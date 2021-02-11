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Можно ли распивать алкогольные напитки за рулем припаркованного автомобиля?

Можно ли распивать алкогольные напитки за рулем припаркованного автомобиля? (3 фото)

Автор:
11 февраля 2021 09:10
Сообщество : Автомир
Метки: авто   алкогольные напитки   за рулем   распивать   
736
3
Если автомобилист будет пойман сотрудником правоохранительных органов за рулем машины в нетрезвом виде, то ему грозит не только серьезный штраф, но и лишение прав на управление ТС на представительный срок. Но все это в сознании большинства граждан в первую очередь применимо к ситуациям, когда автомобиль ехал из точки «А» в точку «Б» и был остановлен для проверки патрулем.

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Метки: авто   алкогольные напитки   за рулем   распивать   
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38  комментариев
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76
Евгений Демидов Час назад
Моего товарища гайцы так 3 часа караулили, пока он с друзьями пиво пил в машине. Как только тронулся с места назад на 1,5 метра в парковочный карман сдать они сразу его слотошили.
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14k
dimitr Евгений Демидов Час назад
И правильно сделали.
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455
Solyaris 20 минут назад
Статья 12.8 "УПРАВЛЕНИИЕ транспортным средством в состоянии ...", т.е. им надо управлять. Был в жизни такой случай, бухие парни толкали машину и хозяин рулил через стекло, так вот, его приняли за УПРАВЛЕНИЕ тс. и суд лишил его прав.
- Движение авто есть? - есть. - Управлял? - да. На тебе 1,5 года
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340
... Полчаса назад
а водителю припаркованной машины ненадо доказывать свою невиновность, пусть инспектор доказывает что машиной управляли в состоянии опьянения, а вообще у нас закон работает на нищих и смертных, все к то при власти и кормушки им срать на закон, они давят детей и за это им ничего не бывает
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4k
Александр Иванов 48 минут назад
Как то встретились с другом, он был на авто. Заехали в его гаражный массив. В гараже воняло, сели распить пузырёк коньяка в машине. Так он умышленно сел со мной на заднее сиденье, благо авто немаленькое, RAV4. И ключи спрятал в барсетку. Я тогда спросил-так надо? Да, говорит, иногда гайцы проезжают. Вот это человек осторожный! Даже соседа по гаражу потом попросил загнать машину в гараж! В нашем мире всё надо предусматривать!
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80k
Taras Kozalupko 50 минут назад
Хочешь бухнуть - пересядь назад или на сидение пассажира
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10k
Олегbl4 52 минуты назад
Давным-давно, когда был молодой, если вдруг и захотелось попить пивка зимой, то просто садился на задние сиденье и всё. Страховка без ограничений. Если уж вдруг и ГАИшникам припрет приехать в двор-колодец, отыскать машину, заподозрить, что там кто-то пьет, то предъявить вообще нечего. Я на заднем сидении. Машина заведена? Да, так водитель отошел. Кто водитель? Кум, брат, сват...Я только владелец. Но ни разу такого не было.
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19k
BillyBonzz Час назад
при распитии в салоне авто ключи не должны торчать в замке зажигания и предъявлять в таком случае гибддшнику, заставшего вас за распитием сидя в машине, надо только свой паспорт а не ВУ, т.к. на данный момент вы не являетесь водителем и участником дорожного движения. Если гибддшник начнет хоботиться, типа надо проверить ваша ли это машина, вдруг вы в чужую залезли, показываете ему, не давая в руки СТС, либо если вы владелец, а не вписаный в страховку, еще проще, просите его снять штаны и повернуться к вам голым задом, потому что у всех гибддшников в машине есть комп с базой, по которому по номерам можно пробить владельца.
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3k
Денис Колосов 2 часа назад
у меня знакомого лишили так.. Сидел пил пивко в салоне автомобиля.. ДПС - заглушил авто когда мы подошли, суд - не оснований не верить сотрудникам ДПС.. ВСЕ, 1.5 года пешеход-)
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19k
BillyBonzz Vacony 16 минут назад
да, в заведенная машина, с работающим движком и горящей приборной панелью -приравнивается к езде. Бесключевой доступ просто усложняет доказательства но не лишает презумпции невиновности, там дальше по доказательтствам идет горящая приборная панель, температура двигателя.
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8k
Мафусаил BillyBonzz 6 минут назад
Не, у меня всё работало, значит повезло, буду знать...
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8k
Vacony BillyBonzz 2 минуты назад
ну не фантазируйте ) нет таких определений и понятий ни в ПДД, ни в законе ) это так будет мент доказывать дословно, но это лишь его мнение
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19k
BillyBonzz Денис Колосов Минуту назад
Я много слышал историй про то как бухал дома, забыл сигареты в машине, спустился к машине, открыл ее взять сигареты и тут гоп-стоп "ваши документы". Я не верю в такие истории, либо это надо быть совсем мазохистом, чтобы позволить лишь только на этих фактах лишить себя водительских прав.
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3k
Денис Колосов BillyBonzz 5 секунд назад
ну ваше дело, я не настаиваю-) Лично я пьяный, садится за водительское место - не буду-)
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150k
Alf 2 часа назад
У нас с этим вопросом всё намного строже, да даже если в машине ты не распивал ящик водки, а просто пьянущий в дрова залез в свою машину послушать любимую музыку, то от подоспевших полицейских лишения прав конечно же не будет, но штраф будет гарантирован
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7k
Cornho Alf 2 часа назад
А "у вас" это где?
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3k
Leonid Cornho Час назад
Alf же! Википедия говорит что его родина планета Ме лмак.
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86
bobobo Cornho Час назад
Судя по нику и аватарке, на планете Мелмак.
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12k
Совранский Alf Час назад
На планете Мелмак, тоже есть полицейские?))))))))))
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69k
Иван Совранский Полчаса назад
Они есть везде!

Ссылка youtu.be
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