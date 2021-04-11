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Последний Запорожец: как появилась Таврия

Последний Запорожец: как появилась Таврия (12 фото)

Автор:
11 апреля 2021 20:08
Метки: СССР   Фотографии.   автопром   интересно   история   страна   
1869
12
Эта модель добиралась до серийного производства долго и сложно даже на фоне других моделей позднего СССР. Ведь прикидки по новой малолитражке появились еще в начале семидесятых годов!
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Источник:

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Метки: СССР   Фотографии.   автопром   интересно   история   страна   
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8  комментариев
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582
Куролесов 11 часов назад
Блин, единственная машина где с ростом 180, за водителем ростом 190 чувствовал себя нормально, даже коленями в спинку переднего сиденья не упирался
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8k
Иван Акимов 52 минуты назад
Всё хохлы просрали.
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4k
ZmeyUA 3 часа назад
Их сейчас даже в Киеве уже практически не осталось. Жигулевскую классику ещё можно встретить, а Запорожских только "Ланосы/Сенсы" остались (но много)
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1k
an-bask ZmeyUA 3 часа назад
а эти?
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29k
Юр21 10 часов назад
Почему же она была новой для СССР, давным давно выпускались ВАЗовские переднеприводные машины, машинка получилась такой же говённой как и старый Запорыга, проблемный мотор (вечно обрезало привод трамблёра), гниющий кузов, причём было впечатление что его сразу ржавым выпускали, проблемы запуска зимой и прочие наслаждения. У меня родственник схватил это чудо.
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775
Narvinsky Юр21 9 часов назад
У нас заводилась в любую погоду.Гнить начала после удара на парковке.Как и всему советскому автопрому не хватало качества исполнения.Система обдува была нелепая-либо ноги мёрзнут,а лобовик обмерзает,либо наоборот.
Зато расход в 5л/100ку радовал:)
Ноги было куда девать,в отличие от вазовской классики.
Проблемы с ней были,но всегда довозила до пункта назначения.Пока не попала в руки мои и брата
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−191
LoginNaFishkah 11 часов назад
Если послушать старожилов Запорожья, да и сам в те времена читал о задержках с выпуском, так вот на конвейер машина вышла бы гораздо раньше, но в максвабаде сказали, как это у хохлов машина будет раньше? И указания быстрее рожать 8-ку и бабло пошли на ВАЗ
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775
Narvinsky LoginNaFishkah 9 часов назад
Они вечно страдали под пятой клятых москалей.Ничего нового.
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