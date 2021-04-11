Последний Запорожец: как появилась Таврия

1.

Каких только прототипов не сделали в Запорожье за десять лет — даже полноприводный был!

В 1976 году высокое автомобильное начальство решило взять за основу нового запорожского автомобиля европейскую новинку — Ford Fiesta.

Но серийное производство с горем пополам начали только в 1987‑м.



ЗАЗ‑1102 — машина во всех смыслах эпохальная. Первая принципиально новая для ЗАЗа, после старта производства в 1960‑м заднемоторных Запорожцев и… последняя. Ведь модификациями Таврии уже начала ХХI века, по сути, закончилась история автомобилей ЗАЗ собственной, оригинальной ­конструкции.

Но тогда, в перестроечном 1987‑м, Таврию приняли с огромным интересом. ­

И для этого были основания.