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Конфликт в такси

Конфликт в такси

Автор:
06 октября 2023 09:04
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Таксист   конфликт   люди   пассажир   такси   
2443
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Точка на перекрёстке, водитель остановился метров за 10 чтобы не создавать затор и аварийную ситуацию и вот что из этого вышло.

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Метки: Видео   Таксист   конфликт   люди   пассажир   такси   
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9  комментариев
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21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Женщины как собаки! Если не [мат]ить, то постоянно будут выделываться , проверять границы дозволенного!
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6k
мемфрид 7 минут назад
Клина хватило на старости лет. Звёздная болезнь)
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336
Михаил 7 минут назад
Переложить оплату штрафов при нарушении на плечи того кто заказал и оно само искорениться...
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3k
Алекс Чебурашкин 36 минут назад
так хочется ей в......ть
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9k
sedoisever Час назад
Она промзносит это "Бизнес такси", будто замуж за шейха вышла...
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3k
fkamash Час назад
Не имеет значения кто ты: ты либо - человек, либо нет.
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142
Konst Час назад
Жаль пацана, не повезло с мамашей! Теперь дурочка на всю страну прославилась! При чём судя по видео, она прошла то там всего метров 50, может даже меньше!
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65
Dimonio Час назад
Нечего тут смотреть
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15k
Kostick Час назад
моя воля, давно бы сделал остановки для такси. ибо дохерархи обосратые привыкли свою жопу возить от "точки". мозгов у большинства не хватает, понять, что автомобиль не везде может остановиться не нарушая пдд.
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