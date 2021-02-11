В Абакане водитель кроссовера с прицепом неаккуратно вошел в поворот и повредил встречную машину

Одна из уличных камер в Абакане запечатлела момент ДТП. Водитель кроссовера X-Trail не сбросил скорость в повороте, и его прицеп вылетел на встречную полосу, повредив ехавшую там машину.
Затем прицеп отлетел на тротуар, где шла женщина, она чудом уцелела
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А оленя в прицеп и в поликлинику...Для опытов.
Не умеешь? Зачем поехал? Сиди дома.