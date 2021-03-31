Водитель немного прокатил доставщика еды на капоте

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В Санкт-Петербурге на перекрестке улиц Наличной и Нахимова достащик еды на велосепеде решил не спешиваться на пешеходном переходе и оказался на капоте автомобиля.
Авторский пост
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А вообще задолбали мрази, ездят по пешеходным переходам, тротуарам. Бессмертные бл-ди.