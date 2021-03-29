Один из 32: редчайший Bugatti EB110 Super Sport выставили на продажу

Bugatti EB110 Super Sport 1995 года выпуска только что появился в продаже в Великобритании. Это один из 32 произведенных моделей Super Sport. В подарок к автомоблю идет пара чемоданов под брендом Bugatti, которые сочетаются с отделкой салона.



0 Источник: Автомобиль в фирменном цвете Blu Bugatti. Салон обтянут натуральной кожей в сером цвете Grigio Chiaro. У этого экземпляра водительское сиденье установлено на два сантиметра выше стандартного. Еще в салоне есть огнетушитель, а в багажнике два чемодана с логотипом Bugatti.

0 Источник: Под капотом 3,5-литровый V12 с четырьмя турбонагнетателями. Причем, двигатель форсирован с заводских 611 до 632 л.с.

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0 Источник: Первый хозяин был из Германии. За свою жизни автомобиль пожил в Испании, Монако и Австрии. В 2019 году ему сделали полную реставрацию. Сейчас на его одометре 14,800 км.

0 Источник: Цена по запросу, скорей всего за него хотят больше 2,000,000 евро.

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