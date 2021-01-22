В Лос-Анджелесе бронированный "Хамви", угнанный с военного склада, найден в русле реки

Как сообщает CNN, утром в пятницу, 15 января, преступник ворвался на охраняемый Национальной гвардией США склад в Белле, Калифорния. Он украл бронированный «Хаммер», в котором, по некоторым данным, хранились боеприпасы и оружие. 20 января ФБР опубликовало фотографию внедорожника в том самом месте, где он был обнаружен - в русле реки Лос-Анджелес на юго-востоке города. В полиции не сообщают о состоянии машины, а также о том, было ли в салоне оружие.