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Водитель немного прокатил доставщика еды на капоте

Водитель немного прокатил доставщика еды на капоте (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2021 13:17
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеходный переход   
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В Санкт-Петербурге на перекрестке улиц Наличной и Нахимова достащик еды на велосепеде решил не спешиваться на пешеходном переходе и оказался на капоте автомобиля.

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Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеходный переход   
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7  комментариев
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Зоипали эти косоглазые в капюшонах! Вылетают как метеоры со всех углов!
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719
Дмитрий 4 минуты назад
Что за тупой заголовок с акцентом на водителя? Он тут при чем, если ему оленевод на капот запрыгнул на велике?
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278
Vlad Полчаса назад
Сам виноват пилять.
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3k
panama Час назад
Пора их пздошить. Заипали
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1k
Максим 2 часа назад
Зря отпустил, тут чистое ДТП двух транспортных средств, при том велосипедист виновник. Пусть оплачивает ремонт, царапины там жопой своей оставил или ещё что.
А вообще задолбали мрази, ездят по пешеходным переходам, тротуарам. Бессмертные бл-ди.
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21k
Сибиряк Максим Час назад
согласен с каждым словом!
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36k
dima423 3 часа назад
эти доставщики отморозки те еще... всегда окуеваю как они зимой на своих электровеликах рассекают под 50 км/ч по льду и по снегу, по дорогам херачат)) какие там спортбайки, вот настоящий экстрим
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