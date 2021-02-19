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Авария дня. Массовое ДТП в Московской области

Авария дня. Массовое ДТП в Московской области (1 фото + 2 видео)

Автор:
19 февраля 2021 11:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   фура   
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На трассе М-2 «Крым» в районе Подольска водитель большегруза стал виновником массовой аварии. По меньшей мере 8 автомобилей пострадали в этом ДТП.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   фура   
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17k
Andrey 2 часа назад
Автор второго ролика что-то знал?
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andrey Andrey 2 часа назад
Автор имеет привычку смотреть в зеркала ! Кстати хорошая привычка ,сам пользуюсь постоянно!
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235
andrey 2 часа назад
Мудила слепошарый !
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11k
Юрий Николаевич 2 часа назад
Ну нахрена так лётать с таким грузом? Я как то "тащил" на роспуске бытовку "бочку". Трасса была с частыми спусками-подъемами. Разогнался на подъём, а на спуске светофор и куча легковушек. Опыта тогда было маловато и я долбанул по тормозам. Машину с бочкой начало складывать. Многотонная хрень неслась на легковушки (поздняя осень была, сыро). Хорошо зеленый включился и часть машин успела стартануть. Я поддал газу и выпрямился, правда ушёл на обочину и чуть в кювет не улетел. Все обошлось, но дальше повел напарник, а руки еще пару дней тряслись.
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38k
Элек Мек 2 часа назад
На видео сказано всё точно - о...еть!!!
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