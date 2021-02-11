Можно ли распивать алкогольные напитки за рулем припаркованного автомобиля?

А как же тогда обстоят дела с ситуациями, когда водитель решил употребить в уже припаркованной машине?



Животрепещущий вопрос, который наверняка волнует многих водителей. Конечно, если хочется пивка, то лучше пойти с друзьями в кабак или хотя бы собраться у кого-нибудь дома! Но в жизни случается всякое, а потому нужно быть вооруженным знаниями по любому проводу. Каждый осведомлен о том, что садиться за руль пьяным – это очень глупая и опасная затея. Однако, что по поводу употребления спиртного в припаркованной машине, ведь никто никуда не едет?



Представим себе ситуацию: автомобилист сидел в салоне припаркованной машины (пускай за рулем) и употреблял алкоголь, к нему подошел полицейский и потребовал пройти проверку. Первое, что нужно знать в этой ситуации – в такой момент человек не является водителем, так как машина никуда не едет. А значит для проверки документов можно предъявлять не права, а паспорт. Если полицейский потребует проехать или проследовать за ним к ближайшему посту ДПС, то необходимо в свою очередь требовать составления протокола при записи камеры или двух понятых. Все потому, что такое действие со стороны полиции уже квалифицируется как задержание.



Технически человек, который не управлял транспортным средством в момент задержания, не должен проходить медицинское освидетельствование. Однако на практике стражи закона скорее всего найдут способы воздействия на гражданина, в первую очередь юридические и психологические. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации – не соглашаться с протоколом и в течение 10 суток после его составления подать жалобу на сотрудника в прокуратуру. А дальше будет суд, который вполне может доказать невиновность гражданина.