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Появились первые фотографии обновленной Lada Niva в стиле Toyota RAV4

Появились первые фотографии обновленной Lada Niva в стиле Toyota RAV4 (6 фото)

Автор:
03 декабря 2020 08:37
Сообщество : Автомир
Метки: lada niva   авто   автоваз   автомир   автомобили   ваз   лада   нива   
1643
6
Появилось первое изображение рестайлинговой Lada Niva, которая ранее была представлена, как Chevrolet Niva. Сообщается, что это реальный серийный автомобиль, премьера которого должна состояться в следующем году.
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Метки: lada niva   авто   автоваз   автомир   автомобили   ваз   лада   нива   
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30k
Олег 2 часа назад
концепт 2007 года... 13 лет на полке. Похороните без почестей и наберите новую команду разработчиков. Хватит насиловать 40+ летнюю ниву "тюнингом" ковриков и обвесов.
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195
Максим Час назад
Я не любитель ВАЗа, первым автомобилем была семерка, отличный вариант для молодого и неопытного водителя. В то время она ещё выпускалась.
Дешевое обслуживание, неплохая сборка. А если заехать на хороший (не фирменный) сервис и прокрутить да промазать, сносу автомобилю не было.
Это был плюс.
А теперь делают автомобиль достаточно дорогим, очень прихотливым и уже не таким бюджетным в обслуживании. А стоит ли оно того, когда есть корейцы примерно в эту же цену, но куда надежней? Спорно.
Но это личное мнение.
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54k
Алекс Юстасов Час назад
Вроде как собирались морду сделать как у Весты? Чтобы вообще спереди никак не различать продукцию этого подразделения Рено-Ниссан.
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5k
JACKAL Час назад
Появились первые фотографии обновленной Lada Niva в стиле Toyota RAV4
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230
Svarg69 Час назад
Поменяйте движок и коробку с раздаткой, нам пофиг до того как она выглядит, хватит слушать вой умирающего бизона вовремя езды.
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4k
Sanar Час назад
И покупают же, если пасечников и фермеров ещё понять то можно, но фанатов типо крутых джиперов очень сложно. Попробуй написать в внедорожном чате или форуме что шнива говно, срач будет на тысячу сообщений и много дней, перемешают с дерьмом все наши американонемецкояповские рамные "вёдра", "уделают" любой авто на любом маршруте, правда до дела так и не доходит или обсираются. Но главная борьба это вечный спор что круче нива или уаз)
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195
Максим Sanar Час назад
Так ведь в споре речь идёт не об этом автомобиле или предыдущей модели, а о автомобиле 4х4, которую выпускают не одно десятилетие без изменений и с хорошей проходимостью.

Так ведь в споре речь идёт не об этом автомобиле или предыдущей модели, а о автомобиле 4х4, которую выпускают не одно десятилетие без изменений и с хорошей проходимостью.
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4k
Sanar Максим 57 минут назад
Нет именно шнывоводы обычно понтуются, владельцы классической нивы более скромнее и она реально ползёт, правда для экспедиций совсем не годится, тут она уазу конечно уступает. Ну это так, мои наблюдения за 10 лет увлечения бездорожьем.
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195
Максим Sanar 46 минут назад
Удивительно. Но ведь ШевиНива, это просто универсал по сути. И к бездорожью отношения не имеет.
На 4х4 я катался в деревне, там её использовали для рыбалки, проверки скота на пастбище, на охоту брали всегда УАЗ, ещё военного образца, списанный какой-то воинской частью.
Вообще мне нравится Дэф, правда его многие ругают. Но мой опыт бездорожья ограничивается редкими поездками на рыбалку)))
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4k
Sanar Максим Полчаса назад
По сути да, паркетник так иногда на обочину съехать. Их любители готовят под ТР-2, у нас в группе парень задрал до 33 колёс, но с таким слабым мотором ей тяжко и ломучая постоянно. По мне так в этом ценовом сегменте дешевле и надёжней рассмотреть китайца, они себя не плохо показывают.
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342
... 2 часа назад
я лучше RAV4 выберу, и кстати, ВАЗ продал бренд "нива" и не имеет права больше его использовать!
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9k
Алексей 2 часа назад
Полное Пинифарино
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2k
Варяг оглы Чиуауа 2 часа назад
Нечтто хранящееся на заднем дворе непойми чего называется новой "нивой"? ...однако!
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11
electronic 3 часа назад
Адская колесница
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Олег

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