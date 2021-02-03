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Бывший военный пикап Humvee, предназначенный для использования на дорогах, выставили на продажу

Бывший военный пикап Humvee, предназначенный для использования на дорогах, выставили на продажу (30 фото)

Автор:
03 февраля 2021 15:08
Сообщество : Автомир
Метки: HMMWV   hummer   авто   автомир   внедорожник   военная техника   найдено на ebay   пикап   
279
30
Этот модель Humvee способна справиться с любой ситуацией на бездорожье. HMMWV 1991 года выпуска, окрашенный в песочный цвет был продан частнику где-то в 2014 году и, как сообщается, несколько лет использовался в качестве трудяги на ранчо. Сейчас его прадают в Вашингтоне, и он зарегистрирован для использования на дорогах.
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Метки: HMMWV   hummer   авто   автомир   внедорожник   военная техника   найдено на ebay   пикап   
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2  комментария
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657
алексей светов 2 часа назад
Он новый 30 л на сотню соляры жрёт,а поюзаному вообще не рекомендуется далеко от заправки не отъезжать.
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3k
livaneth 3 часа назад
Вот это и есть настоящий хамер, а не то желтое, что я прикрепил
Военный транспорт повышенной проходимости.
Он может быть выполнен в виде легкового автомобиля или в виде грузовика.
Существует гражданская версия, отличающаяся внутренней отделкой.
Вот это и есть настоящий хамер, а не то желтое, что я прикрепил Военный транспорт повышенной проходимости. Он может быть выполнен в виде легкового автомобиля или в виде грузовика. Существует гражданская версия, отличающаяся внутренней отделкой.
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