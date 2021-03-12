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Появилось видео массового ДТП на Киевском шоссе под Санкт-Петербургом, произошедшего 13 февраля 20121 года. Причиной аварии стал разворот водителя на Mitsubishi Pajero Sport, его автомобиль не задело и он спокойно уехал.
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Присутствует ненормативная лексика!
После первого ДТП водитель грузовика не успел затормозить и столкнулся с несколькими легковыми автомобилями
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Метки: аварии авария дня авто авто аварии видео дтп массовое дтп фура
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водитель грузовика вообще мастер - ушатал машину, которая стояла в соседнем ряду.