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Авария дня. Массовое ДТП под Петербургом

Авария дня. Массовое ДТП под Петербургом (1 фото + 2 видео)

Автор:
12 марта 2021 11:33
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   фура   
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Появилось видео массового ДТП на Киевском шоссе под Санкт-Петербургом, произошедшего 13 февраля 20121 года. Причиной аварии стал разворот водителя на Mitsubishi Pajero Sport, его автомобиль не задело и он спокойно уехал.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   фура   
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6  комментариев
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17k
SolomonA Час назад
Зимой все должны ездить на зимней резине. Даже грузовики. ОСОБЕННО грузовики.
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15k
sanchesS80 17 минут назад
Грузовик завалился на бок, а потом опять поднялся. Он что, неваляшек перевозил?
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11k
Анатолий Соколов Час назад
Паджерика занесло, развернуло на трассе. машины, которые ехали напосредственно за ним спокойно остановились - а вот летящие следом слепошарые олени, которые на дорогу не смортят, начали врезаться в уже стоящие машины.
водитель грузовика вообще мастер - ушатал машину, которая стояла в соседнем ряду.
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