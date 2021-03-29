Всплывающие задние фонари на концепте Corvette 60-х годов

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Все мы слышали о всплывающих фарах - деталь, которая улучшала внешний вид многих автомобилей до конца 90-х годов. Однако кто-нибудь когда-нибудь слышал о всплывающих стоп-сигналах?
Самые впечатляющие и необычные фонари и были изобретены в конце 60-х годов прошлого века. В частности, они принадлежат концепт-кару Chevrolet Corvette Manta Ray 1969 г. Это первый и фактически единственный в мире автомобиль, оснащенный … выдвижными стоп-сигналами!
Самое интересное, что несмотря на визуальный эффект, на самом деле подняты не фары, а набор зеркал. Зеркала переворачивались при резком торможении, и фактические стоп-сигналы внутри автомобиля, повернутые вверх, отражались от зеркал.
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