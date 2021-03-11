Салон полный роскоши: болгары доработали интерьер советской «копейки»

Передние сиденья с множеством механических регулировок заимствованы у Toyota (модель не уточняется), а передняя панель — вазовская, но не от ВАЗ-2101, а от «шестерки», с узнаваемыми круглыми циферблатами, но полностью кастомной отделкой. В сиденьях и дверных картах появились оригинальные карманы, а передняя панель теперь развита центральной консолью, переходящей в бокс-подлокотник.