В Лос-Анджелесе бронированный "Хамви", угнанный с военного склада, найден в русле реки

На прошлой неделе с военного склада Национальной гвардии США был украден армейский бронированный внедорожник Humvee стоимостью 120 000 долларов. Утром 20 января ФБР обнаружило машину - преступники бросили ее на осушенном участке забетонированного русла реки Лос-Анджелес.
Как сообщает CNN, утром в пятницу, 15 января, преступник ворвался на охраняемый Национальной гвардией США склад в Белле, Калифорния. Он украл бронированный «Хаммер», в котором, по некоторым данным, хранились боеприпасы и оружие. 20 января ФБР опубликовало фотографию внедорожника в том самом месте, где он был обнаружен - в русле реки Лос-Анджелес на юго-востоке города. В полиции не сообщают о состоянии машины, а также о том, было ли в салоне оружие.
Ведется розыск преступника, ему грозит до 10 лет тюрьмы за кражу с военного объекта. Расследование инцидента продолжается, и ФБР назначило вознаграждение в размере 10 000 долларов за любую информацию, которая поможет раскрыть личность угонщика и поймать его.
Пока неизвестно, как злоумышленнику удалось проникнуть на охраняемый объект в то время, когда Национальная гвардия была приведена в состояние повышенной готовности из-за инаугурации Джо Байдена.
Пока неизвестно, как злоумышленнику удалось проникнуть на охраняемый объект в то время, когда Национальная гвардия была приведена в состояние повышенной готовности из-за инаугурации Джо Байдена.
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Кто-то знал где на базе найти уже заправленную машину и как ее оттуда угнать.
Кто бы это мог быть?
Хотя чему удивляться, еще 08 году, Штаты отгрузили в распоряжение армии Мордора, то ли 3, толи 5 Хамви (в том числе, "командирской комплектации"), то бишь с весьма секретной начинкой, не для глаз всяких Сауронов.
Так что ничему не удивляюсь.
Фули с них брать, наркоманы черномазые