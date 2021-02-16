Полицейский здорового человека: неравнодушный сотрудник ДПС очистил от снега чужой автомобиль

Вот как работают инспекторы ДПС во Владимирской области! Полицейский не выдержал и пошел протирать фары и номера чужому автомобилю!
Забота о безопасности на дорогах — превыше всего!
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