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В Брянске пешеход бросился на капот автомобиля

В Брянске пешеход бросился на капот автомобиля (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2021 13:03
Сообщество : Аварии
Метки: авто   авто аварии   автоподстава   видео   дтп   пешехода сбили   
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На улице Дуки в Брянске неадекватный мужчина бросился под машину вне перехода на глазах десятков свидетелей. Что это, пыпытка суицида или автоподстава?

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Метки: авто   авто аварии   автоподстава   видео   дтп   пешехода сбили   
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4  комментария
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26k
Игорь Час назад
Ох уж эти вселенские вопросы: "Что это, попытка суицида или автоподстава?"
Это ТУПОСТЬ, самая обычная, банальная. Что, кстати, не исключает как следствие - синьку, автоподставу или попытку суицида...
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31k
Mamin Sibiriak 13 минут назад
Рег вообще-то стоит, а не едет. А на видео отчетливо видно, как придурок прыгнул на капот - классическая подстава. Хотел бы самоубиться - прыгал бы под колёса.
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7k
Tamdima 41 минуту назад
А зачем он на ходу еще пытался штаны снять? Ремень расстёгивал.
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16k
nobody® 43 минуты назад
Ссал посреди дороги за кадром?
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