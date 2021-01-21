21 километр за 15 минут: «Нива» проехала по легендарной трассе Нюрбургринг

Судя по ролику, скоростью и динамикой «Нива» ожидаемо не удивила, но и цели, как признался сам блогер, такой не было. По словам Шарудина, он ежегодно проезжает по Нюрбургрингу более 1000 раз, и обычная поездка по этому автодрому на некогда родном автомобиле была его давней мечтой.



Теперь она исполнилась: на легендарную немецкую трассу вышел самый обычный, но не менее легендарный российский внедорожник со скромным 83-сильным двигателем и механической коробкой передач. Весь 21-километровый круг наша «Нива» преодолела за 15 минут, а максимальная скорость, которую ей удалось развить, составила 120 километров в час.