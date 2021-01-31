"ИМЗ М-100" Самый мощный советский мотоцикл "особого назначения"

В начале 60-х годов прошлого столетия органы внутренних дел СССР серьезно задумались над вопросом повышения мобильности милиции, в частности, сотрудников автоинспекции.
В связи с этим, в 1962-м году вышло спец. постановление ЦК КПСС "О мерах по улучшению деятельности советской милиции", в котором была указана необходимость в создании мотоцикла, который мог бы развивать скорость до 150 км/ч в одиночном исполнении и 120км/ч с коляской.
Ответственное задание было поручено Ирбитскому мотоциклетному заводу, поскольку тяжелые мотоциклы производства ИМЗ уже не раз успели зарекомендовать себя с лучшей стороны.
В свою очередь, уже обладая некоторым багажом знаний, ИМЗ решили пойти по пути меньше сопротивления и взять за основу "догонялки" свежезапущенный в серию М-63. Это был действительно хороший мотоцикл, но для поставленных задач его требовалось серьезно доработать.
Все работы по доделке серийной модели были поручены конструкторам, работавшим с нестандартными техническими решениями.
Внешне модернизированный М-63й отличался мощным аэродинамическим щитком, спецсигналами, радиостанцией и некоторыми другими мелкими наворотами. Мотоцикл как и требовалось в постановлении, сделали в двух версиях- одиночной и с боковым прицепом "коляской". Мощность мотора подросла с 28 до 40 л.с, а его объем составил 1040 см3!
Но, по результатам первых испытаний, новый "М-100" оказался еще "сыроватым". По техническим требованиям "одиночка" должна была разгоняться до 150км/ч, однако опытный образец смог набрать лишь 131 км/ч. А версия с "люлькой" вовсе вместо требуемых 120-и еле набирал 100км/ч.
Кроме того, обнаружился еще один довольно опасный конструктивный недостаток. Изначально аэродинамический ветровой щиток был жестко соединен с рулем, из-за чего даже малейший порыв ветра на большой скорости мог сорвать руль. А во время погони, на скорости 120 км/ч для сотрудника милиции это могло закончиться чем угодно. Одним словом, конструкция требовала комплексных изменений.
После доработки мощность двигателя была увеличена до 50 л.с, что являлось конструктивным пределом для данного агрегата, кроме того, был сконструирован новый аэродинамический обвес с креплением на раме. И на этот раз тяжеленный М-100 показал прекрасные результаты на испытаниях, проведенных в 1965 году.
Оставалось лишь разработать подходящие для мотоцикла шины и запускать патрульные М-100 в серию. Это бы и произошло, если бы вся процессия не разворачивалась у нас. Наступила типичная для нашего автопрома ситуация: "Нету денег!".
По итогу, к 1967 году было собрано порядка 20 мотоциклов М-100 с колясками, которые успешно поехали служить в столичной ГАИ. А когда уникальные мотоциклы отслужили свое, они были тихо списаны и забыты навсегда. Уцелело лишь несколько экземпляров, которые были вовремя выкуплены самими сотрудниками ГАИ по мере их списания.
Источник:
- А вы помните? 18 красноречивых фото из лихих 90-х
- Зачем в "хрущевках" и "сталинках" в санузлах делали окно?
- Туалетная бумага в СССР: как жителей Советского Союза отучали пользоваться "газеткой"
- Belle - амфибия из 1950-х
- По волнам памяти: 15 предметов быта времен СССР, которым давно нашли замену
Понравилось27
А сейчас его даже моя Веспа бы уделала.
Источник:
В начале 60-х годов прошлого столетия органы внутренних дел СССР серьезно задумались над вопросом повышения мобильности милиции, в частности, сотрудников автоинспекции.
В связи с этим, в 1962-м...
_______________________
В этом году тоже вышло..
При наличии токарного станка 1К62 и трофейного вертикально фрезерного, много не наделаешь.
Мало на кульмане нарисовать, надо как то из железяки это сделать.
Поищи почти детективную историю, как покупали японские станки, для изготовления винтов для АПЛ.
Ревнуешь?
Сам бы взял и пост с буквами забомбил, а то надергаешь фоток с гугела, и шиздец - афтер недои..ца!
Димон, делает упор на информативность, почему его и любят.
А ты так накидал 15 фоток и ждешь 3 лайка.
Взял бы хоть раз и написал историю про любое корыто, что выложил. А то "красивые, ужасные..."