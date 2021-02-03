Бывший военный пикап Humvee, предназначенный для использования на дорогах, выставили на продажу

Этот модель Humvee способна справиться с любой ситуацией на бездорожье. HMMWV 1991 года выпуска, окрашенный в песочный цвет был продан частнику где-то в 2014 году и, как сообщается, несколько лет использовался в качестве трудяги на ранчо. Сейчас его прадают в Вашингтоне, и он зарегистрирован для использования на дорогах.
На портале Cars and Bids выставили на продажу армейский Хаммер-пикап 1991 года выпуска. За день до окончания торгов за машину предлагают максимум 11 600 долларов (меньше 890 000 рублей).
На вид это классический пикап с однорядной кабиной. Однако его можно превратить в полный кабриолет — подобие багги. Крыша над местами водителя и правого пассажира мягкая и полностью съёмная. Легко снять и двери. Поэтому владелец рассчитывает на интерес со стороны тех, кто ищет интересный автомобиль для фана.
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Двигатель стоит родной — Detroit Diesel объёмом 6,2 литра. С этой «восьмёрки» снимают 185 л.с. В сочетании с трёхступенчатым автоматом темперамент внедорожника получается, мягко говоря, не заводной. Зато при клиренсе больше 40 сантиметров он может преодолеть брод глубиной 76 сантиметров и взобраться на вертикальное препятствие высотой 56 сантиметров.
Изначально этот Humvee был зелёным. Но в процессе службы его как минимум дважды перекрашивали в песочный цвет. На одометре значится 35 000 километров. Однако военное прошлое не позволяет установить, правдив ли этот пробег. Тем более, что шестого символа на счётчике не предусмотрено.
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Он может быть выполнен в виде легкового автомобиля или в виде грузовика.
Существует гражданская версия, отличающаяся внутренней отделкой.