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Авария дня. ДТП на перекрестке в Красном Селе

Авария дня. ДТП на перекрестке в Красном Селе (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2021 12:10
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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Камера видеонаблюдения в Красном Селе запечатлела момент ДТП на перекрестке. Водитель универсала Ford выехал на главную дорогу наперерез потоку машин и устроил серьезную аварию.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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11  комментариев
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2k
KL11 Час назад
что у него с глазами?
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17k
SolomonA KL11 Час назад
Вы хотели сказать - с мозгами?
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5k
Игорь Полчаса назад
троица уходила после удачного гоп-стопа?
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13k
Сергей 50 минут назад
А эти трое с предыдущего светофора сорвались? Под мигающий торопились.
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3k
Vasiliy Pakazyava Час назад
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11k
Анатолий Соколов Час назад
на перекрёстке камер больше, чем светофоров ... не хватает только панорамного обзора ...
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1k
lekha-fil Анатолий Соколов 7 минут назад
Это видео в обработке.
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Johnny

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