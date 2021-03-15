Великолепный рестомод Corvette Stingray 1967 года

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Прекрасно отреставрированный Chevrolet Corvette Sting Ray 1967 года выпуска направляется на аукцион Barrett-Jackson и имеет все необходимое, чтобы привлечь внимание покупателей.
Американская «классика» выглядит со всех сторон просто потрясающе. Кузов окрашен в благородный белый с контрастной красной полосой на капоте. Хром на переднем бампере идеально восстановлен и выглядит так, будто автомобиль только что сошел с конвейера. Тоже можно сказать про задний бампер и боковые выхлопные трубы.
Салон заново перетянут красной кожей, а под капотом трудится современный LS V8 с доработками. Правда, его характеристики не раскрываются, равно как и цена.
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Пусть их машины и "жрут бензин, как не в себя", но эти вот их "маскл-кары" - красивые же!? Прям, "обнять и плакать"!