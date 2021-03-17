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Картинг Porsche 911 с двигателем от Honda, который стоит почти 15 тысяч евро

Картинг Porsche 911 с двигателем от Honda, который стоит почти 15 тысяч евро (7 фото)

Автор:
17 марта 2021 13:40
Сообщество : Автомир
Метки: honda   porsche   авто   автомир   автомобили   детский автомобиль   игрушечный автомобиль   картинг   
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Если вы когда-нибудь думали о том, чтобы посадить своего ребенка в миниатюрное моторизованное транспортное средство, вы, вероятно, рассматривали варианты с электромотаром из супермаркетов. Однако для тех, кто может себе это позволить, в настоящее время есть еще один, очень уникальный вариант, и он представлен в виде Porsche 911 .
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Метки: honda   porsche   авто   автомир   автомобили   детский автомобиль   игрушечный автомобиль   картинг   
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