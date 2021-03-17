Если вы когда-нибудь думали о том, чтобы посадить своего ребенка в миниатюрное моторизованное транспортное средство, вы, вероятно, рассматривали варианты с электромотаром из супермаркетов. Однако для тех, кто может себе это позволить, в настоящее время есть еще один, очень уникальный вариант, и он представлен в виде Porsche 911 .

0 Источник: Модель Junior 1983 года выпуска представляет собой компактный одноместный карт с пластиковым кузовом и дизайном настоящего кабриолета 911. При этом карт имеет конструкцию полноценного автомобиля с педалями и МКПП с задним ходом.

0 Источник: Правда, вместо оппозитной “шестерки” у него под капотом четырехтактный 2,1-сильный двигатель Honda объемом 83 кубических сантиметра, а у МКПП всего две передачи. Как и настоящий Porsche 911, карт имеет заднемоторную конструкцию и задний привод, а его максимальная скорость составляет 25 км/ч.

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0 Источник: Неизвестно, сколько таких картов выпустила Porsche, и сколько из них “дожили” до наших дней, но данный экземпляр немецкий дилер elferspot.com предлагает за 14 900 евро.

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