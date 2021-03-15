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Великолепный рестомод Corvette Stingray 1967 года

Великолепный рестомод Corvette Stingray 1967 года (17 фото)

Автор:
15 марта 2021 15:03
Сообщество : Автомир
Метки: chevrolet   chevrolet corvette   corvette   авто   автомир   автомобили   рестомод   
269
17
Прекрасно отреставрированный Chevrolet Corvette Sting Ray 1967 года выпуска направляется на аукцион Barrett-Jackson и имеет все необходимое, чтобы привлечь внимание покупателей.
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Метки: chevrolet   chevrolet corvette   corvette   авто   автомир   автомобили   рестомод   
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3  комментария
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3k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
прекрасен. интересно, будет хозяин ездить на нем или в гараж поставит, и будет полировать его тряпочкой лет 10, влюбленным взглядом посматривая?
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−15
EE 10 минут назад
Белый стингрей? И даже не 1963 года выпуска. Отстой!!!
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14k
Поручик 24 минуты назад
Безотносительно к решениям "в салоне бибики" :): вот, УМЕЮТ иногда янкесы в автодизайн!
Пусть их машины и "жрут бензин, как не в себя", но эти вот их "маскл-кары" - красивые же!? Прям, "обнять и плакать"!
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