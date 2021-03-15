В Брянске пешеход бросился на капот автомобиля

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На улице Дуки в Брянске неадекватный мужчина бросился под машину вне перехода на глазах десятков свидетелей. Что это, пыпытка суицида или автоподстава?
Очевидец Александр Нестеренко сообщает: "ГИБДД подъехала очень быстро, но камикадзе свалил в частный сектор, правда водитель за ним шёл... Чем закончилось не знаю, я по встречке ехал..."
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Это ТУПОСТЬ, самая обычная, банальная. Что, кстати, не исключает как следствие - синьку, автоподставу или попытку суицида...