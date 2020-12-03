Появились первые фотографии обновленной Lada Niva в стиле Toyota RAV4

Судя по снимку, снаружи внедорожник получит полностью новое оперение и обвес кузова. Заменены стальные штампованные панели крышки капота и передних крыльев, а также бамперная группа и фары. Накрывающая крылья объемная панель капота ушла в прошлое, вместо больших каплевидных блок-фар применены зауженные. Решетка радиатора стала больше по площади и выполнена в форме трапеции. Нижняя часть переднего бампера, расширители колесных арок и боковые молдинги сделаны из неокрашенного тисненого пластика. На снимке запечатлена версия для off-road — у нее к левому крылу прикреплен шноркель. Кстати, обратите внимание, что на передних крыльях появилась грань-подштамповка — раньше линия окон продолжалась крышкой капота, теперь вот этой гранью. Остальной кузов останется прежним, сзади ожидаются новые фонари и другой бампер.