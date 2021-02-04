Веская причина не экономить на регистраторе: в Кемеровской области мужчина бросился под машину

В посёлке городского типа Краснобродский водитель автомобиля с регистратором стал свидетелем того, как пешеход бросился под встречный автомобиль. Мужчина в оранжевой куртке, тихо стоял на обочине, но затем внезапно прыгнул под проезжающую машину.

0 По словам автора, мужчина выжил. Машина пострадала больше чем пешеход.