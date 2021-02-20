Микроавтобус родом из Москвы: каким мог стать советский «Форд Транзит»

Основой машине служит рама, для снижения веса в обшивке кузова применены алюминиевые панели. Салон в пассажирской версии восьмиместный, водитель и один пассажир спереди и еще шесть человек в пассажирской части салона.



Фары и передние фонари, дверные ручки и стеклоподъемники, приборы и многое другое взяли от серийных легковушек.



Передняя подвеска представляла собой сборную солянку из деталей Москвичей второго поколения и ГАЗ М-20 «Победа», задний мост для микроавтобуса сделали свой, но редуктор, и тормозные механизмы тоже от Москвич 407. Максимально возможная унификация, как того требовало техзадание. Над машиной работал коллектив конструкторов во главе с И. А. Гладилиным.