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Микроавтобус родом из Москвы: каким мог стать советский «Форд Транзит»

Микроавтобус родом из Москвы: каким мог стать советский «Форд Транзит» (7 фото)

Автор:
20 февраля 2021 08:32
Сообщество : Автомир
Метки: авто   
421
7
Выпускавшиеся в СССР микроавтобусы можно было пересчитать по пальцам одной руки. Очень уж малочисленным был этот класс техники, при этом почти каждый автозавод вел изыскания и разработки микроавтобусов и фургонов вагонной компоновки.
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lekha-fil 4 часа назад
Уазик навсегда. как ты его не украшай.
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