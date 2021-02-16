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Полицейский здорового человека: неравнодушный сотрудник ДПС очистил от снега чужой автомобиль

Полицейский здорового человека: неравнодушный сотрудник ДПС очистил от снега чужой автомобиль (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2021 11:47
Сообщество : Автомир
Метки: #Видео   авто   автомоблист   доброта   забота   инспектор   полицейский   снег   
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Вот как работают инспекторы ДПС во Владимирской области! Полицейский не выдержал и пошел протирать фары и номера чужому автомобилю!

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Метки: #Видео   авто   автомоблист   доброта   забота   инспектор   полицейский   снег   
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19k
SerGProS 39 минут назад
"ДПС лотерея - сотри снежок и получи "номерок" числящийся в угоне!"
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3k
Петр 15 минут назад
один хрен номер то грязный и остался. низачОт.
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17k
SolomonA 17 минут назад
"Заботливый" гаишник позаботился, чтоб номера на камерах читались... А то ездють тут всякие забесплатно...
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