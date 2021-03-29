Всплывающие задние фонари на концепте Corvette 60-х годов

Самые впечатляющие и необычные фонари и были изобретены в конце 60-х годов прошлого века. В частности, они принадлежат концепт-кару Chevrolet Corvette Manta Ray 1969 г. Это первый и фактически единственный в мире автомобиль, оснащенный … выдвижными стоп-сигналами!