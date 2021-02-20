Почувствуй себя киборгом: рабочий «АвтоВАЗа» тестирует экзоскелет

612
1
1
В сети появилось видео, на котором запечатлено, как проходит тестирование экзоскелета на заводе «АвтоВАЗа». Пока эти устройства используют в тестовом режиме, решение, закупать их или нет, должно быть принято позднее.
Инновационные устройства используют на линии B0 (на ней собирают модели Lada Largus, XRAY, Renault Logan и Sandero) на участке, где проходит установка колес на ступицы — там доля физического труда наиболее высока. Надетый на тело экзоскелет во время этого процесса разгружает мышцы и облегчает задачу.
Утверждается, что каждое такое устройство в рознице стоит 13 800 евро (=1 225 600 рублей). Голос за кадром говорит, что экзоскелет выпускает американская компания и АвтоВАЗ ведет переговоры об их оптовых поставках на завод.
Утверждается, что каждое такое устройство в рознице стоит 13 800 евро (=1 225 600 рублей). Голос за кадром говорит, что экзоскелет выпускает американская компания и АвтоВАЗ ведет переговоры об их оптовых поставках на завод.
Видео было опубликовано в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ»
Авторский пост
Ссылки по теме:
- 21 километр за 15 минут: «Нива» проехала по легендарной трассе Нюрбургринг
- Появились первые фотографии обновленной Lada Niva в стиле Toyota RAV4
- 500 «сил» под капотом: американец сделал из старого ВАЗ-2105 турбомонстра
- Боевая «Шоха» с женщиной за рулем не вписалась в поворот
- Авария дня. Во Владимире произошло ДТП с участием скорой помощи
13
Понравилось13
Новости партнёров
Загрузка...
А что отважная Рипли. Как говорила Шехерезада, заканчивая свои сказки - вот и все об этом челолеке.
Копай от забора и до заката