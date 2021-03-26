Легендарный ЗИЛ-130: все его американские родственники

11.

Трудовая книжка

Серийный ЗИЛ‑130 для середины 1960‑х был современным, удачным, гармоничным по дизайну кабины автомобилем.

Он не был копией конкретной модели — скорее неким «собранием сочинений», причем в вольном переводе.

Советские водители ценили ЗИЛ‑130 за надежность, прочность и простоту обслуживания. Но уже лет через десять после начала производства машина с бензиновым двигателем, для которого расход под 30 литров на 100 км был совсем не пределом, в сравнении с зарубежными аналогами выглядела архаичной.

А ведь ее, включая десятки модификаций, в том числе последней версии — ЗИЛ‑431410, выпускали еще два десятилетия, остановив производство на отметке 3 388 312 автомобилей.

Впрочем, те, кто в конце 1950‑х годов проектировали ЗИЛ‑130, на это, конечно, не рассчитывали.