Водитель немного прокатил доставщика еды на капоте

В Санкт-Петербурге на перекрестке улиц Наличной и Нахимова достащик еды на велосепеде решил не спешиваться на пешеходном переходе и оказался на капоте автомобиля.

0 Чем закончилась история, автор не сообщает. Похоже, велосипедист поспешил скрыться.