"ИМЗ М-100" Самый мощный советский мотоцикл "особого назначения"

Ответственное задание было поручено Ирбитскому мотоциклетному заводу, поскольку тяжелые мотоциклы производства ИМЗ уже не раз успели зарекомендовать себя с лучшей стороны.

В свою очередь, уже обладая некоторым багажом знаний, ИМЗ решили пойти по пути меньше сопротивления и взять за основу "догонялки" свежезапущенный в серию М-63. Это был действительно хороший мотоцикл, но для поставленных задач его требовалось серьезно доработать.