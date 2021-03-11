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Салон полный роскоши: болгары доработали интерьер советской «копейки»

Салон полный роскоши: болгары доработали интерьер советской «копейки» (24 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2021 09:10
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автоваз   автомир   автомобили   ваз 2101   кожаный салон   лада   тюнинг   
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Тюнинговое ателье из Болгарии вмешалось в интерьер ВАЗ-2101 в ознаменование 50-летия этого седана. Благодаря новому салону, классический автомобиль теперь выглядит как шикарный и роскошный люкс.

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Метки: авто   автоваз   автомир   автомобили   ваз 2101   кожаный салон   лада   тюнинг   
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12  комментариев
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33k
AGM Час назад
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235
vasilykopkov 17 минут назад
Отлично сделано, стильно, качественно.
Понятно, что такой тюнинг стоит раз в сто дороже самого авто, но как демонстрация возможностей ателье - неплохая задумка...
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26k
Slonyash 51 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Олег Данилов 53 минуты назад
где ссуко
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5k
Дмитрий 57 минут назад
Захотелось посидеть внутри)) Поехать? Ну-у-у-у, хз)))
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20k
Евгений 58 минут назад
А потом произошло так))) https://old.fishki.net/video/3653413-kogda-kupil-sebe-v-1989-godu-mashinu-mechty.html?utm_source=aab&sign=576012772052760,259899916061374https://old.fishki.net/video/3653413-kogda-kupil-sebe-v-1989-godu-mashinu-mechty.html?utm_source=aab&sign=576012772052760,259899916061374
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48
NIKOLAY Час назад
На дверных картах советские обои в квадратик)
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75
Евгений Эдельштейн Час назад
Можно в задние двери зонты вложить,а в багажник съемный фонарь.
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4k
TirAn Час назад
Руки растут от куда надо. Скромно и со вкусом сделано
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1k
AndreyOnovamnado 2 часа назад
Эх, авто моей молодости, и как раз белого цвета. Сколько она у меня поколесила, и по полям, и по асфальту. Неубиваемый аппарат.

По теме - классно сделали, и в духе тех времён. Зачётно. Вот только зря пол шумкой обклеили. Сгниёт пол под ней, к чертям, если авто начать эксплуатировать. Ну а так как это просто "выставочный образец", то пофиг.
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351
Monher 2 часа назад
Молодцы! Шикарно!
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9k
Алексей 2 часа назад
Почти переплюнули Китайцев
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