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"ИМЗ М-100" Самый мощный советский мотоцикл "особого назначения"

"ИМЗ М-100" Самый мощный советский мотоцикл "особого назначения" (5 фото)

Автор:
31 января 2021 22:11
Метки: СССР   интересно   мотоцикл   
822
5

В начале 60-х годов прошлого столетия органы внутренних дел СССР серьезно задумались над вопросом повышения мобильности милиции, в частности, сотрудников автоинспекции.

В связи с этим, в 1962-м году вышло спец. постановление ЦК КПСС "О мерах по улучшению деятельности советской милиции", в котором была указана необходимость в создании мотоцикла, который мог бы развивать скорость до 150 км/ч в одиночном исполнении и 120км/ч с коляской.

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Метки: СССР   интересно   мотоцикл   
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2k
Директор свежего воздуха 6 часов назад
Эх время-времечко... помню ещё времена, когда мы по нему кипятком ссали, он был настоящим королём дорог, пусть даже сырой и недоведеный...
А сейчас его даже моя Веспа бы уделала.
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739
gizmo gizmo 55 минут назад
с литра... 50 кобыл... адов ад... хотя - что ещё можно было сделать на трофейном оборудовании 20-30х годов...
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15
Михаил Войцеховский 59 минут назад
вышло спец. постановление ЦК КПСС "О мерах по улучшению деятельности советской милиции

Источник:
"ИМЗ М-100" Самый мощный советский мотоцикл "особого назначения"
"ИМЗ М-100" Самый мощный советский мотоцикл "особого назначения"

В начале 60-х годов прошлого столетия органы внутренних дел СССР серьезно задумались над вопросом повышения мобильности милиции, в частности, сотрудников автоинспекции.

В связи с этим, в 1962-м...

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В этом году тоже вышло..
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1k
Vic Twin Час назад
Не на том усилия сконцентрировали. Надо было еще срочно заняться выведением особо отмороженных ментов, которые бы могли на таких скоростях преследовать нарушителей по советским дорогам.
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1k
Павел 4 часа назад
40 хромых пони на целых тысячи кубах??? Это провал просто, не мотор- а кусок дерьма. Что нельзя было разработать новый движок? Это не ракетный двигатель, это просто цилиндр с поршнем, простейший агрегат из всех. Каким образом в наше время выжимают 200 кобыл при том же объеме? Я сомневаюсь, что тогда не знали все о двигателях.
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8k
Павел Павел 4 часа назад
Технологии.
При наличии токарного станка 1К62 и трофейного вертикально фрезерного, много не наделаешь.
Мало на кульмане нарисовать, надо как то из железяки это сделать.
Поищи почти детективную историю, как покупали японские станки, для изготовления винтов для АПЛ.
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3k
Свирепый Бамбр 6 часов назад
Даже для 67-го года - полный провал!
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102k
БрОдЯгА 6 часов назад
А чё так мало фотографий? Гугл сломался?

Мотоцикл особого назначения - М-100
Мотоцикл особого назначения - М-100В 60-х годах прошлого века серьезно задумались над повышением уровня мобильности сотрудников милиции и, в частности, автоинспекторов, которые должны были иметь превосходство на любыми участниками...
А чё так мало фотографий? Гугл сломался?
А чё так мало фотографий? Гугл сломался?
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8k
Павел БрОдЯгА 4 часа назад
О как! Эхсперт по машинкам проявился.
Ревнуешь?
Сам бы взял и пост с буквами забомбил, а то надергаешь фоток с гугела, и шиздец - афтер недои..ца!
Димон, делает упор на информативность, почему его и любят.
А ты так накидал 15 фоток и ждешь 3 лайка.
Взял бы хоть раз и написал историю про любое корыто, что выложил. А то "красивые, ужасные..."
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74k
Броненосец Потелкам 6 часов назад
Все как всегда
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