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В Абакане водитель кроссовера с прицепом неаккуратно вошел в поворот и повредил встречную машину

В Абакане водитель кроссовера с прицепом неаккуратно вошел в поворот и повредил встречную машину (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2021 13:12
Сообщество : Аварии
Метки: nissan   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   прицеп   
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Одна из уличных камер в Абакане запечатлела момент ДТП. Водитель кроссовера X-Trail не сбросил скорость в повороте, и его прицеп вылетел на встречную полосу, повредив ехавшую там машину.

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Метки: nissan   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   прицеп   
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2  комментария
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37k
Нанук Паналык Полчаса назад
Итить тетке повезло!Бегом в церковь!
А оленя в прицеп и в поликлинику...Для опытов.
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1k
Максим 37 минут назад
Ппц, явно без опыта вождения с прицепом. Что за тупоголовые люди.
Не умеешь? Зачем поехал? Сиди дома.
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