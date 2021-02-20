Микроавтобус родом из Москвы: каким мог стать советский «Форд Транзит»

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Выпускавшиеся в СССР микроавтобусы можно было пересчитать по пальцам одной руки. Очень уж малочисленным был этот класс техники, при этом почти каждый автозавод вел изыскания и разработки микроавтобусов и фургонов вагонной компоновки.
МЗМА тоже не был исключением, еще в 1957 году Минавтопром СССР выдал московскому автозаводу задание разработать микроавтобус вагонной компоновки, максимально унифицированный по основным узлам и агрегатам с серийно выпускавшимися в то время легковушками. В немногочисленных упоминаниях о нем, этот микроавтобус фигурирует под названием Москвич А-9, хотя документальных подтверждений о существовании именно индекса А-9 мне найти не удалось.
Неоднократно видел мнения о схожести этой машины с Фольксваген Транспортер первого поколения, но мне он напоминает скорее Форд Транзит.
Неоднократно видел мнения о схожести этой машины с Фольксваген Транспортер первого поколения, но мне он напоминает скорее Форд Транзит.
Ford FK 1000
О том, что один Транзит был куплен для исследований в СССР, если не изменяет память, в НАМИ, есть документальное подтверждение в виде фото, которое встречается в интернете. К тому же, концептуально Москвич ближе к Форду, чем к Фольксвагену.
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Оба они классической компоновки, с мотором, расположенным спереди и задним ведущим мостов. У Транспортера мотор стоял сзади. В качестве силового агрегата, как несложно догадаться, использован 45-сильный двигатель Москвич 407 и четырёхступенчатая коробка передач. В т е времена на легковушки она еще не ставилась.
Основой машине служит рама, для снижения веса в обшивке кузова применены алюминиевые панели. Салон в пассажирской версии восьмиместный, водитель и один пассажир спереди и еще шесть человек в пассажирской части салона.
Фары и передние фонари, дверные ручки и стеклоподъемники, приборы и многое другое взяли от серийных легковушек.
Передняя подвеска представляла собой сборную солянку из деталей Москвичей второго поколения и ГАЗ М-20 «Победа», задний мост для микроавтобуса сделали свой, но редуктор, и тормозные механизмы тоже от Москвич 407. Максимально возможная унификация, как того требовало техзадание. Над машиной работал коллектив конструкторов во главе с И. А. Гладилиным.
Фары и передние фонари, дверные ручки и стеклоподъемники, приборы и многое другое взяли от серийных легковушек.
Передняя подвеска представляла собой сборную солянку из деталей Москвичей второго поколения и ГАЗ М-20 «Победа», задний мост для микроавтобуса сделали свой, но редуктор, и тормозные механизмы тоже от Москвич 407. Максимально возможная унификация, как того требовало техзадание. Над машиной работал коллектив конструкторов во главе с И. А. Гладилиным.
В конце 1958 года первый и единственный опытный образец микроавтобуса МЗМА начинает проходить испытания, по итогам которых машину признают, в целом, удачной. За исключением незначительных недочётов, присущих любой опытной разработке.
К сожалению, Московский автозавод за свою историю стал рекордсменом по количеству созданных им экспериментальных машин, не увидевших серийного производства. Не стал исключением и этот микроавтобус. Сам по себе завод не был самостоятельным в постановке на конвейер новых моделей, последнее слово было за министерскими чиновниками...
К сожалению, Московский автозавод за свою историю стал рекордсменом по количеству созданных им экспериментальных машин, не увидевших серийного производства. Не стал исключением и этот микроавтобус. Сам по себе завод не был самостоятельным в постановке на конвейер новых моделей, последнее слово было за министерскими чиновниками...
От уникальной машины, созданной в единственном экземпляре, осталось лишь несколько фотографий да рисунок Александра Николаевича Захарова в одном из выпусков За Рулем за 1980-й, кажется, год. Тем временем, Форд Транзит в шестидесятых уверенно набирал свою бешенную популярность в европейских странах, и Москвич даже мог бы кое-где его потеснить, сложись его судьба более удачно.
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Метки: авто
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