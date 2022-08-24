Предшественник Porsche Panamera – Stillborn 989 Sedan

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Еще в 1988 году Porsche начал разработку машины ориентированной на скорость и качество материалов в салоне – индекс 989. Вышедшая позднее Panamera, была позиционирована как роскошный спортивный седан, тогда как 989, более простой, практичный, четырехдверный спорткар.
Хотя его регулярно критикуют за то, что это один из самых невзрачных автомобилей современности, вряд ли кто-то может оспаривать успех Porsche Panamera на мировых рынках. Он выпускается уже тринадцатый год и доступен с широким спектром бензиновых и дизельных двигателей с шестью и восемью цилиндрами, самым мощным из которых является Turbo S E-Hybrid, мощность которого достигает 690 л.с.
Разгон с места до 100 км/ч занимает всего 3,2 секунды, а максимальная скорость составляет 315 км/ч. А вот идея мощного четырехдверного седана, разработанного Porsche, на самом деле не нова и создавалась она задолго до появления Panamera. В этой статье хочу обратить внимание на забытый Porsche 989.
Немецкий автопроизводитель сделал себе имя благодаря спортивным моделям, таким как 356 и 911. К концу 70-х годов в Porsche считали, что время спортивного 911 прошло и будущее компании связано с более крупными моделями Gran Turismo. Конфигурация с задним расположением двигателя также казалась устаревшей, поэтому был разработан 928-й.
Первоначально планировалось, что в конечном итоге он заменит 911, но на протяжении большей части своей истории две модели продавались бок о бок. Модель 928 принесла с собой несколько новинок: двигатель V8 располагался спереди, имелось четыре сидения, и за восемнадцать лет производства с завода сошло 61 056 единиц.
Воодушевленный популярностью 928, Porsche понимает, что он может привлечь еще больше покупателей, и первый план предусматривал несколько удлиненную базу. Речь идет о спортивных универсалах с двумя дверями, которые били популярны в Англии. Однако, поскольку желаемых результатов достигнуто не было, Порше решил начать с нуля и создать совершенно новый седан.
Вопреки мнению, что 911-й устарел, этот спортсмен переживал свою вторую молодость в восьмидесятых годах прошлого века, и, как и ожидалось, пришло решение, что седан должен быть 911-м с четырьмя дверьми. Должность руководителя команды была доверена знаменитому Ульриху Безу, который прославится на протяжении всей своей карьеры работой в BMW, Ford, Aston Martin и, конечно же, Porsche. Безу была поставлена задача создать седан, который был бы таким же роскошным, как Mercedes E-Class и BMW 5 Series, но в то же время с более спортивным духом.
Зная уже описанную политику с двигателем, установленным сзади, 989 должен был иметь его спереди, с водяным охлаждением и с восемью цилиндрами. Голландец Дарм Лагай, давний дизайнер Porsche моделей 911 и 924, позаботился о стиле, а позже отличился, работая на Ford и BMW.
Изначально прототип был оснащен 3,6-литровым двигателем V8, но немцы были недовольны мощностью и позже установили 4,2-литровый. Он развивал мощность 350 л.с., что позволяло этому автомобилю массой 1560 килограммов развивать максимальную скорость 277 км/ч. Для сравнения, даже самая мощная конфигурация 911 могла похвастаться «всего» 282 л.с. Планируемая цена составляла 53 тысячи долларов США (около 127 000 сегодня) с ежегодным планом продажи около 15 тысяч единиц по всему миру.
И почему тогда 989 так и не появился на свет, хотя функциональная концепция приводила в восторг всех, кто имел возможность ее увидеть и протестировать? Причин тому несколько, и главная из них заключается в том, что в период с 1989 по 1991 год компания Porsche не добилась больших успехов в продажах.
В какой-то момент немецкий бренд оказался в очень плохом положении после экономического кризиса, снизившего покупательную способность, поэтому у него просто не было финансовых ресурсов для совершенно новой модели. Затраты на разработку также вышли из-под контроля, поэтому финансовая команда пришла к выводу, что Porsche придется продавать каждый экземпляр по 80 000 долларов (166 646 наименьших сегодняшних долларов), чтобы окупить свои затраты.
Все надежды на серийное производство официально рухнули в 1991 году, когда Без покинул компанию, и Porsche решил обратить свое внимание на новый Boxster. Известный дизайнер, хотите верьте, хотите нет, ушел из этой немецкой фирмы, чтобы устроиться на работу в Daewoo.
Ранее компания утверждала, что единственный прототип был уничтожен, но на самом деле он оказался в ангаре и оставался там до 2005 года. Позже модель какое-то время находилась в знаменитом музее Петерсена в американском штате Калифорния, прежде чем он получит постоянный дом в официальном музее Porsche в Штутгарте.
Ранее компания утверждала, что единственный прототип был уничтожен, но на самом деле он оказался в ангаре и оставался там до 2005 года. Позже модель какое-то время находилась в знаменитом музее Петерсена в американском штате Калифорния, прежде чем он получит постоянный дом в официальном музее Porsche в Штутгарте.
Источник:
АНТИФИШКИ
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