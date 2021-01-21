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21 километр за 15 минут: «Нива» проехала по легендарной трассе Нюрбургринг

21 километр за 15 минут: «Нива» проехала по легендарной трассе Нюрбургринг (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2021 14:36
Сообщество : Автомир
Метки: lada niva   авто   ваз   ваз 2121   видео   лада   нива   нюрбургринг   
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Nürburgring (Нюрбургринг) — самая известная гоночная трасса в Германии, которую часто называют «Зеленым адом». Все автопроизводители пытаються показать лучшее время на этом треке, для рекламы своих спорткаров. Немецкому блогеру Мише Шарудину пришла в голову идея испытать здесь российскую Lada 4x4 (ВАЗ-21214).

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Метки: lada niva   авто   ваз   ваз 2121   видео   лада   нива   нюрбургринг   
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8  комментариев
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Артем 2 часа назад
зачем? ну проползла себе потихонечку и что?
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Sanar 2 часа назад
Немецкому блогеру Мише Шарудину...... истинный ариец. дальше читать не стал.
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
21 км за 15 мин, это средняя 90 км\ч. если он где то ехал 120, значит часть пути его скорость была 60. Херня какая то.
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2k
RoseM Дельфин Красивый Час назад
Своя машина у тебя есть?

Какой стаж?
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1k
ddp Дельфин Красивый 7 минут назад
Ну как бы Нива не гоночный болид, чтобы заходить в повороты на скорости 100 км/ч и трасса не прямая как стрела. В целом очень достойный результат для нивы, учитывая что после 90 она не разгоняется вообще.
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1k
ddp RoseM 2 минуты назад
О чем вы?! У большинства водителей опыт езды по трассе состоит из поездок на дачу. И хорошо если за рулём, а не на пассажирском сиденье или в электричке. О том, что при движении по трассе со скоростью 150 средняя скорость за день составит в лучшем случае 100 знают единицы.
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828
Недовольный Херней 2 часа назад
А теперь спорткары загнать в говна и посмотреть результат

Сравнивать не сравниваемое, как то по блогерски.
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Олег

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