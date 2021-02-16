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Обидчивый таксист, который считает, что включение поворотника дает преимущество, устроил ДТП

Обидчивый таксист, который считает, что включение поворотника дает преимущество, устроил ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2021 13:15
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   такси   
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Таксист из Челябинска, включив поворотник, был уверен, что водитель в соседнем ряду даст ему перестроиться, однако, тот не позволил ему усуществить задуманное.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   такси   
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1k
satra Полчаса назад
Сразу, что б не агрились - таксисту надо было не с газом вправо уходить, а тормозить в своем ряду. Есть такие "ну меня же пустят". Да, он виноват. НО.

Ситуация читалась, и, притормозив, рег сэкономил бы кучу нервов и времени как минимум себе, а как максимум нескольким людям из паровозика, которые вообще ни в чем не виноваты.

Все мы иногда делаем ошибки на дорогах - кто чаще, кто реже. Порой остается надеяться на соседа по дороге, и потом ему аварийкой моргнуть "прости дурака и спасибо, что выручил".
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5k
кот базилий satra Полчаса назад
Устали все уже от этих гомосеков, ездящих без ПДД вообще, по своим животным понятиям.
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15k
sanchesS80 2 минуты назад
Да при чем тут обидчивый? Таксист увлёкся, профукал момент торможения и потом либо в жопу стоящим, либо в автора.
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4k
onebibis 44 минуты назад
А если бы регистратор вспомнил бы правило Дай Дорогу Дураку, то ДТП бы не было.
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6k
Кружок 45 минут назад
Стоит такой ГАИшник ... Никого не трогает))))
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8k
Мафусаил 51 минуту назад
Очередной иддиот из секты включенного поворотника..
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48k
alertol Мафусаил 55 секунд назад
Ну этот хотя бы знал где они включаются, чаще встречаются идиоты из секты "поворотники ? не не слышал." )))
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26k
Франц Лефорт 58 минут назад
Удачно подбил,и ДПС вызывать не надо.
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10k
ЕвгенийДончак Час назад
Таксист, вдобавок ко всему, ещё экипаж ДПС косвенно подбил - ему теперь вообще кирдык...
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