Конфликт в такси

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Точка на перекрёстке, водитель остановился метров за 10 чтобы не создавать затор и аварийную ситуацию и вот что из этого вышло.
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