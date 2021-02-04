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Веская причина не экономить на регистраторе: в Кемеровской области мужчина бросился под машину

Веская причина не экономить на регистраторе: в Кемеровской области мужчина бросился под машину (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2021 12:30
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автоподстава   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   
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В посёлке городского типа Краснобродский водитель автомобиля с регистратором стал свидетелем того, как пешеход бросился под встречный автомобиль. Мужчина в оранжевой куртке, тихо стоял на обочине, но затем внезапно прыгнул под проезжающую машину.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автоподстава   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   
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31k
Опаньки Час назад
хорошо что рег был и остановился, а то уехал бы водитель на поселение ....
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cfhfwby Час назад
Автор, а чего ролик минут на пять не сбацал? Кстати, привез себе штраф за выезд на встречку, т.к. в черте города на подобных дорогах нет прерывистых линий и обгон запрещен.
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Иван cfhfwby 22 минуты назад
Это если разметку видно.
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