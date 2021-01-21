21 километр за 15 минут: «Нива» проехала по легендарной трассе Нюрбургринг

Nürburgring (Нюрбургринг) — самая известная гоночная трасса в Германии, которую часто называют «Зеленым адом». Все автопроизводители пытаються показать лучшее время на этом треке, для рекламы своих спорткаров. Немецкому блогеру Мише Шарудину пришла в голову идея испытать здесь российскую Lada 4x4 (ВАЗ-21214).
Судя по ролику, скоростью и динамикой «Нива» ожидаемо не удивила, но и цели, как признался сам блогер, такой не было. По словам Шарудина, он ежегодно проезжает по Нюрбургрингу более 1000 раз, и обычная поездка по этому автодрому на некогда родном автомобиле была его давней мечтой.
Теперь она исполнилась: на легендарную немецкую трассу вышел самый обычный, но не менее легендарный российский внедорожник со скромным 83-сильным двигателем и механической коробкой передач. Весь 21-километровый круг наша «Нива» преодолела за 15 минут, а максимальная скорость, которую ей удалось развить, составила 120 километров в час.
Теперь она исполнилась: на легендарную немецкую трассу вышел самый обычный, но не менее легендарный российский внедорожник со скромным 83-сильным двигателем и механической коробкой передач. Весь 21-километровый круг наша «Нива» преодолела за 15 минут, а максимальная скорость, которую ей удалось развить, составила 120 километров в час.
Все остальные машины буквально пролетали мимо «Нивы» с огромной скоростью, однако никакой опасности для них она не создавала. Заезд проходил в общепринятом там формате Touristenfahrten, поэтому на автодром можно было выезжать на любой «дорожной» машине.
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