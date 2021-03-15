Великолепный рестомод Corvette Stingray 1967 года

Американская «классика» выглядит со всех сторон просто потрясающе. Кузов окрашен в благородный белый с контрастной красной полосой на капоте. Хром на переднем бампере идеально восстановлен и выглядит так, будто автомобиль только что сошел с конвейера. Тоже можно сказать про задний бампер и боковые выхлопные трубы.