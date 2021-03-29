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Всплывающие задние фонари на концепте Corvette 60-х годов

Всплывающие задние фонари на концепте Corvette 60-х годов (3 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2021 14:56
Сообщество : Автомир
Метки: chevrolet   chevrolet corvette   corvette   авто   автодизайн   автомир   автомобили   фары   
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Все мы слышали о всплывающих фарах - деталь, которая улучшала внешний вид многих автомобилей до конца 90-х годов. Однако кто-нибудь когда-нибудь слышал о всплывающих стоп-сигналах?

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Метки: chevrolet   chevrolet corvette   corvette   авто   автодизайн   автомир   автомобили   фары   
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4  комментария
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3k
Горожанин 2 часа назад
Здесь сразу несколько функций. Это не только сигнальные фонари, извещающие о торможении, но и выдвижные щитки для воздушного торможения и антикрылья для повышения сцепления спорткара с полотном дороги во время торможения.
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60k
Viktor Час назад
Но основные стопники всё-таки есть!

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1k
Константин Viktor 12 минут назад
и здесь
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3k
au3 2 часа назад
Прикольно, но не функционально - очень тормознутые
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