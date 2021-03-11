Салон полный роскоши: болгары доработали интерьер советской «копейки»

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Тюнинговое ателье из Болгарии вмешалось в интерьер ВАЗ-2101 в ознаменование 50-летия этого седана. Благодаря новому салону, классический автомобиль теперь выглядит как шикарный и роскошный люкс.
Тюнинг-ателье GB Design продемонстрировало свежий взгляд на первую модель Жигулей. Машина получила название VAZ-2101 50th Anniversary Edition.
Датой окончания работ над автомобилем значится 10 октября 2020 года, однако фото эффектной «единички» появились в официальном аккаунте компании в Facebook совсем недавно.
Перед нами рестомод — раритетный автомобиль, но отреставрированный не в аутентичное состояние, а с привнесением новых технологий. GB Design специализируется на интерьерном тюнинге, поэтому у машины полностью измененный салон.
Интерьер перешит в коричневую кожу, добавлены акценты из натурального дерева, кузов шумоизолирован, установлена дорогая аудиосистема с корпусами динамиков в ретростиле.
Передние сиденья с множеством механических регулировок заимствованы у Toyota (модель не уточняется), а передняя панель — вазовская, но не от ВАЗ-2101, а от «шестерки», с узнаваемыми круглыми циферблатами, но полностью кастомной отделкой. В сиденьях и дверных картах появились оригинальные карманы, а передняя панель теперь развита центральной консолью, переходящей в бокс-подлокотник.
19 апреля 1970 года с конвейера в Тольятти сошли первые шесть автомобилей ВАЗ-2101. Полувековой юбилей модели должен был отмечаться в 2020 году, но президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис отменил празднования в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, пообещав после ее нормализации вернуться к запланированным мероприятиям «с удвоенной энергией».
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Понятно, что такой тюнинг стоит раз в сто дороже самого авто, но как демонстрация возможностей ателье - неплохая задумка...
По теме - классно сделали, и в духе тех времён. Зачётно. Вот только зря пол шумкой обклеили. Сгниёт пол под ней, к чертям, если авто начать эксплуатировать. Ну а так как это просто "выставочный образец", то пофиг.