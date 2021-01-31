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"ИМЗ М-100" Самый мощный советский мотоцикл "особого назначения"

"ИМЗ М-100" Самый мощный советский мотоцикл "особого назначения" (5 фото)

Автор:
31 января 2021 22:11
Сообщество : Мото
Метки: СССР   интересно   мотоцикл   
1749
5

В начале 60-х годов прошлого столетия органы внутренних дел СССР серьезно задумались над вопросом повышения мобильности милиции, в частности, сотрудников автоинспекции.

В связи с этим, в 1962-м году вышло спец. постановление ЦК КПСС "О мерах по улучшению деятельности советской милиции", в котором была указана необходимость в создании мотоцикла, который мог бы развивать скорость до 150 км/ч в одиночном исполнении и 120км/ч с коляской.

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Метки: СССР   интересно   мотоцикл   
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2k
Директор свежего воздуха 10 часов назад
Эх время-времечко... помню ещё времена, когда мы по нему кипятком ссали, он был настоящим королём дорог, пусть даже сырой и недоведеный...
А сейчас его даже моя Веспа бы уделала.
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740
gizmo gizmo 6 часов назад
с литра... 50 кобыл... адов ад... хотя - что ещё можно было сделать на трофейном оборудовании 20-30х годов...
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3k
Wertos gizmo gizmo 2 часа назад
Какое же убогое мышление, это ппц !
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX - 4.4 литра - 85л.с. !
Вот уж поистине был прав Энцо Феррари сказав "Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки."
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3k
Федор gizmo gizmo 12 минут назад
Ты коструктор....????
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740
gizmo gizmo Wertos 11 минут назад
а, ну ахереть, это значит что там крутящего момента килограмм 20-30? Я с этими уралами лет 15 ковырялся пока вэмакса не купил и стало ясно что кто езь ху.. на урале даже картер двигателя отлит так что диву даёшся... а уж про косые-кривые посадочные воабще говорить нефиг... в общем - да, если использовать как телегу для перевозки картохи - оно ниче, но как догонялку - х.з, при той подвеске-тормозах-раме - более 120 на нём реально сыкотно ехать
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740
gizmo gizmo Wertos 7 минут назад
а, да, посмотрел, у обычного урала - 4кг... офигенный крутящий момент... а уж график...
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13
Михаил Войцеховский 6 часов назад
вышло спец. постановление ЦК КПСС "О мерах по улучшению деятельности советской милиции

Источник:
"ИМЗ М-100" Самый мощный советский мотоцикл "особого назначения"
"ИМЗ М-100" Самый мощный советский мотоцикл "особого назначения"

В начале 60-х годов прошлого столетия органы внутренних дел СССР серьезно задумались над вопросом повышения мобильности милиции, в частности, сотрудников автоинспекции.

В связи с этим, в 1962-м...

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В этом году тоже вышло..
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1k
Vic Twin 6 часов назад
Не на том усилия сконцентрировали. Надо было еще срочно заняться выведением особо отмороженных ментов, которые бы могли на таких скоростях преследовать нарушителей по советским дорогам.
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1k
Павел 9 часов назад
40 хромых пони на целых тысячи кубах??? Это провал просто, не мотор- а кусок дерьма. Что нельзя было разработать новый движок? Это не ракетный двигатель, это просто цилиндр с поршнем, простейший агрегат из всех. Каким образом в наше время выжимают 200 кобыл при том же объеме? Я сомневаюсь, что тогда не знали все о двигателях.
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8k
Павел Павел 9 часов назад
Технологии.
При наличии токарного станка 1К62 и трофейного вертикально фрезерного, много не наделаешь.
Мало на кульмане нарисовать, надо как то из железяки это сделать.
Поищи почти детективную историю, как покупали японские станки, для изготовления винтов для АПЛ.
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1k
Павел Павел 4 часа назад
Ой да конечно, а поставить тот же опозитник двкхгоршковый и допилить его немного не судьба была? Нет! Будем [мат]*ься с этой газонокосилкой одноцилиндровой. Это не бедность технологий, это бедность умов, которые работали в данной конкретной отрасли.
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8k
Павел Павел 3 часа назад
Там как раз таки и стоял 4-х тактник, как мне помнится, двух цилиндровый.
Ты хоть посмотри на характеристики УРАЛа, ну и к посту приглядись внимательней.
Где ты там видишь одноцилиндровый?
Там как раз таки и стоял 4-х тактник, как мне помнится, двух цилиндровый. Ты хоть посмотри на характеристики УРАЛа, ну и к посту приглядись внимательней. Где ты там видишь одноцилиндровый?
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1k
Павел Павел 24 минуты назад
Пардон, ошибся) он даже с двумя горшками был хламом к сожалению.
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8k
Павел Павел 8 минут назад
У меня просто был "Днепр" , а это почти то же. Кроче он был крут, но зоё[мат]. Зажигание меня угнетало
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3k
Свирепый Бамбр 11 часов назад
Даже для 67-го года - полный провал!
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102k
БрОдЯгА 11 часов назад
А чё так мало фотографий? Гугл сломался?

Мотоцикл особого назначения - М-100
Мотоцикл особого назначения - М-100В 60-х годах прошлого века серьезно задумались над повышением уровня мобильности сотрудников милиции и, в частности, автоинспекторов, которые должны были иметь превосходство на любыми участниками...
А чё так мало фотографий? Гугл сломался?
А чё так мало фотографий? Гугл сломался?
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8k
Павел БрОдЯгА 9 часов назад
О как! Эхсперт по машинкам проявился.
Ревнуешь?
Сам бы взял и пост с буквами забомбил, а то надергаешь фоток с гугела, и шиздец - афтер недои..ца!
Димон, делает упор на информативность, почему его и любят.
А ты так накидал 15 фоток и ждешь 3 лайка.
Взял бы хоть раз и написал историю про любое корыто, что выложил. А то "красивые, ужасные..."
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102k
БрОдЯгА Павел 3 часа назад
Автор никуя сам не писал. Он тупо скопировал чужое https://vkpb.org/имз-м-100-самый-мощный-советский-мотоцик/https://vkpb.org/имз-м-100-самый-мощный-советский-мотоцик/

Да и пост об этом уже был
Мотоцикл особого назначения - М-100
Мотоцикл особого назначения - М-100В 60-х годах прошлого века серьезно задумались над повышением уровня мобильности сотрудников милиции и, в частности, автоинспекторов, которые должны были иметь превосходство на любыми участниками...
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8k
Павел БрОдЯгА 3 часа назад
А ты для своих постов сам фотографировал?

Или тупо скопировал? Тупо чужое? В основном из пендосских сайтов)))
Но гугелом смотрю умеешь пользоваться, зачет
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8k
Павел БрОдЯгА 3 часа назад
Тут же не обсуждается кто из вас двоих больший копипаста. Ибо на этом сайте 95% информации это перепост. Я к тому, что ты тупо суёшь картинки автоуродцев, а он старается найти картинки с информацией.
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74k
Броненосец Потелкам 11 часов назад
Все как всегда
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