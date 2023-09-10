«Мортал комбат» по-уфимски

Во дворе дома на улице Гагарина в Уфе 6 сентября обычная поездка на такси превратилась в потасовку. Все дело в том, что водитель и его пассажир устроили драку. На записи камеры можно рассмотреть, как по двору двигается автомобиль. Он останавливается у одного из подъездов. Из машины выходят двое мужчин и сразу начинают пинать друг друга. После в ход идут кулаки — один из них нападает на противника, тот пытается защититься.



От удара, судя по всему, нетрезвый пассажир падает на припаркованную иномарку. У машины срабатывает сигнализация. Но это не останавливает горячее выяснение отношений мужчин. «Боксеры» продолжают биться, пока один из них бьет хук слева. От такого приема его оппонент падает на землю.



Отдышавшись проигравший встает с тротуара. Дальше мужчины, как ни в чем не бывало, садятся в машину. Как сообщили жители дома телеканалу, у пассажира такси был диагностирован перелом ребра.