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Легендарный ЗИЛ-130: все его американские родственники

Легендарный ЗИЛ-130: все его американские родственники (11 фото)

Автор:
26 марта 2021 21:11
Метки: Россия   СССР   Фотографии.   автопром   зил-130   интересно   история   
913
11
В рейтинге самых массовых грузовиков СССР трудяга ЗИЛ‑130 занимает почетное второе место после не менее легендарного ГАЗ‑51.
А по продолжительности конвейерной жизни «сто тридцатый» и вовсе рекордсмен.
Серийно его производили с 1962 года, когда выпустили установочную партию, по 1995‑й, правда, уже под именем ЗИЛ‑431410.
А если учесть, что шасси и двигатель прожили и вовсе до конца ХХ века, то равных этому грузовику в нашей истории нет!
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Метки: Россия   СССР   Фотографии.   автопром   зил-130   интересно   история   
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7  комментариев
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4k
Kol Nik 6 часов назад
ЗиЛ-король,КАМаЗ-стиляга,колхида[email protected]лядь,а МаЗ-трудяга
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Lesnik 5 часов назад
Хорошая статья!
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D Men 5 часов назад
на права на 130 в 89 сдавал
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5k
Дельфин Красивый 6 часов назад
категорию на таком открывал, на редкость убогая машина, удивился сколько их во Вьет Наме
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7k
Cornho Дельфин Красивый 4 часа назад
Да ладно, отличная машина.
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30k
Азат Баширов 6 часов назад
Эх сколько км я на них наездил
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15k
Maks Es 6 часов назад
Отличные грузовики были, настоящие першероны на колесах.
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