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Почувствуй себя киборгом: рабочий «АвтоВАЗа» тестирует экзоскелет

Почувствуй себя киборгом: рабочий «АвтоВАЗа» тестирует экзоскелет (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2021 13:40
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автоваз   автозавод   ваз   видео   лада   сборка автомобилей   экзоскелет   
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В сети появилось видео, на котором запечатлено, как проходит тестирование экзоскелета на заводе «АвтоВАЗа». Пока эти устройства используют в тестовом режиме, решение, закупать их или нет, должно быть принято позднее.

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Метки: авто   автоваз   автозавод   ваз   видео   лада   сборка автомобилей   экзоскелет   
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22  комментария
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RUSUFOB101LVL 2 часа назад
Ватник модифицированный, улучшенный))
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8k
arhshed RUSUFOB101LVL 2 часа назад
Не волнуйся, может и для сбора клубники со временем что придумают.
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1k
Lefterov 20 минут назад
я не понял в чем помощь этого скелета? Ноги все равно весь вес на себе держат да и спина тоже!
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20k
Михаил Сметанкин 24 минуты назад
Читал про этот экзоскелет. Он чисто на тягах и пружинах, и вообще изначально предназначен для работы с постоянно поднятыми руками. Тупо поддерживает руки.
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4k
бедный студент из Африки Полчаса назад
жаль только, что от этого скелета машины лучше не станут)
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86
Племянник Путина 47 минут назад
колёсико поднял ))) впрочем для современных рахитов и это вес.
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5k
ДеониS 2 часа назад
А на что с опорой?
что-то не то.
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2k
Outcast 2 часа назад
Экзоскелет странный. Ноги не разгружает вообще. За 12 000 евро проще его на подвес заменить.
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31k
Опаньки 2 часа назад
а движок он сможет один так закинуть в моторный ?
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4k
[email protected]@bux 2 часа назад
Недалекое будущее: лейтенат Рипли бьется с маткой чужих в новеньком экзоскелете VAZ-24845U и тут выходит из строя главный тормозной цилиндр правого манипулятора.
А что отважная Рипли. Как говорила Шехерезада, заканчивая свои сказки - вот и все об этом челолеке.
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3k
Roninsamuray [email protected]@bux Час назад
Более реальное недалёкое будущее: в придорожном кафе "Уют", между нетрезвыми посетителями возник конфликт, который перерос в драку. Пострадавший в драке гражданин М., убежал и вернулся в кафе в бытовом экзоскелете ЭОБ-7, и используя его против своих соперников, нанес им тяжелые телесные повреждения, в результате чего, восемнадцать пострадавших находятся в реанимации, в тяжелом состоянии, интерьер кафе, после разрушений, восстановлению не подлежит. Преступник же был задержан при помощи двух полицейских экзоскелетов ЭСП-91.
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19k
SerGProS 2 часа назад
Вот тебе экзоскелет и лопата
Копай от забора и до заката
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559
Alexandr F 2 часа назад
Никогда таз не куплю
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2k
Outcast Alexandr F 2 часа назад
Ну и ходи дальше грязным по коровнику.
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3k
4ijik Alexandr F 2 часа назад
А Рено купишь?
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559
Alexandr F Outcast 2 часа назад
Перестань занижать свою ладу седан. Даже шизофреники не пытаются это делать.
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2k
Outcast Alexandr F Час назад
Детям гор завидуешь? Жалеешь что с поросём так поступить нельзя?
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86
Племянник Путина Alexandr F 48 минут назад
в твоей деревне, тазы передаются из поколения в поколение... ещё прадед твой в этом тазу мылся, значит и внуки твои мыться в нём будут.
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