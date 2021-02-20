Почувствуй себя киборгом: рабочий «АвтоВАЗа» тестирует экзоскелет

Инновационные устройства используют на линии B0 (на ней собирают модели Lada Largus, XRAY, Renault Logan и Sandero) на участке, где проходит установка колес на ступицы — там доля физического труда наиболее высока. Надетый на тело экзоскелет во время этого процесса разгружает мышцы и облегчает задачу.



Утверждается, что каждое такое устройство в рознице стоит 13 800 евро (=1 225 600 рублей). Голос за кадром говорит, что экзоскелет выпускает американская компания и АвтоВАЗ ведет переговоры об их оптовых поставках на завод.