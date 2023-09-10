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«Мортал комбат» по-уфимски

«Мортал комбат» по-уфимски

Автор:
10 сентября 2023 10:01
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Уфа   драка   конфликт   люди   пассажир   потасовка   такси   
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Во дворе дома в уфимском Сипайлово таксист и его пассажир устроили драку.

Во дворе дома на улице Гагарина в Уфе 6 сентября обычная поездка на такси превратилась в потасовку. Все дело в том, что водитель и его пассажир устроили драку. На записи камеры можно рассмотреть, как по двору двигается автомобиль. Он останавливается у одного из подъездов. Из машины выходят двое мужчин и сразу начинают пинать друг друга. После в ход идут кулаки — один из них нападает на противника, тот пытается защититься.

От удара, судя по всему, нетрезвый пассажир падает на припаркованную иномарку. У машины срабатывает сигнализация. Но это не останавливает горячее выяснение отношений мужчин. «Боксеры» продолжают биться, пока один из них бьет хук слева. От такого приема его оппонент падает на землю.

Отдышавшись проигравший встает с тротуара. Дальше мужчины, как ни в чем не бывало, садятся в машину. Как сообщили жители дома телеканалу, у пассажира такси был диагностирован перелом ребра.

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Метки: Видео   Уфа   драка   конфликт   люди   пассажир   потасовка   такси   
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8  комментариев
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21k
сеньор Леонсио Час назад
Повезло таксеру, что пассажир затылком об поребрик не приложился.
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14k
GROMOZEKA 12 минут назад
НИПОНИЛ!
А где же оригинальный саундтрек?

Ссылка youtu.be
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1k
blunt67 Полчаса назад
Автолорды?
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8k
Дмитрий Полчаса назад
А мог ведь и затылком об бордюр!!! И тогда ....как это было уже сотни раз!
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4k
Палыч 37 минут назад
таксилити
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