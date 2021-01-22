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В Лос-Анджелесе бронированный "Хамви", угнанный с военного склада, найден в русле реки

В Лос-Анджелесе бронированный "Хамви", угнанный с военного склада, найден в русле реки (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2021 08:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: HMMWV   hummer   humvee   авто   военная техника   сша   угон   угон автомобиля   
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На прошлой неделе с военного склада Национальной гвардии США был украден армейский бронированный внедорожник Humvee стоимостью 120 000 долларов. Утром 20 января ФБР обнаружило машину - преступники бросили ее на осушенном участке забетонированного русла реки Лос-Анджелес.

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Метки: HMMWV   hummer   humvee   авто   военная техника   сша   угон   угон автомобиля   
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5k
Дельфин Красивый Час назад
а Юлия Якубеня уронила сосиску
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2k
Mellivora 20 минут назад
С военного объекта угнать Хаммер!
Кто-то знал где на базе найти уже заправленную машину и как ее оттуда угнать.
Кто бы это мог быть?
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15k
Александр 57 минут назад
Когда я смотрел крайнепоследнюю часть "Феминатора: Черноважные судьбы", тоже думал что фантастику показывают, когда на охраняемый объект заезжает гражданский фургон, как к себе домой и угоняет самолет, а оно оказывается, американцы, реальное положение дел снимают...

Хотя чему удивляться, еще 08 году, Штаты отгрузили в распоряжение армии Мордора, то ли 3, толи 5 Хамви (в том числе, "командирской комплектации"), то бишь с весьма секретной начинкой, не для глаз всяких Сауронов.

Так что ничему не удивляюсь.
Когда я смотрел крайнепоследнюю часть "Феминатора: Черноважные судьбы", тоже думал что фантастику показывают, когда на охраняемый объект заезжает гражданский фургон, как к себе домой и угоняет самолет, а оно оказывается, американцы, реальное положение дел снимают... Хотя чему удивляться, еще 08 году, Штаты отгрузили в распоряжение армии Мордора, то ли 3, толи 5 Хамви (в том числе, "командирской комплектации"), то бишь с весьма секретной начинкой, не для глаз всяких Сауронов. Так что ничему не удивляюсь.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Ужас. Сто пудов, это проделки международных террористов. Американские колониальные войска, истекая кровью, воюют с террорюгами в Ираке, а тут у них воруют военнное имуществе прямо дома, в метрополии.
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79k
Taras Kozalupko 3 часа назад
Пиндосские вояки набухались, угнали покатались и бросили.
Фули с них брать, наркоманы черномазые
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