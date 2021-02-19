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На трассе М-2 «Крым» в районе Подольска водитель большегруза стал виновником массовой аварии. По меньшей мере 8 автомобилей пострадали в этом ДТП.
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На кадрах видно, как фура не успевает затормозить и буквально сгибается пополам, по пути собирая несколько попуток.
Другой ракурс. Присутствует ненормативная лексика! Смотреть с 0:30
Авторский пост
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