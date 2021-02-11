Можно ли распивать алкогольные напитки за рулем припаркованного автомобиля?

Если автомобилист будет пойман сотрудником правоохранительных органов за рулем машины в нетрезвом виде, то ему грозит не только серьезный штраф, но и лишение прав на управление ТС на представительный срок. Но все это в сознании большинства граждан в первую очередь применимо к ситуациям, когда автомобиль ехал из точки «А» в точку «Б» и был остановлен для проверки патрулем.
А как же тогда обстоят дела с ситуациями, когда водитель решил употребить в уже припаркованной машине?
Животрепещущий вопрос, который наверняка волнует многих водителей. Конечно, если хочется пивка, то лучше пойти с друзьями в кабак или хотя бы собраться у кого-нибудь дома! Но в жизни случается всякое, а потому нужно быть вооруженным знаниями по любому проводу. Каждый осведомлен о том, что садиться за руль пьяным – это очень глупая и опасная затея. Однако, что по поводу употребления спиртного в припаркованной машине, ведь никто никуда не едет?
Представим себе ситуацию: автомобилист сидел в салоне припаркованной машины (пускай за рулем) и употреблял алкоголь, к нему подошел полицейский и потребовал пройти проверку. Первое, что нужно знать в этой ситуации – в такой момент человек не является водителем, так как машина никуда не едет. А значит для проверки документов можно предъявлять не права, а паспорт. Если полицейский потребует проехать или проследовать за ним к ближайшему посту ДПС, то необходимо в свою очередь требовать составления протокола при записи камеры или двух понятых. Все потому, что такое действие со стороны полиции уже квалифицируется как задержание.
Технически человек, который не управлял транспортным средством в момент задержания, не должен проходить медицинское освидетельствование. Однако на практике стражи закона скорее всего найдут способы воздействия на гражданина, в первую очередь юридические и психологические. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации – не соглашаться с протоколом и в течение 10 суток после его составления подать жалобу на сотрудника в прокуратуру. А дальше будет суд, который вполне может доказать невиновность гражданина.
Животрепещущий вопрос, который наверняка волнует многих водителей. Конечно, если хочется пивка, то лучше пойти с друзьями в кабак или хотя бы собраться у кого-нибудь дома! Но в жизни случается всякое, а потому нужно быть вооруженным знаниями по любому проводу. Каждый осведомлен о том, что садиться за руль пьяным – это очень глупая и опасная затея. Однако, что по поводу употребления спиртного в припаркованной машине, ведь никто никуда не едет?
Представим себе ситуацию: автомобилист сидел в салоне припаркованной машины (пускай за рулем) и употреблял алкоголь, к нему подошел полицейский и потребовал пройти проверку. Первое, что нужно знать в этой ситуации – в такой момент человек не является водителем, так как машина никуда не едет. А значит для проверки документов можно предъявлять не права, а паспорт. Если полицейский потребует проехать или проследовать за ним к ближайшему посту ДПС, то необходимо в свою очередь требовать составления протокола при записи камеры или двух понятых. Все потому, что такое действие со стороны полиции уже квалифицируется как задержание.
Технически человек, который не управлял транспортным средством в момент задержания, не должен проходить медицинское освидетельствование. Однако на практике стражи закона скорее всего найдут способы воздействия на гражданина, в первую очередь юридические и психологические. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации – не соглашаться с протоколом и в течение 10 суток после его составления подать жалобу на сотрудника в прокуратуру. А дальше будет суд, который вполне может доказать невиновность гражданина.
Резюмируя: пить алкоголь в припаркованной машине теоретически никто не запрещает, однако так как полицейский не может проверить на 100%, управлял ли гражданин машиной в нетрезвом виде, а автомобилист в свою очередь не может доказать обратного – целый воз приключений всем участникам спора гарантирован.
Так что питейное мероприятие лучше перенести из салона машины в какую-нибудь другую локацию.
Вот ссылки на решения верховного суда по данному вопросу:
Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 27.11.2015 по делу № 45-АД15-8
http://www.rg.ru/pril/article/119/99...ont_pianyj.pdf
"Российская газета" - Федеральный выпуск №6854 (283)
http://rg.ru/2015/12/15/vsavto.html
Верховный суд России встал на сторону пьяных автомобилистов, которые сидят в машине и никуда не едут. Теперь, прежде чем наказать выпившего человека, инспекторам ГИБДД надо будет доказывать, что он управлял автомобилем. Просто сидеть в машине под градусом – не нарушение, пишет "Российская газета".
Так что питейное мероприятие лучше перенести из салона машины в какую-нибудь другую локацию.
Вот ссылки на решения верховного суда по данному вопросу:
Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 27.11.2015 по делу № 45-АД15-8
http://www.rg.ru/pril/article/119/99...ont_pianyj.pdf
"Российская газета" - Федеральный выпуск №6854 (283)
http://rg.ru/2015/12/15/vsavto.html
Верховный суд России встал на сторону пьяных автомобилистов, которые сидят в машине и никуда не едут. Теперь, прежде чем наказать выпившего человека, инспекторам ГИБДД надо будет доказывать, что он управлял автомобилем. Просто сидеть в машине под градусом – не нарушение, пишет "Российская газета".
Источник:
Ссылки по теме:
- Дед прятал его 32 года: новый ЛуАЗ-969М 1989-го года
- Боевая «Шоха» с женщиной за рулем не вписалась в поворот
- Александр Захаров – с любовью к автомобилям
- Когда попытался научить приятеля водить трактор, но что-то пошло не так
- Как выглядит восстановленный немецкий автомобиль, закопанный в 1945 году
Метки: авто алкогольные напитки за рулем распивать
12
Понравилось12
Новости партнёров
Загрузка...
- Движение авто есть? - есть. - Управлял? - да. На тебе 1,5 года