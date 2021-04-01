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Владелец BMW обиделся и устроил небольшое ДТП, пытаясь проучить другого водителя

Владелец BMW обиделся и устроил небольшое ДТП, пытаясь проучить другого водителя (1 фото + 3 видео)

Автор:
01 апреля 2021 13:46
Сообщество : Аварии
Метки: bmw   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   учитель на дороге   
1472
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Владелец автомобиля с видеорегистратором стал участником небольшого ДТП в Костроме. Он не пропустил перед собой кроссовер BMX X6 и этим поступком очень обидел его водителя.

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Метки: bmw   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   учитель на дороге   
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6k
Игорь 3 часа назад
рег - [мат]. Сначала сопли жевал, потом не дал перестроится бехе. Бехавод - то же учитель тот еще
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6k
Сгусток позитива 16 минут назад
посмотрел первое видео, бэхэ пыталась перестроиться, но рег же упертый, ни кого не пускает, от него что убудет если пропустит???
дебила кусок..
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5k
кот базилий 17 минут назад
По разговору чувствуется что БМВ не его, водитель наемный решил в крутого поиграть - пару месяцев без зарплаты остался. Ну откуда же эти дебилы берутся хамоватые?
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2k
Brataxe Полчаса назад
Да на БМВ обиженка, но зачем рег специально ускорился когда БМВ пытался перестроится? Там места на целый корпус машины. Он не поджимал и не лез внаглую, увидел место и стал перестраиваться. Рег сам такую дистанцию установил.
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15k
Александр Полчаса назад
На удивление бэхавод, вполне корректно попытался перестроиться.

Рег какой то соплежуй, и у бабы его, походу, писька маленькая, сразу включила зависть- " А вам чего, на машине крутой, разве можно....?"

Позорники. Но бэхавод, всё равно неправ.
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1k
Lovels Travel 41 минуту назад
Регистратор, ты редкостный гавнюк.
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7k
Doctor_Lector 45 минут назад
Тот случай, когда сочувствую водиле на БМВ. Он, вроде, и поворотник включил (что редкость) и места было перед регом навалом, но рег решил ускориться.. Конечно, учительствовать плохо, можно дел наломать, но в данной ситуации рег - больший мудак.
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12k
KOSTELLO 47 минут назад
Ну с БМВшником все понятно.
А рег, просто ущербный упырь, который от зависти на гавно исходит.
Отсюда и поведение соответствующее.
Терпеть не перевариваю таких клоунов, сначала др.о.чит у себя в ряду, а потом спецом не пропускает
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366k
Алексей 51 минуту назад
ну рег еще та сука.
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2k
Nyash 2 часа назад
тот случай когда долбоящер встретил дебилоящера на жизненном пути.
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12k
Роберт Шекли 2 часа назад
Любой адекватный водитель, если его не пропускают, подождет следующее авто, которое его пропустит
Водитель БМВ, самый умный, решил проучить наглеца и заставить того резко затормозить или вывернуть на встречку. Но этого не произошло.
Ну, что в итоге: у автора ремонт вмятины и царапины по осаго, а у водителя БМВ повышенный коэффициент на страховку и серьезный разговор с мужем дома
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2k
Brataxe Роберт Шекли Полчаса назад
Рег спецом ускорился, там БМВ спокойно влезал и никому не мешал. Даже поворотник включил.
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12k
Роберт Шекли Brataxe 18 минут назад
Не совсем так
Водитель БМВ специально ускорился, чтобы влезть перед автором
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6k
Игорь Роберт Шекли 6 минут назад
да там бы два БМВ уместилось бы
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10k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Встретились два одиночества - непущун и учитель...
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10k
Karelian 2 часа назад
Биба и Боба - два ..., ну вы поняли.
Если не собираешься пускать в свой ряд - не держи перед собой окно, в которое можно перестроиться.
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14k
Игорь Хомченко Karelian 2 часа назад
Пункт ПДД про окно впереди найди.
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5k
кот базилий Игорь Хомченко 14 минут назад
Это из негласных правил "крутых пацанов", у них все по понтам расписано.
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1k
Алек Сандр 3 часа назад
Рег целенаправленно нарывался, мог бы и пропустить с самого начала - не облез бы, а после поворота уже конкретно подставлялся под бумера. Урод!
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3k
Виталий Алек Сандр 2 часа назад
Да даже пропускать не надо было - там было достаточно места для БМВ, просто не надо было мешать и ускорятся в последний момент.
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10k
Олегbl4 3 часа назад
В общем встретились два...
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1k
Максим 3 часа назад
Рег редкостный мудак, БМВ на удивление по началу достаточно деликатно перестраивался.
Хотя сам конфликт уже за гранью, "ну чего тебе, а тебе? А тебе?"... стоило выкладывать это говно?
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1k
Александр 3 часа назад
Сказка начинается так: "Однажды встретились два пид...са..."
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2k
Egoro 3 часа назад
Два корпуса до передней машины, беэмве заранее показал поворот, эта сцука резко ускорился, дабы не пустить беэмве. Тьфу. Какое же чмо этот рег.
А дальше беэмвешник сыграл в тупого гандона, учитель фуев.
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36k
dima423 3 часа назад
ну рег конечно говно то еще, с такими просто лучше не связываться)) кстати я бы на месте водилы бмв не пожалел деньжат и забашлял гайцам, чтобы признали либо обоюдку либо вообще рега виновным в дтп, основания там можно найти)
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2k
Egoro dima423 3 часа назад
Нет там оснований. Бемеве сунулся в его полосу и резко затормозил.
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14k
Игорь Хомченко dima423 2 часа назад
Вот так Дима и башляют все. А потом горюют, что в стране коррупция.
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36k
dima423 Egoro 57 минут назад
а рег видел что бмв будет перестраиваться и ускорился, то есть нарушил пункт 10.1... ну согласен сложно конечно) проще ему машину сжечь во дворе))
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36k
dima423 Игорь Хомченко 56 минут назад
да ты знаешь я к правилам и законам отношусь в целом положительно, но справедливость для меня все равно превыше законов)
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