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Владелец автомобиля с видеорегистратором стал участником небольшого ДТП в Костроме. Он не пропустил перед собой кроссовер BMX X6 и этим поступком очень обидел его водителя.
Начало конфликта. Смотреть с 0:45
Момент ДТП. Смотреть с 0:20
Общение с водителем BMW. Присутствует ненормативная лексика!
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Метки: bmw аварии авто авто аварии видео дтп учитель на дороге
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дебила кусок..
Рег какой то соплежуй, и у бабы его, походу, писька маленькая, сразу включила зависть- " А вам чего, на машине крутой, разве можно....?"
Позорники. Но бэхавод, всё равно неправ.
А рег, просто ущербный упырь, который от зависти на гавно исходит.
Отсюда и поведение соответствующее.
Терпеть не перевариваю таких клоунов, сначала др.о.чит у себя в ряду, а потом спецом не пропускает
Водитель БМВ, самый умный, решил проучить наглеца и заставить того резко затормозить или вывернуть на встречку. Но этого не произошло.
Ну, что в итоге: у автора ремонт вмятины и царапины по осаго, а у водителя БМВ повышенный коэффициент на страховку и серьезный разговор с мужем дома
Водитель БМВ специально ускорился, чтобы влезть перед автором
Если не собираешься пускать в свой ряд - не держи перед собой окно, в которое можно перестроиться.
Хотя сам конфликт уже за гранью, "ну чего тебе, а тебе? А тебе?"... стоило выкладывать это говно?
А дальше беэмвешник сыграл в тупого гандона, учитель фуев.