка   екатеринбург   люди   пассажир   разбили машину   такси   
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5  комментариев
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14k
Jearom Час назад
с другой стороны. как-то зимой вызвал машину. стою у подъезда - подъехал весь на пафосе фв Поло, встал так, что мне пришлось через сугроб переходить. Сел, водила мне- а ты чего это ноги не отряхнул? Зашибись, а ты чего не подъехал к крыльцу тогда? В общем, сраться не стал - время поджимало - стряхнул ноги, доехал. написал отзыв, прислал ответ оператор - больше это водитель к вам направлен не будет, вот вам скидка на следующий заказ.
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7k
tamin 20 минут назад
Ахааа. Любой пользователь такси знает, что скорее всего пассажиры намучал сб.
Как обычно таксюгу ещё не приехал, а счётчик уже включён. Остановился подальше, чтобы ты ещё время потерял. И как обычно он звонил своей семье нон стоп. Вот и получил
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454
twincam 56 минут назад
две бабы и мужик напалаи на бедного таксиста и разбили ему машину?
где это все на видео?
автора на вилы и в печь.
или лучше самого привлечь за дачу ложных показаний.
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454
twincam 57 минут назад
какой-то приуевший водила.
где фото разбитой машины?
где "не хлопайте дверью"?
на видосе видно только то, что водила обещает что все присядут, и "куда вы пошли"?
да тебя е.Б.ё.т куда пошли?
нужно было остаться с водятлом?
______________
а вообще заказывайте яндекс такси официальную брендированную машину с фиксированным ценником и без вот таких подобных ситуаций, какой-то обиженный ноет.
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4k
Alex 2 часа назад
Грязные свиньи
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