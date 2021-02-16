Обидчивый таксист, который считает, что включение поворотника дает преимущество, устроил ДТП

Таксист из Челябинска, включив поворотник, был уверен, что водитель в соседнем ряду даст ему перестроиться, однако, тот не позволил ему усуществить задуманное.

0 Некий Ярослав сообщает: "ДТП г. Челябинск. Копейское шоссе. И ул. Гранитная 11.02.2021г. Гранта такси Сити мобел и моя Гранта в 7.15".