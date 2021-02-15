Камера видеонаблюдения в Красном Селе запечатлела момент ДТП на перекрестке. Водитель универсала Ford выехал на главную дорогу наперерез потоку машин и устроил серьезную аварию.
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