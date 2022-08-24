Предшественник Porsche Panamera – Stillborn 989 Sedan

Все надежды на серийное производство официально рухнули в 1991 году, когда Без покинул компанию, и Porsche решил обратить свое внимание на новый Boxster. Известный дизайнер, хотите верьте, хотите нет, ушел из этой немецкой фирмы, чтобы устроиться на работу в Daewoo.



Ранее компания утверждала, что единственный прототип был уничтожен, но на самом деле он оказался в ангаре и оставался там до 2005 года. Позже модель какое-то время находилась в знаменитом музее Петерсена в американском штате Калифорния, прежде чем он получит постоянный дом в официальном музее Porsche в Штутгарте.