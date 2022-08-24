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Предшественник Porsche Panamera – Stillborn 989 Sedan

Предшественник Porsche Panamera – Stillborn 989 Sedan

Автор:
24 августа 2022 09:05
Сообщество : Аварии
Метки: Panamera   Porsche   Porsche 989   авто   автомир   автомобили   концепт   прототип   
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Еще в 1988 году Porsche начал разработку машины ориентированной на скорость и качество материалов в салоне – индекс 989. Вышедшая позднее Panamera, была позиционирована как роскошный спортивный седан, тогда как 989, более простой, практичный, четырехдверный спорткар.

Источник:

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Метки: Panamera   Porsche   Porsche 989   авто   автомир   автомобили   концепт   прототип   
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