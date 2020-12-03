Появились первые фотографии обновленной Lada Niva в стиле Toyota RAV4

Появилось первое изображение рестайлинговой Lada Niva, которая ранее была представлена, как Chevrolet Niva. Сообщается, что это реальный серийный автомобиль, премьера которого должна состояться в следующем году.
Судя по снимку, снаружи внедорожник получит полностью новое оперение и обвес кузова. Заменены стальные штампованные панели крышки капота и передних крыльев, а также бамперная группа и фары. Накрывающая крылья объемная панель капота ушла в прошлое, вместо больших каплевидных блок-фар применены зауженные. Решетка радиатора стала больше по площади и выполнена в форме трапеции. Нижняя часть переднего бампера, расширители колесных арок и боковые молдинги сделаны из неокрашенного тисненого пластика. На снимке запечатлена версия для off-road — у нее к левому крылу прикреплен шноркель. Кстати, обратите внимание, что на передних крыльях появилась грань-подштамповка — раньше линия окон продолжалась крышкой капота, теперь вот этой гранью. Остальной кузов останется прежним, сзади ожидаются новые фонари и другой бампер.
Закрытый проект полностью новой Chevrolet Niva II (ее показали в виде концепт-кара в 2014 году)
По стилю обновленная Niva напоминает несостоявшийся проект Chevrolet Niva II и... японскую Toyota RAV4 последнего поколения!
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Toyota RAV4 — на нее похоже стилевое решение передка обновленной Lada Niva
Планируются ли изменения по части техники, пока неизвестно.
Фото вида сзади обновленной Нивы
Напомним, Lada/Chevrolet Niva серийно выпускается с ноября 2002 года. В основе ее конструкции лежит проект ВАЗ-2123, который впервые представили широкой публике как новую Lada Niva в 1998-м. За все время модель пережила лишь одну крупную модернизацию — в 2009-м она получила обвес кузова разработки ателье Bertone и ряд изменений в салоне. Автомобиль оснащается 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 80 л.с., механической 5-ступенчатой коробкой передач, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. Привод — постоянный полный.
В декабре 2019-го АвтоВАЗ выкупил долю General Motors в тольяттинском ЗАО СП «GM-АвтоВАЗ». Автомобиль Chevrolet Niva выпускается под маркой Lada с июля нынешнего года.
Из неофициальных источников: продажи модернизированной Lada Niva стартуют в феврале 2021-го.
В декабре 2019-го АвтоВАЗ выкупил долю General Motors в тольяттинском ЗАО СП «GM-АвтоВАЗ». Автомобиль Chevrolet Niva выпускается под маркой Lada с июля нынешнего года.
Из неофициальных источников: продажи модернизированной Lada Niva стартуют в феврале 2021-го.
По некоторой информации, проект рестайлинга АвтоВАЗу достался «по наследству» после поглощения совместного предприятия в 2019 году. Это объясняет, почему его так быстро подготовили к производству и почему в дизайне нет фирменных X-образных мотивов бренда Lada.
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Дешевое обслуживание, неплохая сборка. А если заехать на хороший (не фирменный) сервис и прокрутить да промазать, сносу автомобилю не было.
Это был плюс.
А теперь делают автомобиль достаточно дорогим, очень прихотливым и уже не таким бюджетным в обслуживании. А стоит ли оно того, когда есть корейцы примерно в эту же цену, но куда надежней? Спорно.
Но это личное мнение.
На 4х4 я катался в деревне, там её использовали для рыбалки, проверки скота на пастбище, на охоту брали всегда УАЗ, ещё военного образца, списанный какой-то воинской частью.
Вообще мне нравится Дэф, правда его многие ругают. Но мой опыт бездорожья ограничивается редкими поездками на рыбалку)))